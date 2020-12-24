FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4444 поста • 1152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Модель и стоматолог: молодого специалиста приглашают на свидания пациенты

Модель и стоматолог: молодого специалиста приглашают на свидания пациенты (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 19:16
Сообщество : Истории
Метки: йошкар-ола   красивые девушки   модели   республика Марий Эл   республика Чувашия   стоматологи   
2056
5
Во время учебы в университете Татьяна Елахова активно вела свою страничку в инстаграме, но теперь она работает на двух работах и грезит о будущих свершениях.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: йошкар-ола   красивые девушки   модели   республика Марий Эл   республика Чувашия   стоматологи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
VL Час назад
Хорошенькая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Доктор Джонс VL Час назад
Нет, не так -
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! 11 минут назад
Зубная фея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
parallax 23 минуты назад
Пусть боксёра ищет. Он ей клиентов будет подгонять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* 36 минут назад
Странные люди на фишках, девушка красивая и работает, и обнаженки нет и мужа хочет чтобы зарабатывал хотябы как она, что логично. Но все равно шкура, принцесса, папика ищет и т.д...

Не понять мне этого видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
panama * 20 минут назад
Не те ценности у молодого поколения сейчас. К сожалению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир * 12 минут назад
Просто им не дают бесплатно, вот и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
0
11k
Oleg 43 минуты назад
Ага, в мск переедет и клинику там откроет... Ага, ага. Супер специалист, ещё не закончивший ординатуру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Oleg Полчаса назад
Вот только дох"я "специалистов","окончивших" ординатуру,тупых до умопомрачения,зато амбиций типа "самаянужнаяпрафессия". Оценивать надо по работе,а не по сраным бумажкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg Опиум для народа 4 минуты назад
Это не ит, Карл. Это медицина. После сверх замечательно вуза у нее ни опыта, ни знаний. Что оценивать? Её бесплатные фотосессии в инсте? Окай. Или можно оценить её сверх интеллект-" закончу ординатуру, поеду в Москву открывать клинику"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
uuid 50 минут назад
папика ищет. найдет без проблем) бандитов в РФ хватает. вот только понравится ли ей золотая клетка? 100% очередная прынцеса-разведенка в 40 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* uuid 38 минут назад
Папика? Чтобы зарабатывал как она или чуть больше это папик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
uuid * 23 минуты назад
да что она там зарабатывает? копейки. может быть для своей деревни не плохо, но по московским меркам она нищебродка.

но девочка с претензиями - найти папика и купить собственную клинику. молодец барышня)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография
9k
1k
Афраний Час назад
Модель и стоматолог: молодого специалиста приглашают на свидания пациенты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Час назад
Найдёт может папика в Москве, хотя там конкуренция шкур на квадратный метр )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kazanzaki Час назад
Предлагают ей многие и часто, но она не такая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Максим Т. Kazanzaki 55 минут назад
Ждет трамвая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Хельга Лавкейти - россиянка, которой приписывают роман с известным футболистом Хельга Лавкейти - россиянка, которой приписывают роман с известным футболистом Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52455



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х
3
347
Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
45
109
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новогодний стол
1
5
Новогодний стол
На какой руке принято носить часы?
1
18
На какой руке принято носить часы?
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#подборки#истории#в мире#новый год#дети#СССР#девушки#идеи
#приколы#интересны#аварии#факты#интересно#прикольные#забавно#шоу бизнес#женщины#картинки
#фото#животные#дтп#авто аварии#люди#автомобили#красоты#авария дня#законы#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться