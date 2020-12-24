Модель и стоматолог: молодого специалиста приглашают на свидания пациенты

Во время учебы в университете Татьяна Елахова активно вела свою страничку в инстаграме, но теперь она работает на двух работах и грезит о будущих свершениях.
На фоне многочисленных девушек, которые хотят поменьше работать, но мужа посолиднее, молодой специалист из Йошкар-Олы выгодно отличается.
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В студенческие годы девушка много участвовала в бесплатных фотосессиях. Поэтому её инстаграм, на который подписано почти 10000 человек, наполнен красивыми фотографиями. Но по словам девушки, это абсолютно не приносило ей никакого дохода. Разве что фирмы дарили косметику, взамен на рекламу. Несколько раз симпатичной девушке поступали предложения сфотографироваться обнажённой за деньги, но она всегда отвечала отказом.
Татьяна окончила Чувашский государственный университет в 2019 году, но работы для молодого стоматолога в родной республике не нашлось, поэтому ей пришлось переехать в столицу соседней республики Марий Эл.
Первоначально пациенты с подозрением отнеслись к молодому специалисту. Татьяна рассказала, что часто бывало обидно, когда пациенты заходили в кабинет, а потом говорили "Ой, вы такая молодая! Ой, а, может, меня кто-нибудь другой полечит?" Но со временем многие стали приходить к ней повторно.
Первоначально пациенты с подозрением отнеслись к молодому специалисту. Татьяна рассказала, что часто бывало обидно, когда пациенты заходили в кабинет, а потом говорили "Ой, вы такая молодая! Ой, а, может, меня кто-нибудь другой полечит?" Но со временем многие стали приходить к ней повторно.
Некоторые молодые люди после приема приглашали симпатичную девушку на свидания, но Татьяна никогда не соглашалась из-за профессиональной этики.
На вопрос ищет ли девушка богатого мужа, она ответила, что ей нужен достойный спутник по жизни, который в случае декрета сможет прокормить семью. Поэтому ей бы хотелось, чтобы муж получал не меньше неё или немного больше.
На вопрос ищет ли девушка богатого мужа, она ответила, что ей нужен достойный спутник по жизни, который в случае декрета сможет прокормить семью. Поэтому ей бы хотелось, чтобы муж получал не меньше неё или немного больше.
Планы на будущее у Татьяны грандиозные – после ординатуры она собирается переехать в Москву и усердно работать, пока не получится открыть собственную стоматологическую клинику.
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Не понять мне этого видимо.
но девочка с претензиями - найти папика и купить собственную клинику. молодец барышня)