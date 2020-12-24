Модель и стоматолог: молодого специалиста приглашают на свидания пациенты

Татьяна окончила Чувашский государственный университет в 2019 году, но работы для молодого стоматолога в родной республике не нашлось, поэтому ей пришлось переехать в столицу соседней республики Марий Эл.



Первоначально пациенты с подозрением отнеслись к молодому специалисту. Татьяна рассказала, что часто бывало обидно, когда пациенты заходили в кабинет, а потом говорили "Ой, вы такая молодая! Ой, а, может, меня кто-нибудь другой полечит?" Но со временем многие стали приходить к ней повторно.