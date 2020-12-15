"Зарабатываю из дома 250 баксов за 4 часа": девичьи истории, которые многие осудят

В этом посте речь пойдет о вебкам-моделях - девушках, которые зарабатывают деньги на демонстрации различных частей тела на специальных сайтах. Как оказалось, конкуренция там бешеная. Поговаривают, что пандемия неплохо так поспособствовала этому бизнесу.
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В месяц зарабатывает 1 миллион долларов.
Внешность как по мне средняя.
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