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"Зарабатываю из дома 250 баксов за 4 часа": девичьи истории, которые многие осудят

"Зарабатываю из дома 250 баксов за 4 часа": девичьи истории, которые многие осудят (15 фото)

Автор:
15 декабря 2020 20:39
Метки: вебкам   видеочат   девушка   деньги   красота   модель   
3836
15
В этом посте речь пойдет о вебкам-моделях - девушках, которые зарабатывают деньги на демонстрации различных частей тела на специальных сайтах. Как оказалось, конкуренция там бешеная. Поговаривают, что пандемия неплохо так поспособствовала этому бизнесу.

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Метки: вебкам   видеочат   девушка   деньги   красота   модель   
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4k
SSD Час назад
...в сортах говна не разбираюсь...
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3k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
А у нас в деревне доярок и скотниц не хватает,а вот вебкомодели не нужны
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5k
zurapod 16 минут назад
Нормальный заработок. деньги реальные. лучше так чем в офисе сидеть. как перестанут пользоваться спросом то будут работать по другому. они не воруют и несут людям радость. а всегда лучше с деньгами чем без них. думаю противники этого бизнеса или лукавят или завидуют или дрочат на другое.
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3k
au3 zurapod 11 секунд назад
Да ... заработок.... Если повезет. Реально лотерея. На всех пилоток там воздыхателей не хватает.
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131
Борис 21 минуту назад
Медведь уже был?
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4k
Ya Полчаса назад
Бля...и-надомницы. Переодически накрывают такие студии.
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1k
Valis 37 минут назад
BELLE DELPHINE,"звезда" сайта onlyfans.com сначала долго "разогревала" своих фанатов практически лишь немного прикрытым одеждой телом, потом стала фотографироваться с "игрушками" и лишь недавно перешла на откровенные видео.
В месяц зарабатывает 1 миллион долларов.
Внешность как по мне средняя.
BELLE DELPHINE,"звезда" сайта onlyfans.com сначала долго "разогревала" своих фанатов практически лишь немного прикрытым одеждой телом, потом стала фотографироваться с "игрушками" и лишь недавно перешла на откровенные видео. В месяц зарабатывает 1 миллион долларов. Внешность как по мне средняя.
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8k
harlamov 48 минут назад
Типа реклама что ли? Девчонки, приходите к нам на "завод", зарплата двушка баксов и бесплатная столовая))
Посвети мохнаткой - все будет в жизни гладко!
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1k
ПавлиноУткоЁж 58 минут назад
Замечательно, конечно... Но вот на что рассчитывают эти добившиеся успеха люди через лет несколько, когда товарный вид потускнеет? На % от заработанных миллионов?
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15
имхо Час назад
Как вы не понимаете,они так против узурпации власти протестуют!
Как вы не понимаете,они так против узурпации власти протестуют!
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11k
gavrosh Час назад
Шаболды, что ещё сказать...
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