Дикие попы: сторона, на которую никто особо не смотрит

Ну простите меня - это природа, а в природе все важно, каждая деталь и даже та часть тела, на которую многие не смотрят, а увидев отводят глаза. Но на самом деле - это прекрасное зрелище! Хотя надо пожелать, чтобы жизнь к вам никогда не поворачивалась этой стороной..