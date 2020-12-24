Дикие попы: сторона, на которую никто особо не смотрит

Ну простите меня - это природа, а в природе все важно, каждая деталь и даже та часть тела, на которую многие не смотрят, а увидев отводят глаза. Но на самом деле - это прекрасное зрелище! Хотя надо пожелать, чтобы жизнь к вам никогда не поворачивалась этой стороной..
×
Водяной козел - Kopbus ellipsiprymnus - большая антилопа, широко распространенная в Африке к югу от Сахары
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 15 завораживающих фотографий дикой природы
- Фотограф показывает красоту львов
- Удивительные фотографии без фотошопа
- Медведи с «особым графиком» попали на фото
- В Индии нашли тигра с необычным окрасом
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...