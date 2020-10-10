Эта выдра выглядит так, будто плавает в «радуге»

«Это было восхитительное и в то же время забавное зрелище — увидеть калана, плавающего в радужных цветах, — рассказала фотограф из Алмере, Нидерланды. — Я уже сфотографировала его, но это была уникальная возможность сфотографировать его ещё раз.»