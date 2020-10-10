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Эта выдра выглядит так, будто плавает в «радуге»

Эта выдра выглядит так, будто плавает в «радуге» (6 фото)

Автор:
10 октября 2020 09:04
Сообщество : Животные
Метки: выдра   животные   красота   отражение   природа   радуга   фото   
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Этот маленький калан выглядит так, как будто он плавает в «радуге» — и всё из-за отражения в воде ярко окрашенного корабля.
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Метки: выдра   животные   красота   отражение   природа   радуга   фото   
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