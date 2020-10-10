Эта выдра выглядит так, будто плавает в «радуге»

Этот маленький калан выглядит так, как будто он плавает в «радуге» — и всё из-за отражения в воде ярко окрашенного корабля.
Этот потрясающий снимок удалось запечатлеть в Хомере, Аляска, США, 54-летней банковской служащей Глэдис Клип (Gladys Klip)
На других кадрах, сделанных женщиной, можно увидеть малыша калана вместе со своей матерью.
Глэдис была на рыбалке, когда детёныш отплыл от своей мамы.
Глэдис была на рыбалке, когда детёныш отплыл от своей мамы.
×
«Это было восхитительное и в то же время забавное зрелище — увидеть калана, плавающего в радужных цветах, — рассказала фотограф из Алмере, Нидерланды. — Я уже сфотографировала его, но это была уникальная возможность сфотографировать его ещё раз.»
«Он смотрел по сторонам и внезапно заплыл в отражение большой цветной рыбацкой лодки. Это было так забавно, поскольку он смотрел на меня, не осознавая того, что это был настолько красочный момент.»
Источник:
Ссылки по теме:
- Розовая кленовая моль: великолепное летающее насекомое
- Фотограф сделал снимок ирбиса, на котором его очень сложно заметить
- Работы победителей фотоконкурса от National Geographic в категории «Люди»
- 16 животных с необычным окрасом, которым наградила их природа
- Красочные пауки и другие милые твари от индийского фотографа
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...