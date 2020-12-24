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В наследии австралийского поэта нашли шоколад от королевы Виктории

В наследии австралийского поэта нашли шоколад от королевы Виктории (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Эндрю Бартон Патерсон   австралия   архивы   история   наследие   поэт   свидетельства   шоколад   
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Специалисты Национальной австралийской библиотеки, разбиравшиеся с наследием умершего в 1941 году знаменитого в Австралии поэта Эндрю Бартона Патерсона, обнаружили в его имуществе коробку шоколада Cadbury 120-летней давности. Именно такие коробки раздавала во время англо-бурской войны королева Виктория британским солдатам. Подарок королевы неплохо сохранился.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эндрю Бартон Патерсон   австралия   архивы   история   наследие   поэт   свидетельства   шоколад   
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Болонка королевы

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