В наследии австралийского поэта нашли шоколад от королевы Виктории

Британская компания Cadbury произвела коробки с шоколадом для британских войск по заказу королевской семьи. Букингемский дворец заказал от 70 до 80 тысяч однофунтовых коробок с шоколадом, которые оплачивались из личных средств королевы. Заказ звучал так: "Какао надо сбить в пасту и подсластить, сделав его готовым для употребления в суровых условиях военного лагеря. Коробки нужно изготовить из жести иу украсить соответственно".

Хотя коробки делались для солдат, они быстро попали в гражданский оборот: они были популярны у коллекционеров и спекулянтов, и иногда солдаты продавали их по 5-10 фунтов за штуку. Архивисты полагают, что Патерсон также купил шоколад у солдат в 1899 году, когда ездил в Южную Африку в качестве воеггого корреспондента австралийских изданий Sydney Morning Herald и The Age. Теперь коробка с шоколадом поступит в архив Национальной библиотеки, где будет храниться с другими вещами поэта.