В наследии австралийского поэта нашли шоколад от королевы Виктории

Специалисты Национальной австралийской библиотеки, разбиравшиеся с наследием умершего в 1941 году знаменитого в Австралии поэта Эндрю Бартона Патерсона, обнаружили в его имуществе коробку шоколада Cadbury 120-летней давности. Именно такие коробки раздавала во время англо-бурской войны королева Виктория британским солдатам. Подарок королевы неплохо сохранился.
Специалисты Национальной австралийской библиотеки нашли одну из самых старых на Земле коробок с шоколадом, которой около 120 лет. За это время шоколад разве что немного ушел.
Шоколад Cadburry был обнаружен архивистами в коллекции личных вещей знаменитого в Австралии поэта Эндрю Бартона "Банджо" Патерсона, автора "Вальсирующей Матильды" - неофициального гимна Австралии. Как говорят историки, именно такие коробки с шоколадом раздавала королева Виктория солдатам во время Англо-бурской войны.
Шоколад Cadburry был обнаружен архивистами в коллекции личных вещей знаменитого в Австралии поэта Эндрю Бартона "Банджо" Патерсона, автора "Вальсирующей Матильды" - неофициального гимна Австралии. Как говорят историки, именно такие коробки с шоколадом раздавала королева Виктория солдатам во время Англо-бурской войны.
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Коробка с шоколадом была найдена в россыпях дневников, газет и поэтических тетрадей Патерсона. Как ни удивительно, 120-летний шоколад практически не испортился. ""Когда мы его развернули, запах был очень интересный", - признаются архивисты. Шоколад был запакован так, как полагалось столетие назад, - в фольгу с соломой.
Как утверждают историки, такие коробки с шоколадом раздавались в 1900 году английским солдатам, отправлявшимся на Англо-бурскую войну. На крышке выгравированы надписи: "Южная Африка, 1900" и "Желаю Вам счастливого нового года. Виктория", а также нарисован портрет королевы.
Британская компания Cadbury произвела коробки с шоколадом для британских войск по заказу королевской семьи. Букингемский дворец заказал от 70 до 80 тысяч однофунтовых коробок с шоколадом, которые оплачивались из личных средств королевы. Заказ звучал так: "Какао надо сбить в пасту и подсластить, сделав его готовым для употребления в суровых условиях военного лагеря. Коробки нужно изготовить из жести иу украсить соответственно".
Хотя коробки делались для солдат, они быстро попали в гражданский оборот: они были популярны у коллекционеров и спекулянтов, и иногда солдаты продавали их по 5-10 фунтов за штуку. Архивисты полагают, что Патерсон также купил шоколад у солдат в 1899 году, когда ездил в Южную Африку в качестве воеггого корреспондента австралийских изданий Sydney Morning Herald и The Age. Теперь коробка с шоколадом поступит в архив Национальной библиотеки, где будет храниться с другими вещами поэта.
Хотя коробки делались для солдат, они быстро попали в гражданский оборот: они были популярны у коллекционеров и спекулянтов, и иногда солдаты продавали их по 5-10 фунтов за штуку. Архивисты полагают, что Патерсон также купил шоколад у солдат в 1899 году, когда ездил в Южную Африку в качестве воеггого корреспондента австралийских изданий Sydney Morning Herald и The Age. Теперь коробка с шоколадом поступит в архив Национальной библиотеки, где будет храниться с другими вещами поэта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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