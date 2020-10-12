Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой

Когда люди расстаются, редко отношения между ними остаются дружескими. Чаще обида требует выхода. Например, парень из Австралии, расставшись с подружкой, зло высмеял ее в соцсетях, выставив на продажу ее сумочку и сравнив вещицу с бывшей хозяйкой.
После расставания с подружкой парень из Австралии решил выплеснуть свою обиду в группе по продаже подержанных вещей в соцсетях. Он выставил на продажу фальшивую сумочку от Jimmy Choo, принадлежавшую его бывшей, оценив ее в $20. В своем объявлении он сравнил экс-подругу с ее сумочкой. выплснув все, что накопилось у него на душе.
"Продаю за $20 сумочку моей бывшей, от Jimmy Choo, подделку, - написал парень в объявлении. Она очень подходила моей бывшей подружке - такой же фальшивой и грубой, с избытком искусственного загара и грудью. увеличенной хирургом. На первый взгляд и та, и другая смотрятся классно, но. пригляшевшись, ты понимаешь, что местами все выглядит не так уж здорово. Ты замечаешь, что многое находится не на своем месте, чувствуешь этот странный запах (кстати, в отличие от бывшей, сумка пахнет классно). Сумка пуста, как ее душа. Неважно, насколько ты ее любишь, как сильно стараешься, чтобы все было хорошо, - все равно. просыпаясь по утрам, ты всякий раз осознаешь, что ты - всего лишь обладатель дешевой подделки2.
Объявление о продаже мгновенно обрело популярность и вызвало тысячи откликов. Девушки, по большей части, были недовольны, зато парни поддержали автора, назвав его пос "лучшим объявлением о продаже в истории группы" и "лучшим прочитанным в соцсетях за неделю". Правда, один комментатор едко посоветовал "не покупать подружке дешевых подделок", на что автор ответил, что сумочка осталась у нее от предыдущих отношений.
а вам как такой способ расставания?
а вам как такой способ расставания?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Расстался? Забудь, живи дальше. К чему сопли?
Тяжело, выпей с друзьями, облегчи душу. Но выставлять напоказ?
Но вот расстался и вдруг оказывается он все время "обладатель дешевой подделки". Меленько-подленько но отомстил.