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Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой

Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 13:38
Сообщество : Истории
Метки: австралия   злая шутка   история   конфликт   объявление о продаже   отношения   расставание   сумочка   
1391
4
Когда люди расстаются, редко отношения между ними остаются дружескими. Чаще обида требует выхода. Например, парень из Австралии, расставшись с подружкой, зло высмеял ее в соцсетях, выставив на продажу ее сумочку и сравнив вещицу с бывшей хозяйкой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   злая шутка   история   конфликт   объявление о продаже   отношения   расставание   сумочка   
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13  комментариев
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76
4apai Час назад
Мне кажется, что подобные эмоциональные всплески характерны для женщин и детей, а не для мужчин.
Расстался? Забудь, живи дальше. К чему сопли?
Тяжело, выпей с друзьями, облегчи душу. Но выставлять напоказ?
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15k
Reynisdrangar 9 минут назад
Быстро прокрутила вниз, показалось, что на последней фотке тоже сумочка, вид сверху. Подумала, что же он там такое положил, что нам это не рискнули показать.
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786
Kariya 46 минут назад
Парень, который разбирается в сумочках.. а из-за чего они расстались?)
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3k
yahaomsk 54 минуты назад
Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой
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7k
Vlad 56 минут назад
Пока спал и тискал силиконовые сиськи все было хорошо.
Но вот расстался и вдруг оказывается он все время "обладатель дешевой подделки". Меленько-подленько но отомстил.
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12k
Kost Час назад
"Парни поддержали"- что эти парни делали на сайте по продажам б/ушных женских сумок? ах да, это Австралия.
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15k
Андрей Иванов Kost Час назад
Покупали сумки Гуччи для своих подружек, пока не бывших
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685
Shekhar Kapur Час назад
А имел ли он право продавать чужую вещь?
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4k
Ф Ив Час назад
Парень можно подумать с самого начала не знал, что сиськи у его экс-подружки силиконовые.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Сумка пережила двоих хахалей, а выглядит как новая
с девахой та же история? Жаль, фото нет, друг просил
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418
Никита ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Пусть твой приятель удовлетворяется фото с сумкой.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Никита Час назад
Будет сложно....
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4k
Владимир 2 часа назад
Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой
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