Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой

"Продаю за $20 сумочку моей бывшей, от Jimmy Choo, подделку, - написал парень в объявлении. Она очень подходила моей бывшей подружке - такой же фальшивой и грубой, с избытком искусственного загара и грудью. увеличенной хирургом. На первый взгляд и та, и другая смотрятся классно, но. пригляшевшись, ты понимаешь, что местами все выглядит не так уж здорово. Ты замечаешь, что многое находится не на своем месте, чувствуешь этот странный запах (кстати, в отличие от бывшей, сумка пахнет классно). Сумка пуста, как ее душа. Неважно, насколько ты ее любишь, как сильно стараешься, чтобы все было хорошо, - все равно. просыпаясь по утрам, ты всякий раз осознаешь, что ты - всего лишь обладатель дешевой подделки2.