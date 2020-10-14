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Горячие австралийские пожарные снялись для календаря ради спасения животных

Горячие австралийские пожарные снялись для календаря ради спасения животных (19 фото)

Автор:
14 октября 2020 13:43
Сообщество : Истории
Метки: австралия   благотворительность   история   календарь   красавцы   мачо   пожарные   спасение животных   
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Пожарные Австралии - просто красавцы! Они доказывают это каждый год, выпуская благотворительные календари, деньги от продаж которых идут на благотворительные цели. Сотни мускулистых парней присылают свои снимки, из которых придирчиво отбираются лучшие для публикации в календаре. В этом году желающие полюбоваться на брутальных борцов с огнем помогут лечению диких животных, пострадавших во время катастрофических пожаров в начале 2020 года.
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Метки: австралия   благотворительность   история   календарь   красавцы   мачо   пожарные   спасение животных   
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lilitvinov 4 часа назад
Вот это я понимаю, маркетинг
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Хью́берт 4 часа назад
"Горячие австралийские пожарные..." - пи...ы сфоткались для других пи..ов, а так да благотворительность.
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27k
winergy2012 Хью́берт 2 часа назад
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