Горячие австралийские пожарные снялись для календаря ради спасения животных

Пожарные Австралии - просто красавцы! Они доказывают это каждый год, выпуская благотворительные календари, деньги от продаж которых идут на благотворительные цели. Сотни мускулистых парней присылают свои снимки, из которых придирчиво отбираются лучшие для публикации в календаре. В этом году желающие полюбоваться на брутальных борцов с огнем помогут лечению диких животных, пострадавших во время катастрофических пожаров в начале 2020 года.

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0 Источник: Календарь 2020 года будет называться "Animal Lovers" ("Любители животных"). Все средства от его продажи будут направлены на помощь в лечении животных, пострадавших от пожаров в буше в январе-феврале 2020 года и восстановление популяции диких животных, пострадавшей от пожаров, в которых погибли более миллиарда животных.

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0 Источник: Австралийские пожарные выпускают благотворительные календари ежегодно с 1993 года. За это время с их помощью они собрали более $3,2 миллионов на благотворительные цели.

0 Источник: Каждый год сотни претендентов из разных пожарных частей Австралии присылают свои фотографии для участия в календаре. Из них отбирают 24 человека, которых приглашают для профессиональной тематической фотосъемки.

0 Источник: Животных для съемки, проходившей в городе Голд-Кост. предоставили местные приюты, в том числе, занимающиеся спасением диких животных.

0 Источник: Средства, собранные от продажи календаря на 2021 год, будут направлены, в том числе, на переоборудование и оснащение первого мобильного госпиталя дя диких животных, созданного австралийскими ветеринарами во время декабрьских и январьских пожаров, чтобы оказывать помощь пострадавшим дивотным на месте.

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