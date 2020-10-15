Самые большие жуки в мире

Мы с вами уже привыкли к крохотным насекомым в окружающем нас мире. Но как же мы ошибаемся, ведь нашим соседям по планете есть чем нас удивить. Многие насекомые могут поразить нас не только интересным окрасом или сложным строением, но весьма внушительными размерами. И сегодня мы познакомимся с самыми крупными жуками.

Жук-голиаф (Goliathus) 0 Источник: Этот жук по праву носит титул тяжеловеса. Обитает голиаф в Центральной и юго-Восточной Африке, основу его рациона составляют фрукты и сок деревьев. Взрослая особь достигает 12 сантиметров в длину, а весит порядка 80–100 грамм.



Удивительно, но во время полёта у этого вида не раскрываются надкрылья, что никак не мешает качеству передвижения в воздухе.

Жук-олень (Lucanus cervus) 0 Источник: Начнём наше знакомство с очень удивительного представителя — жука-оленя. Своё название он получил, конечно, благодаря размеру рогов, схожих с оленьими. Размеры его от 8 до 10 сантиметров (с учётом рогов) у самцов. Самки же гораздо меньше и зачастую вовсе не имеют рогов.



Необычная внешность делает этих жуков желанной добычей коллекционеров, что, в свою очередь, приводит к резкому сокращению популяции. Во многих странах жук-олень охраняется законом.

Оленерогий крупнозуб (Macrodontia cervicornis) 0 Источник: Длина самого крупного жука, пойманного на данный момент, составляет почти 17 сантиметров! И это без учёта усиков!



Насекомое имеет тёмный окрас: от чёрного до бордового. Крылья желтовато-бурые, а на надкрыльях, как правило, имеются рисунки и узоры, очень похожие на сложные лабиринты.



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Титан-дровосек (Titanus giganteus) 0 Источник: Самым крупным из известных науке жуков является Титан-дровосек. Его тельце в длину может достигать 20 сантиметров, и ещё столько же усы!



Несмотря на свои большие размеры, он является одним из самых редких и малоизученных. Встреча с Титаном-дровосеком — настоящая удача для энтомолога.

На данный момент установлено, что взрослый жук проживает примерно 3–5 недель. Всё это время занимают брачные обряды.



В своём роду он единственный, то есть не имеет родственных типов, что делает его поистине уникальным.

Уссурийский реликтовый усач (Callipogon relictus) 0 Источник: В России этот представитель отряда жесткокрылых занесён в Красную книгу как сокращающийся в численности вид. Встречается также на территориях Китая, КНДР, Южной Кореи.



Взрослые самки имеют длину тела около 9 сантиметров, самцы на 2–3 сантиметра крупнее. Для развития личинок усачи выбирают старые полностью засохшие деревья. К сожалению, частые вырубки и «санитарные чистки» леса приводят к резкому сокращению популяции этих насекомых.

Жук-слон (Megasoma elephas) 0 Источник: Продолжит наш список на thebiggest.ru представитель тропической флоры, обитающий в Центральной и Южной Америке. Самцы достигают 12 сантиметров в длину и имеют на голове выросты, напоминающие бивни слонов или мамонтов. Отсюда и пошло название. На голове самца есть также дополнительный загнутый кверху рог, который используется как оружие в схватке за пищу и во время борьбы за внимание самки.



Жук в основном ведёт ночной образ жизни, питается фруктами, преимущественно ананасами и бананами.

Гигантский уэта (Deinacrida heteracantha) 0 Источник: Один из редких случаев, когда рекорды размеров принадлежат самкам жука, которые могут иметь тело длиной 10 сантиметров, а вес их доходит до 71 грамма.



Уэта — включает в себя более 100 видов насекомых, каждый из которых является невероятно крупным. Жуки приспособлены к жизни практических в любых климатических условиях, однако, бо́льшая часть их видов обнаружена на территории Новой Зеландии.



Почти все Уэта бескрылые. Для защиты их тела покрыты множеством шипов различного размера.

Кавказский жук или Гигантский жук Атлас (Chalcosoma atlas) 0 Источник: Встречаются данные жуки чаще всего в Юго-Восточной Азии, Малайзии. Длина тела самцом доходит до 13 сантиметров и, в отличие от самок, имеют небольшой рог и пару выростов на предспинке.



Это один из самых крупных в мире жуков и своё название получил в честь могучего древнегреческого божества.

Жук-геркулес (Dynastes hercules) 0 Источник: Средняя длина тела достигает в среднем 14 сантиметров, однако, встречаются особи с длиной тела более 17 сантиметров. Среди себе подобных является чемпионом по размаху крыльев (до 22 см).



Обитает в Центрально и Южной Америке и на островах Карибского моря в течение всего влажного сезона. Отличительной чертой являются два загнутых рога, покрытых мелкими рыжими волосками.

Гигантский палочник (Dryococelus australis) 0 Источник: Редкое, долгое время, считающееся вымершим, насекомое, самое длинное на планете. В тропическом лесу на Борнео самый длинный представитель был найден китайским учёным, и достигал 57 сантиметров.



Палочники обитают на достаточно высоких деревьях, соком которых и питаются. Их превосходная маскировка под ветви помогает им удачно скрываться не только от врагов, но и от глаз любопытных учёных.

Водяной клоп (Belostomatidae) 0 Источник: Наибольшая распространённость этих хищных насекомых в Южной Америке и Восточной Азии. Они имеют длину 11–13 сантиметров и в совокупности с довольно большим для насекомых весом входят в число самых крупных жуков на планете.



В рацион клопов входят мелкие рыбы и рачки, а вот сами эти насекомые, например в Таиланде, считаются деликатесом. Удивительно, что самцы вынашивают на своей спине кладку.

Навозник-землерой (Geotrupes puncticollis) 0 Источник: Одни из самых полезных жуков в деле почвообразования. Имеют овальное тельце окрасом от ярко-жёлтого до бурого и даже чёрного. Взрослые жуки добывают пищу из помёта крупных животных, отсюда и специфическое название, однако, существуют подвиды, которые вовсе не питаются.



В природе насчитывается порядка 600 видов навозников, из которых только 20 встречаются в России.