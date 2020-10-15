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Самые большие жуки в мире

Самые большие жуки в мире (13 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:16
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   жуки   интересно   насекомые   природа   фото   
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Мы с вами уже привыкли к крохотным насекомым в окружающем нас мире. Но как же мы ошибаемся, ведь нашим соседям по планете есть чем нас удивить. Многие насекомые могут поразить нас не только интересным окрасом или сложным строением, но весьма внушительными размерами. И сегодня мы познакомимся с самыми крупными жуками.

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Метки: в мире   видео   жуки   интересно   насекомые   природа   фото   
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