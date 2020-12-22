Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х

3.

Дом Futuro стал настоящей сенсацией на выставке в Лондоне в 1968 году. Фото: Stadtarchiv Lüdenscheid, Bildsammlung, Werner Silla.



Дома Futuro сразу привлекали внимание. Ну, во-первых, формой. Их сравнивали с «летающими тарелками».

В то время люди как раз высадились на Луне, интерес к технологиям был крайне высокий, народ валом валил в кино на фантастику. Но не только в этом дело.

Дом-эллипс ставили где угодно, хоть в чистом поле, хоть на берегу и он был устойчив и хорошо гасил порывы ветра.

Ну а во-вторых, малютки Futuro оказались вполне приспособленными для жизни. Вот почему в считанные месяцы патент на использование дизайна за пределами Финляндии купили несколько десятков компаний.