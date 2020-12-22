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Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х

Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х (19 фото)

Автор:
22 декабря 2020 20:23
Метки: Дома-тарелки   интересно   финляндия   фотографии   
940
19
То, что вы видите – самый настоящий дом, правда, выполненный в виде летающей тарелки. Но это не какой-нибудь сарай или хижина – лишь бы от ветра укрыться. Это самый настоящий дом с гостиной, кухней, спальней, туалетом и даже… камином.
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Метки: Дома-тарелки   интересно   финляндия   фотографии   
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8  комментариев
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533
Обратная сторона Луны 7 часов назад
В Краснодаре кафешка такая есть. Правда испортили её
В Краснодаре кафешка такая есть. Правда испортили её
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11k
Dobryi_KOT Полчаса назад
Я в детстве такую в Домбае видел.
Я в детстве такую в Домбае видел.
Я в детстве такую в Домбае видел.
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6k
Вася 5 часов назад
ну, и по традиции, не забыли как бы случайно про "высадку на луну" упомянуть))) хотя чего это я, пост же про домики)
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2k
Colonel61 5 часов назад
В наших краях не приживется.
В наших краях не приживется.
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36k
Прораб 6 часов назад
Что-то вспомнилось - как насрать в углу круглой комнаты?
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241
Вася 6 часов назад
А что мешает сейчас их делать? Я бы поставил на дачу как домик для гостей.
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Serg Dex 7 часов назад
Удобства я так понимаю во дворе? Ну ни че так, гребной винт приделать и для подтапляемых районов самое то
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3k
WisImp Serg Dex 4 часа назад
Чукча не читатель? там схема есть на которой всё указано, включая сан.узел.
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