Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х

То, что вы видите – самый настоящий дом, правда, выполненный в виде летающей тарелки. Но это не какой-нибудь сарай или хижина – лишь бы от ветра укрыться. Это самый настоящий дом с гостиной, кухней, спальней, туалетом и даже… камином.
1.
В конце 60-х – начале 70-х годов XX века дома Futuro распространились по всему миру. Фото (здесь и далее): промо-материалы Futuro (если не указано иначе)/Музей Эспоо.
Назывались такие жилища – Futuro. Придумал их финский архитектор Матти Сууронен.
В 1965 году бывший одноклассник попросил его сделать дизайн лыжного домика, который можно было бы установить практически где угодно и чтоб быстро прогревался. Сууронен изучил вопрос и выбрал неожиданную форму – эллипс, а также новые по тем временам материалы: стеклопластик и полиуретан.
Ну а после всерьез задумался о том, чтобы делать дома нового типа. И у него получилось!
Назывались такие жилища – Futuro. Придумал их финский архитектор Матти Сууронен.
В 1965 году бывший одноклассник попросил его сделать дизайн лыжного домика, который можно было бы установить практически где угодно и чтоб быстро прогревался. Сууронен изучил вопрос и выбрал неожиданную форму – эллипс, а также новые по тем временам материалы: стеклопластик и полиуретан.
Ну а после всерьез задумался о том, чтобы делать дома нового типа. И у него получилось!
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3.
Дом Futuro стал настоящей сенсацией на выставке в Лондоне в 1968 году. Фото: Stadtarchiv Lüdenscheid, Bildsammlung, Werner Silla.
Дома Futuro сразу привлекали внимание. Ну, во-первых, формой. Их сравнивали с «летающими тарелками».
В то время люди как раз высадились на Луне, интерес к технологиям был крайне высокий, народ валом валил в кино на фантастику. Но не только в этом дело.
Дом-эллипс ставили где угодно, хоть в чистом поле, хоть на берегу и он был устойчив и хорошо гасил порывы ветра.
Ну а во-вторых, малютки Futuro оказались вполне приспособленными для жизни. Вот почему в считанные месяцы патент на использование дизайна за пределами Финляндии купили несколько десятков компаний.
Дома Futuro сразу привлекали внимание. Ну, во-первых, формой. Их сравнивали с «летающими тарелками».
В то время люди как раз высадились на Луне, интерес к технологиям был крайне высокий, народ валом валил в кино на фантастику. Но не только в этом дело.
Дом-эллипс ставили где угодно, хоть в чистом поле, хоть на берегу и он был устойчив и хорошо гасил порывы ветра.
Ну а во-вторых, малютки Futuro оказались вполне приспособленными для жизни. Вот почему в считанные месяцы патент на использование дизайна за пределами Финляндии купили несколько десятков компаний.
5.
На нижнем слева кадре вы видите планировку.
Высота в 4 метра, диаметр – 8. Кажется, немного, но по площади получалась неплохая двухкомнатная квартирка под 50 квадратных метров.
Архитектор сразу решил, что Futuro – не летняя дача, а полноценный дом.
Там было всё, что необходимо. Отопление – электрическое, за полчаса жилище прогревалось с минус 20 до плюс 15. Внутри: кухня с раковиной, ванная с душем, маленькая спаленка, но зато большая гостиная с большим количеством кресел по периметру. Плюс центральный камин – куда ж у финнов без него?!
Высота в 4 метра, диаметр – 8. Кажется, немного, но по площади получалась неплохая двухкомнатная квартирка под 50 квадратных метров.
Архитектор сразу решил, что Futuro – не летняя дача, а полноценный дом.
Там было всё, что необходимо. Отопление – электрическое, за полчаса жилище прогревалось с минус 20 до плюс 15. Внутри: кухня с раковиной, ванная с душем, маленькая спаленка, но зато большая гостиная с большим количеством кресел по периметру. Плюс центральный камин – куда ж у финнов без него?!
6.
Выглядит как сцена из фильма о будущем.
Первый дом Futuro появился в муниципалитете Хирвенсалми на берегу озера Пу́улавеси – его купил финский актер.
Соседи жутко невзлюбили приземлившуюся поблизости «летающую тарелку». Больно уж она инородно выглядела в сельской благодати.
Надо заметить, что и в других местах, где ставили дома Матти Сууронена, их принимали недружелюбно. Были даже случаи вандализма.
Но зато на всех выставках Futuro привлекал широкое внимание, о нем очень много писали.
Первый дом Futuro появился в муниципалитете Хирвенсалми на берегу озера Пу́улавеси – его купил финский актер.
Соседи жутко невзлюбили приземлившуюся поблизости «летающую тарелку». Больно уж она инородно выглядела в сельской благодати.
Надо заметить, что и в других местах, где ставили дома Матти Сууронена, их принимали недружелюбно. Были даже случаи вандализма.
Но зато на всех выставках Futuro привлекал широкое внимание, о нем очень много писали.
7.
Вес дома - порядка 4000 килограммов.
В считанные годы по миру установили больше 100 таких домов.
Да, они смущали формой, но в остальном – сплошные плюсы.
Сделаны из легкого, прочного пластика, состоят меньше чем из 20 блоков, собираются, как конструктор, за два дня, весят 4 тонны и при желании можно перевезти на грузовике или даже доставить на вертолете.
Поставить Futuro можно где угодно, главное, зафиксировать основу при помощи бетонных платформ. Так почему же компания Сууронена закрылась и он окончил свои дни, считай, босяком?
В считанные годы по миру установили больше 100 таких домов.
Да, они смущали формой, но в остальном – сплошные плюсы.
Сделаны из легкого, прочного пластика, состоят меньше чем из 20 блоков, собираются, как конструктор, за два дня, весят 4 тонны и при желании можно перевезти на грузовике или даже доставить на вертолете.
Поставить Futuro можно где угодно, главное, зафиксировать основу при помощи бетонных платформ. Так почему же компания Сууронена закрылась и он окончил свои дни, считай, босяком?
8.
Дома Futuro отлично подходили для отдыха и в горах и на пляже.
Всё просто: в 1973 году разразился нефтяной кризис и цены на материалы, которые использовались для Futuro, сильно подскочили. Дома перестали покупать.
Сегодня по миру осталось штук 60 «летающих тарелок». Некоторые стоят в музее (например, в выставочном центре WeeGee в Эспоо), другие стали игровыми площадками или даже частью ночного клуба.
Всё просто: в 1973 году разразился нефтяной кризис и цены на материалы, которые использовались для Futuro, сильно подскочили. Дома перестали покупать.
Сегодня по миру осталось штук 60 «летающих тарелок». Некоторые стоят в музее (например, в выставочном центре WeeGee в Эспоо), другие стали игровыми площадками или даже частью ночного клуба.
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Метки: Дома-тарелки интересно финляндия фотографии
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