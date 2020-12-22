По мнению итальянского психолога, проигрыш на выборах нанёс Трампу психотравму

Итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла в разговоре с РИА Новости заявила, что проигрыш на выборах президента США нанес Дональду Трампу психологическую травму.

Реджинелла отметила, что кроме публичного унижения так же был нанесён удар по нарциссизму Трампа и эта рана так просто не затянется. На эмоциональное состояние так же повлиял и сам факт потери власти.

Не могу не согласиться с тем, что терять власть неприятно, но о настоящих психотравмах говорить рано. 17 декабря Трамп сказал нескольким советникам, что откажется покидать Белый дом.

«Он устроил ***** [чертову] истерику», — рассказал один из советников и предположил, что Трамп просто взбесился, сообщает CNN.