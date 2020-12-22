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По мнению итальянского психолога, проигрыш на выборах нанёс Трампу психотравму

По мнению итальянского психолога, проигрыш на выборах нанёс Трампу психотравму (1 фото)

Автор:
22 декабря 2020 11:59
Сообщество : Истории
Метки: Трамп   выборы   интересное   политика   психолог   психология   травма   фото   
394
1

Дональд Трамп, проигравший на выборах президента США Джо Байдену, на днях отказался покидать Белый Дом. Теперь психологи всего мира ставят ему диагнозы.

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Метки: Трамп   выборы   интересное   политика   психолог   психология   травма   фото   
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9k
Алексей 2 часа назад
Так мне кажется,что он с самого начала раненый был
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4k
просто Дмитрий 54 минуты назад
Да и до этого он был какой-то "травмированный"
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7k
costa Час назад
Травму Трампу нанес его папа, который его всячески шпынял и выращивал в чаде своем комплекс неполноценности.
Взять хотя бы фиксацию Трампа на его "маленьких руках с пальцами коротышками" он реально несколько лет ходил по телешоу показывая что типа нифига у него большие пальцы и его троллили этой тупостью нещадно.

Ну в дополнение к очевидной тупости он неспособен изъясняться нормальным английским языком. Но для таких же тупых и неспособных формулировать речь - он оказался очень близок по духу, почему собственно и выиграл. Мюрика Фак Йеее!

Ну плюс кризис власти - политиканы старой закваски перестали отражать чаяния "Мюриканского народа".
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8k
Vlad Час назад
Да ла-адно, он взбесился от того, что Мелания собирается его бросить.
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9k
котегRUS Час назад
По мнению итальянского психолога, проигрыш на выборах нанёс Трампу психотравму
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20k
Батончик с маком Час назад
мнения только психолога маловато. надо ещё послушать проктолога, уролога, эндокринолога, гериатра....
обязательно сдать все анализы и пройти флюорографию
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14k
Ego sum qui sum Батончик с маком Час назад
а если меркурий в ретрограде то и астролога послушать
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2k
Азиз Ниязов Час назад
С таким эго-то. Травма размером с техас
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