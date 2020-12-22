По мнению итальянского психолога, проигрыш на выборах нанёс Трампу психотравму

Дональд Трамп, проигравший на выборах президента США Джо Байдену, на днях отказался покидать Белый Дом. Теперь психологи всего мира ставят ему диагнозы.
Итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла в разговоре с РИА Новости заявила, что проигрыш на выборах президента США нанес Дональду Трампу психологическую травму.
Реджинелла отметила, что кроме публичного унижения так же был нанесён удар по нарциссизму Трампа и эта рана так просто не затянется. На эмоциональное состояние так же повлиял и сам факт потери власти.
Не могу не согласиться с тем, что терять власть неприятно, но о настоящих психотравмах говорить рано. 17 декабря Трамп сказал нескольким советникам, что откажется покидать Белый дом.
«Он устроил ***** [чертову] истерику», — рассказал один из советников и предположил, что Трамп просто взбесился, сообщает CNN.
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Взять хотя бы фиксацию Трампа на его "маленьких руках с пальцами коротышками" он реально несколько лет ходил по телешоу показывая что типа нифига у него большие пальцы и его троллили этой тупостью нещадно.
Ну в дополнение к очевидной тупости он неспособен изъясняться нормальным английским языком. Но для таких же тупых и неспособных формулировать речь - он оказался очень близок по духу, почему собственно и выиграл. Мюрика Фак Йеее!
Ну плюс кризис власти - политиканы старой закваски перестали отражать чаяния "Мюриканского народа".
обязательно сдать все анализы и пройти флюорографию