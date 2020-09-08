Видеоаниматоры сравнили дорожные магистрали с кровеносной системой человека

Представляем вашему внимание короткое, но захватывающее видео "Circulatory Systems" (Cистемы кровообращения"). Его создатели - аниматоры из Worldgrapher и продюсерская компания Visual Suspect (Гонконг) - решили сравнить крупные автомагистрали с человеческими артериями и венами. Движение никогда не прекращается!
Мы видим смену кадров, а на них - хитросплетения транспортных вен и артерий, их сложные и красивые узоры в подсветке светофоров и с чередой движущихся машин. Зрелище поистине головокружительное и завораживающее!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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