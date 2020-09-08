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Видеоаниматоры сравнили дорожные магистрали с кровеносной системой человека

Видеоаниматоры сравнили дорожные магистрали с кровеносной системой человека (2 фото + 1 гиф)

Автор:
08 сентября 2020 12:10
Сообщество : Искусство
Метки: автомагистрали   автомагистраль   анимация   анимация картинки   видео   красота   кровеносная система   сравнение   
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Представляем вашему внимание короткое, но захватывающее видео "Circulatory Systems" (Cистемы кровообращения"). Его создатели - аниматоры из Worldgrapher и продюсерская компания Visual Suspect (Гонконг) - решили сравнить крупные автомагистрали с человеческими артериями и венами. Движение никогда не прекращается!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомагистрали   автомагистраль   анимация   анимация картинки   видео   красота   кровеносная система   сравнение   
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