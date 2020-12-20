Широконосая восточная змея: Смешной носок спускает жаб, как воздушные шарики

Нет, это не взбесившийся носок, который не стирали пару тройку недель. И нет, это не оживший рождественский чулок, который не захотел, чтобы в него вероломно пихали подарки. Это — гордый представитель рептилоидов, гроза жаб и самый маленький экскаватор из когда-либо существовавших — широконосая восточная змея.
Размерами наша героиня не блещет — 119 сантиметров — вот максимально-доступная длина чешуйчатого носка. Зато цветовых вариаций у рептилии уйма: тут тебе и белый, и красный, и чёрный, и миллионы оттенков бежевого с коричневым.
В песчаных грунтах широконосая восточная змея чувствует себя как рыба в воде — в них змейка строит норы и скрывается от хищников. Но как же ей это удаётся, если у неё не то что рук, а даже лапок нет? Секрет в физиономии.
Можно долго смеяться над несуразным видом животины, но для нас это слишком плоско! Ведь пасть змеи — не просто пункт по приёму еды, но и настоящий экскаваторный ковш. Свой рот безногая использует как лопату. Чтобы спрятаться от охочих до рептилоидной попки хищников, широконосой змее приходится буквально жрать землю.
Но одним песком сыт не будешь, потому широконосая змея разбавляет свой рацион жабами. Вообще, у других чешуйчатых шлангов с употреблением этих амфибий в пищу имеются большие проблемы — хитрые земноводные надуваются и становятся у рептилий поперёк горла.
Но нашу героиню так просто не надуть — в её широкую лыбу жаба помещается вне зависимости от её агрегатного состояния. А чтобы амфибия не застряла на пол пути, путешествуя по желудочно-кишечному тракту, предприимчивая змеюка протыкает жабу, отчего та сдувается, как воздушный шарик.
А когда сама широконосая змея рискует стать обедом, она устраивает танатоз по системе Станиславского. Её тело выгибает спазм, она переворачивается на спину и раскрывает пасть в бессилии — идеальная маскировка под мертвеца. Раз в несколько минут животинка открывает глаза и приподнимает голову, дабы проверить: остались ли ещё зрители на спектакле одного актёра?
Рейдами на жаб и копанием подземных нор широконосая змея занята до осени. Зимой рептилия впадает в спячку, так как Америка, всё-таки, Северная. Зато весной чешуйчатые носки наконец-то находят свою пару! За даму сердца парни устраивают настоящие поединки. Что характерно, во время яростных схваток не проливается ни капли крови. Цель борцунов — не завалить конкурента, а оказаться выше своего противника, удержав своё положение на некоторое время.
Победитель турнира оплодотворяет главный приз, после чего отчаливает. Впрочем, самка тоже не отличается излишней сознательностью: как только яйца покидают её нутро, она сразу же забывает о своих детках. Пролежав в скорлупе 2 месяца, змеята вылезают в наш дивный мир.
Моя оценка широконосой восточной змее: 7 сдутых жаб из 10. Специфический видок стал не только поводом для 1000 и 1 шутки про чулочные изделия, но и отличным механизмом выживания!
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