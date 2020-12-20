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Широконосая восточная змея: Смешной носок спускает жаб, как воздушные шарики

Широконосая восточная змея: Смешной носок спускает жаб, как воздушные шарики (9 фото)

Автор:
20 декабря 2020 13:22
Метки: змеи   интересно   факты   
458
9

Нет, это не взбесившийся носок, который не стирали пару тройку недель. И нет, это не оживший рождественский чулок, который не захотел, чтобы в него вероломно пихали подарки. Это — гордый представитель рептилоидов, гроза жаб и самый маленький экскаватор из когда-либо существовавших — широконосая восточная змея.

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Метки: змеи   интересно   факты   
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