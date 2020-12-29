Подборка интересных исторических ретро фотографий
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3.
"Ракета" на Темзе, август 1975 года, Лондон
Советские пассажирские речные суда на подводных крыльях "Ракета" использовались не только в странах соцлагеря, но и у идеологических противников — США, ФРГ, Великобритании. В последней они обслуживали маршрут Лондон — Грейвзенд до 1976 года.
4.
Неизвестное камео Альфреда Хичкока, 1959 год, США
На фото Хичкок, загримированный под женщину, и многие поклонники режиссера считают, что грим был нанесен для исполнения 40–го, неизвестного камео Хичкока в его фильме 1959 года “К северу через северо–запад”, где он исполнил роль пожилой пассажирки поезда.
7.
Недельная норма масла, молока, бекона, сала, сахара, сыра, чая и джема на двух человек в Великобритании в 1943 году.
Норма менялась на протяжении всей войны, но в среднем еженедельный рацион одного взрослого составлял 113 г. бекона и ветчины (около 4 тонких ломтиков), около 227 г. говяжьего фарша, 57 г. масла, 57 г. сыра, 113 г. маргарина, 113 г кулинарного жира, 3 пинты молока, 227 г. сахара, 57 г. чая и 1 яйцо.
11.
Рождественская открытка от британского солдата, Германская Восточная Африка, 1916
Я посылаю тебе этот кусок военной формы цвета хаки.
Времена тяжелые, но когда они исправятся, я пришлю тебе открытку получше.
Времена тяжелые, но когда они исправятся, я пришлю тебе открытку получше.
19.
Зигмунд Фрейд позирует во время изготовления собственного бюста скульптором Оскаром Немовым. Вена. Первая Австрийская Республика, 1931 год
20.
Пражские астрономические часы, установленные в 1410 году, являются третьими по возрасту астрономическими часами в мире и самыми старыми часами, которые все еще работают.
22.
Жeнщина племени Квaгул в одеяле чилкат c бахрoмoй и мaсĸе умершего pодственникa-шaмaнa, СШA, 1914 год.
28.
Обнаруженная в ходе раскопок в Дельфах статуя Антиноя, фаворита императора Адриана, 1894-й год, Греция, раскрашенное фото
33.
Владимир Маслаченко и Лев Яшин во время встречи Пеле в аэропорту Шереметьево, 10 сентября 1988 года.
36.
Буддийские монахи во время учений на случай воздушных атак во время японо-китайской войны, Токио, 1936 г.
38.
Фотография со съёмок фильма "Монстр, который бросил вызов миру" (The Monster that Challenged the World), 1957 г.
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