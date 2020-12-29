7.

Норма менялась на протяжении всей войны, но в среднем еженедельный рацион одного взрослого составлял 113 г. бекона и ветчины (около 4 тонких ломтиков), около 227 г. говяжьего фарша, 57 г. масла, 57 г. сыра, 113 г. маргарина, 113 г кулинарного жира, 3 пинты молока, 227 г. сахара, 57 г. чая и 1 яйцо.