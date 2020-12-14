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А из нашего окошка голую соседку видать немножко: необычные виды в окнах

А из нашего окошка голую соседку видать немножко: необычные виды в окнах (19 фото)

Автор:
14 декабря 2020 12:17
Сообщество : Юмор
Метки: в окне   забавно   на окне   прикол   россия   юмор   
8037
19
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В жилых районах дома обычно стоят друг напротив друга. Утром легко выглянуть в окно и увидеть соседей, занимающихся чем-то странным. Мы собрали фотографии, которые вызывают много вопросов.

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Метки: в окне   забавно   на окне   прикол   россия   юмор   
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8k
Александр Час назад
Спойлер и квадратики недостаточны для цензуры. Надо так делать, что бы уберечь моральные устои человечества и не повторить судьбу Содома и Гоморы.
Спойлер и квадратики недостаточны для цензуры. Надо так делать, что бы уберечь моральные устои человечества и не повторить судьбу Содома и Гоморы.
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9k
котегRUS 16 минут назад
даа.. эту красоту надо прятать.. дети же могут увидеть..((

даа.. эту красоту надо прятать.. дети же могут увидеть..((
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4k
CruelAsm Полчаса назад
Комментарий к фото
Явка провалена.
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11
Дядя Витя 37 минут назад
А нех... подглядывать!
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927
Шурман Час назад
Я нормальный человек и думаю что мой дом моя крепость , как и в чем я хожу по дому это мои проблемы , дом это не публичное место а приватное . Если какой то судак сливает фотки в интернет то должен быть наказан , я знаю что такое быть наказаным даже за сор с клиентом по смс . Так что для любителей выставлять это в сеть просто задумайтесь . Я тоже могу своих соседей фоткать и видео с Дронов выкладывать но я этого не делаю . Да и сам не смотрю , бывают красивые люди ( девушки ) да приятно глазам а бывает что пипец .
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