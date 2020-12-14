А из нашего окошка голую соседку видать немножко: необычные виды в окнах

В жилых районах дома обычно стоят друг напротив друга. Утром легко выглянуть в окно и увидеть соседей, занимающихся чем-то странным. Мы собрали фотографии, которые вызывают много вопросов.
5. Женщины почему-то вечно ходят у окон раздетые
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18. Когда на пляж нельзя
А вы когда-нибудь видели нечто странное в соседских окнах?
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