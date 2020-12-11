15 забавных объявлений, придуманных в России

Наши люди - самые оригинальные и честные. Мы собрали надписи и объявления, которые могли придумать только в России. Предлагаем посмеяться, листая пятничную подборку!
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Какой нахрен источник, если на этом сайте выкладывается пост?
Или это намёк на то, что это сборка из старых опубликованных постов?
Всё равно маразм выходит...