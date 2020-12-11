FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11222 поста • 2485 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 забавных объявлений, придуманных в России

15 забавных объявлений, придуманных в России (16 фото)

Автор:
11 декабря 2020 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   надписи   надписи из россии   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   
4644
16
Наши люди - самые оригинальные и честные. Мы собрали надписи и объявления, которые могли придумать только в России. Предлагаем посмеяться, листая пятничную подборку!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   надписи   надписи из россии   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Что за маразм указывать: Источник: fishki.net
Какой нахрен источник, если на этом сайте выкладывается пост?
Или это намёк на то, что это сборка из старых опубликованных постов?
Всё равно маразм выходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) 15 улётных объявлений, которые могли придумать только в России 15 улётных объявлений, которые могли придумать только в России 15 убойных объявлений, которые можно увидеть только в России 15 убойных объявлений, которые можно увидеть только в России 15 неоднозначных и смешных надписей 15 неоднозначных и смешных надписей 17 неоднозначных и веселых вывесок и надписей 17 неоднозначных и веселых вывесок и надписей 14 забавных объявлений, которые могли написать только люди из России 14 забавных объявлений, которые могли написать только люди из России
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

462471



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"
3
197
Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Взаимосвязь спорта и веса: почему при регулярных тренировках увеличивается масса тела?
0
3
Взаимосвязь спорта и веса: почему при регулярных тренировках увеличивается масса тела?
Что приготовить на Новогодний стол
3
23
Что приготовить на Новогодний стол
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#интересное#подборка#авто авария#картинки#люди#кино#креатив#собака
#фото#интересно#факты#авария#дтп#автомир#актеры#китай#новости#Душевное
#прикол#история#россия#разное#автомобили#в мире#забавно#коты#позитив#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться