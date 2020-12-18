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Что делать с беспардонным ростом Цен??

Что делать с беспардонным ростом Цен?? (5 фото)

Автор:
18 декабря 2020 15:06
Метки: имхо   рост цен   цены   экономика семьи   
771
5
Чё тут думать-то? Зарплаты поднять!
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Метки: имхо   рост цен   цены   экономика семьи   
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11k
робт 4 часа назад
"Зарплаты поднять!"
подходишь с этими флаконами с своему начальнику и говоришь "Требую утроить зарплату поганый капиталист или будешь висеть на фонаре как в 17м !"
и не забудь тему запилить по результату
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8k
Предпенсионер 64 Час назад
Высоцкий в своей замечательной песне "Баллада о детстве" дает нам пророческое напоминание о ежегодном снижении цен при Сталине после Отечественной войны и о послевоенной действительности. Россияне сейчас не дождутся от власти снижения цен на основные продукты потребления, как это делал Сталин в трудные годы восстановления послевоенной экономики СССР!
Ссылка youtu.be
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10k
Денис 2 часа назад
ТС по ходу экономику плохо изучал.
Цены растут -> поднимаем зп -> растёт покупательная способность - > покупают больше товара -> цены растут....
:)
Результатом попытки тупо дать всем больше бабла будет только одно:
ТС по ходу экономику плохо изучал. Цены растут -> поднимаем зп -> растёт покупательная способность - > покупают больше товара -> цены растут.... :) Результатом попытки тупо дать всем больше бабла будет только одно:
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13k
Hairy. Денис 42 минуты назад
Чтобы твоя зарплата никогда не повышалась, теоретик хренов.
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39
Бухтей 3 часа назад
> Чё тут думать-то? Зарплаты поднять!

Ты как вчера родился.
Есть товар, есть цена, есть желающие получить этот товар, часть оных желающих обламывается из-за неподъемной цены. Вот это всё и есть банас спроса и предложения.

Про высокую себестоимость пищевых товаров можно не говорить.
Аграрии получают на сою продукцию на опте сущие копейки, большая часть стоимости еды в магазинах это или наценка производства переработки и пищепрома и/или наценка торговых сетей.

При свободном ценообразование именно *цена* определяет доступность товара потребителям и через это - распределение товара между потребителями.
Проще говоря: спрос на товар растет, то растет и цена и это продолжается покуда остаются люди, для которых эта цена приемлема. При "рынке" товар достаётся наиболее обеспеченнмы гражданам. Если у тебя на 1000 человек и каждый хочет себе 1 штуку какой-то очень нужной всем хни, но на всех есть только 10 штук хни, то цена на эту хню обязательно станет такой, что её купят 10 самых богатых из 1000.
Поэтому если товар в дефиците, что совершенно неважно сколько ты людям платишь.
Дефицитный товар всё равно будет стоить столько, чтобы его могли купить не все, только богатые.

Если цены полезли вверх, значит товара перестало хватать на всех бедных.
Поэтому либо карточнная распределительная система (масло по талонам, господа!) либо всё же свободный рынок, но иные средства снижения цен - а именно увеличение производства и снижение себестоимости и косвенных затрат.
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2k
Max Lu 4 часа назад
"а ведь у многих ещё выплаты по кредитам (ипотеке) до 50% от дохода"

а кто тут тебе виноват?
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10k
Денис Max Lu 2 часа назад
Хехе... была у меня такая сотрудница.
Которая взяла ипотеку, бегала счастливая вся такая. На работе тортики принесла, всех угостила по такому случаю.
А на следующий день приходит ко мне и говорит: "Как ты знаешь, я тут взяла ипотеку, поэтому мне надо поднять зарплату на размер ежемесячного платежа".
Я чуть со стула не упал. :)
А так девочка норм, работящая и до этого момента казалось полностью адекватной :)
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7k
Шурум-бурум 4 часа назад
надо кому-то просто жить по средствам и не вые@ываться!
ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИВАТЬ НОЖКИ!
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7k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
"а ведь у многих ещё выплаты по кредитам"
==============
С каких пор выплаты по кредитам влияют на критерии обязательного минимального дохода?
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383
arcush 5 часов назад
Цены растут вовсе не от капитализма. А от путинизма! Сколько путин отбирает у народа в цене на бензин? На водку, на табак, на всё! Он сжирает 70% цены! Акцизы сборы налоги... В карман кому? Ну да, на войну с Сирией, с хохлами и еще с кем, кого окурок считает врагом! На мультики с ракетами. А народу...? Хрен и редька с помидорами на даче. Народу пока по фигу... Но кот скребёт на свой хребёт... И черенок в жопу ждёт любого диктатора. А с его ростом, это точно фатально...
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247
Старичок arcush 2 часа назад
эка у тебя подгорело, болезный.
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10k
Денис arcush 2 часа назад
Я правильно понимаю Вас, что Вы современную Россию приравниваете к гитлеровской Германии???

Кстати, в 41 войну вполне себе объявляли. Вот Вам ссылка на ноту германского правительства
https://www.pobediteli.ru/documents/nota.htmlhttps://www.pobediteli.ru/documents/nota.html
Пожалуйста, изучайте историю тщательнее.
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383
arcush Денис 2 часа назад
Вот беда... Но признаки фашизма на лицо. Все 14 признаков Умберто!Плюс гибридные войны и убийства неугодных фюреру! Книги не жгем. Их мало. И мало людей знает грамоту. Но запрещаем сайты. А уж с боевиками... Один кадырка стоит бригад Рэма. Вот такая история...
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10k
Денис arcush Час назад
1. Вы так и не ответили - Вы приравниваете Россию к фашистской Германии?
2. Ну да, несомненно, ссылка на некоего Умберто что-то доказывает.
3. кого конкретно убили "неугодного фюреру" и собственно, кого Вы фюрером-то называете? :)
4. Книги не жгём - ну отлично. Запрещаем сайты - не поверите, даже икона и светоч свободного мира - США запрещают сайты :)
5. про "кадырку" - это Вы про Кадырова, наверное. А он что, простите, какой-то бригадой командует? Вроде нет.
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24k
семён arcush Час назад
Что делать с беспардонным ростом Цен??
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14k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Рацион римского раба

В подробном учебнике Катона Старшего «О земледелии» - калькуляция расходов на раба, в том числе его рациона.

Пшеница: зимой 4 модия (34.7 л) в месяц; летом 4.5 модия (39 л). На раба, не работающего физически – надсмотрщика, пастуха – 3 модия (26 л).

Вино: из расчета 7 квадранталов (182 л) вина в год, но и 10 квадранталов (260 л) – не перебор. Первые три месяца после сбора винограда надо вместо вина давать пикету – вино из отжимок.

Приправа – попадавшие оливы измельчить и заправлять рыбным рассолом или уксусом.

Оливковое масло – 0.5 л в месяц.

Соль – модий (8.5 л) в год (что-то много?)

Туника 3.5 фута и плащ – менять раз в 2 года. Когда меняешь, сначала забери старые – они сгодятся на заплаты – а потом уже выдай новые. Прочные деревянные башмаки на 2 года.

Все.
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462
Обратная сторона Луны Ego sum qui sum 5 часов назад
То есть по сравнению с римским рабом мы ещё неплохо живём?
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14k
Ego sum qui sum Обратная сторона Луны 3 часа назад
ага, чуть лучше, есть куда падать
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24k
семён Ego sum qui sum Час назад
Что делать с беспардонным ростом Цен??
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552
Злодей 5 часов назад
Хотелось бы увидеть выкладку траты на производство. Что бы узнать себестоимость. Включая зарплаты и премии всех категорий работников. так же узнать добавочную стоимость на полке магазина. Они ведь тоже добавляют. Вот только тогда можно узнать стоимость. И кто и сколько добавляет.
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3k
Борис Карабанов Злодей 4 часа назад
Ну, и? И что это даёт? Ну, скажем, производитель имеет 100500% рентабельности, а продавец делает 10% торговой наценки. И?
Ладно, пусть наоборот - производитель имеет 10% рентабельности, а продавец делает 100500% наценки. Хорошо, пусть оба по 100500%. Это мало или много? Это хорошо или плохо? Дальше-то что? Наказать? Приструнить? Поощрить? Призвать к справедливости?
Это их, производителя и продавца, полное законное право. Не устраивает? Бога ради - к другому производителю, к другому продавцу! Опять не нравится?Тогда берёшь кредит, ставишь линию и торгуешь борной кислотой по справедливой цене, по три копейки с рентабельностью 0,1% и без торговой наценки на радость всем младенцам России.
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247
Старичок 5 часов назад
в школе уже каникулы?
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3k
Борис Карабанов 5 часов назад
Да. Пусть нам зарплаты поднимут, а цены сделают низкими. Пусть.
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8k
Предпенсионер 64 Борис Карабанов 47 минут назад
Это новая молитва? Молись, дружище, а Путину насрать на нас всех!!
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