Что делать с беспардонным ростом Цен??

а ведь у многих ещё выплаты по кредитам (ипотеке) до 50% от дохода, да ещё и затраты на маски и перчатки, лекарства добавились...в конце-концов, для здоровья нужно съездить в Кисловодск...

вот и получается, что зарплата у профессионала должна быть ну никак не менее 95 тыс/мес или $1300 независимо от пола *имхо

для сравнения в эсэшэй закон запрещает платить меньше $7.2/час это как раз $1300/мес *кому то бы ни было

**при том, что эсэшэй это не самая богатая страна с точки зрения населения