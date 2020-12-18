Что делать с беспардонным ростом Цен??

Чё тут думать-то? Зарплаты поднять!
Капиталисты действуют по рынку: увеличился спрос на товар, на тебе - повышение цены!
обычно не обращаешь внимание на ценник, но если приглядеться...у меня на полке аптечки стоят 2 одинаковых флакона борной к-ты 2020 года выпуска...
это какие там импортные компоненты подорожали?
это какие там импортные компоненты подорожали?
Еда как много в этом слове...
Питание - это наше топливо, говорят как полопаешь - так и потопаешь.
Сколько же стоит продуктовая корзина средней семьи из 4х человек:
Смотрим по стране примерно одно и то же четвертак в месяц
Сколько же стоит продуктовая корзина средней семьи из 4х человек:
Смотрим по стране примерно одно и то же четвертак в месяц
×
Но не хлебом единым...
а значит это уже полтинник в месяц на семью из 4х человек или 600 тыс руб в год, эквивалентно $8000
а ведь у многих ещё выплаты по кредитам (ипотеке) до 50% от дохода, да ещё и затраты на маски и перчатки, лекарства добавились...в конце-концов, для здоровья нужно съездить в Кисловодск...
вот и получается, что зарплата у профессионала должна быть ну никак не менее 95 тыс/мес или $1300 независимо от пола *имхо
для сравнения в эсэшэй закон запрещает платить меньше $7.2/час это как раз $1300/мес *кому то бы ни было
**при том, что эсэшэй это не самая богатая страна с точки зрения населения
вот и получается, что зарплата у профессионала должна быть ну никак не менее 95 тыс/мес или $1300 независимо от пола *имхо
для сравнения в эсэшэй закон запрещает платить меньше $7.2/час это как раз $1300/мес *кому то бы ни было
**при том, что эсэшэй это не самая богатая страна с точки зрения населения
Авторский пост
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Метки: имхо рост цен цены экономика семьи
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подходишь с этими флаконами с своему начальнику и говоришь "Требую утроить зарплату поганый капиталист или будешь висеть на фонаре как в 17м !"
и не забудь тему запилить по результату
Цены растут -> поднимаем зп -> растёт покупательная способность - > покупают больше товара -> цены растут....
:)
Результатом попытки тупо дать всем больше бабла будет только одно:
Ты как вчера родился.
Есть товар, есть цена, есть желающие получить этот товар, часть оных желающих обламывается из-за неподъемной цены. Вот это всё и есть банас спроса и предложения.
Про высокую себестоимость пищевых товаров можно не говорить.
Аграрии получают на сою продукцию на опте сущие копейки, большая часть стоимости еды в магазинах это или наценка производства переработки и пищепрома и/или наценка торговых сетей.
При свободном ценообразование именно *цена* определяет доступность товара потребителям и через это - распределение товара между потребителями.
Проще говоря: спрос на товар растет, то растет и цена и это продолжается покуда остаются люди, для которых эта цена приемлема. При "рынке" товар достаётся наиболее обеспеченнмы гражданам. Если у тебя на 1000 человек и каждый хочет себе 1 штуку какой-то очень нужной всем хни, но на всех есть только 10 штук хни, то цена на эту хню обязательно станет такой, что её купят 10 самых богатых из 1000.
Поэтому если товар в дефиците, что совершенно неважно сколько ты людям платишь.
Дефицитный товар всё равно будет стоить столько, чтобы его могли купить не все, только богатые.
Если цены полезли вверх, значит товара перестало хватать на всех бедных.
Поэтому либо карточнная распределительная система (масло по талонам, господа!) либо всё же свободный рынок, но иные средства снижения цен - а именно увеличение производства и снижение себестоимости и косвенных затрат.
а кто тут тебе виноват?
Которая взяла ипотеку, бегала счастливая вся такая. На работе тортики принесла, всех угостила по такому случаю.
А на следующий день приходит ко мне и говорит: "Как ты знаешь, я тут взяла ипотеку, поэтому мне надо поднять зарплату на размер ежемесячного платежа".
Я чуть со стула не упал. :)
А так девочка норм, работящая и до этого момента казалось полностью адекватной :)
ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИВАТЬ НОЖКИ!
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С каких пор выплаты по кредитам влияют на критерии обязательного минимального дохода?
Кстати, в 41 войну вполне себе объявляли. Вот Вам ссылка на ноту германского правительства
https://www.pobediteli.ru/documents/nota.htmlhttps://www.pobediteli.ru/documents/nota.html
Пожалуйста, изучайте историю тщательнее.
2. Ну да, несомненно, ссылка на некоего Умберто что-то доказывает.
3. кого конкретно убили "неугодного фюреру" и собственно, кого Вы фюрером-то называете? :)
4. Книги не жгём - ну отлично. Запрещаем сайты - не поверите, даже икона и светоч свободного мира - США запрещают сайты :)
5. про "кадырку" - это Вы про Кадырова, наверное. А он что, простите, какой-то бригадой командует? Вроде нет.
В подробном учебнике Катона Старшего «О земледелии» - калькуляция расходов на раба, в том числе его рациона.
Пшеница: зимой 4 модия (34.7 л) в месяц; летом 4.5 модия (39 л). На раба, не работающего физически – надсмотрщика, пастуха – 3 модия (26 л).
Вино: из расчета 7 квадранталов (182 л) вина в год, но и 10 квадранталов (260 л) – не перебор. Первые три месяца после сбора винограда надо вместо вина давать пикету – вино из отжимок.
Приправа – попадавшие оливы измельчить и заправлять рыбным рассолом или уксусом.
Оливковое масло – 0.5 л в месяц.
Соль – модий (8.5 л) в год (что-то много?)
Туника 3.5 фута и плащ – менять раз в 2 года. Когда меняешь, сначала забери старые – они сгодятся на заплаты – а потом уже выдай новые. Прочные деревянные башмаки на 2 года.
Все.
Ладно, пусть наоборот - производитель имеет 10% рентабельности, а продавец делает 100500% наценки. Хорошо, пусть оба по 100500%. Это мало или много? Это хорошо или плохо? Дальше-то что? Наказать? Приструнить? Поощрить? Призвать к справедливости?
Это их, производителя и продавца, полное законное право. Не устраивает? Бога ради - к другому производителю, к другому продавцу! Опять не нравится?Тогда берёшь кредит, ставишь линию и торгуешь борной кислотой по справедливой цене, по три копейки с рентабельностью 0,1% и без торговой наценки на радость всем младенцам России.