Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу денег и не умереть от голода

Когда летаю, то чаще всего покупаю дешевые билеты без питания. Если ожидается короткая пересадка в Москве, то беру с собой фрукты, печенье или бутерброды. Когда ожидание длится от 2-х часов, то еду до ближайшего метро на автобусе. Там обычно есть торговый центр, где можно перекусить по адекватной цене, а иногда вообще еду в город (если позволяют погода и время, конечно!) и успеваю на бизнес-ланч и даже небольшую прогулку.