Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу денег и не умереть от голода

Все знают, что в кафешках аэропортов запредельные цены на еду и напитки. Еще и невкусные чаще всего! Я обычно беру с собой что-нибудь перекусить из дома. Но что делать, когда не успел или ожидается длительная стыковка? Вот несколько примеров из личного опыта. Просто захотелось поделиться в посте, потому что самого бесит ценовая политика аэропортов.
Увидел пост про дорогую еду в аэропортах и не смог пройти мимо
Когда летаю, то чаще всего покупаю дешевые билеты без питания. Если ожидается короткая пересадка в Москве, то беру с собой фрукты, печенье или бутерброды. Когда ожидание длится от 2-х часов, то еду до ближайшего метро на автобусе. Там обычно есть торговый центр, где можно перекусить по адекватной цене, а иногда вообще еду в город (если позволяют погода и время, конечно!) и успеваю на бизнес-ланч и даже небольшую прогулку.
Однажды не успел взять ничего в дорогу заранее, так как опаздывал на рейс, приехал в аэропорт уже голодный, впереди ожидался 3-х часовой полет без питания на борту...
Пошел на поиски еды. Это было во Внуково. Увидел известную сеть, чуть не прошел мимо. Потому что уже знал, что в Шереметьево ценник на комбо-наборы в Бургер Кинге начинается от 600 рублей. Но был приятно удивлен, когда увидел, что можно заказать комбо-обед из маленького чизбургера, картофеля фри и колы за 300 рублей. Вполне норм по сравнению с другими едальнями аэропортов!
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А в Шереметьево вообще открылся ВкусВилл в 2019 году
Однажды отлично пообедал там перед полетом (была стыковка 3 часа). Взял плов с курицей и сэндвич (стоили около 300 рублей), вода, кстати, за большую бутылку - примерно 60 рублей, не 250, как в местных кафе, и даже не 150, как в автоматах. Цены те же, что и во всех магазинах сети.
Находится он в зоне "Аэроэкспресса". Да, придется немного пройтись, но зато там можно разогреть еду в микроволновке и недорого перекусить.
Также можно выйти из аэропорта, если позволяет время: Яндекс.карты подскажут, где ближайшее заведения с адекватными ценами
Раньше, прилетая в Домодедово, всегда ходит в "секретную" столовую. Она находится недалеко от Домодедово, адрес: Домодедово, 6 к.1. Цены адекватные, еда - вкусная, но об этом месте узнали не только сотрудники, но и пассажиры, поэтому доступ к ней ограничили.
А где вы едите, оказываясь в аэропорту?
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А уже если совсем приперло, то лучше купить пару сникерсов и бутылку воды. В любом случае в самолете почти всегда кормят, если это не совсем рейсы-маршрутки по часу.
Ну и опять же, очень плохо себе представляю ситуацию когда перед вылетом не успел поесть, если только пассажир не умеет свое время расчитывать. Это настолько редкие ситуации, на грани форс-мажора. Ну и опять же, пока едешь в аэропорт, один хрен по пути почти наверняка попадется какая-нибудь "едальня" типа мака или бургера, или на худой конец шаурмишная, а если время поджимает, опять же, не умеешь время расчитывать )
по этим словам ты сразу можешь узнать бандерлогов.
помниш как они кричали на майдане "чемоданвокзалроссия"?
так это они до сих пор печенки жуют.
типа в эуропах утки жареные сами бесплатно подлетают...
это они еще цены на каву в венской опере не знают)))
пс: цены рижские дороже чем в мюнхенском аеропорте.