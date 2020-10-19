FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового... "Без ремонта. Жить можно": квартиру с унитазом у холодильника сдают за 47 тысяч рублей "Без ремонта. Жить можно": квартиру с унитазом у холодильника... Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Хохотальня Хохотальня Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы,... В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Продолжаю строительство своей бани Продолжаю строительство своей бани Советские знаменитости Советские знаменитости В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских... Ретро фотографии Ретро фотографии Гифки Гифки Мифы о славянах, которые давно опровергнуты Мифы о славянах, которые давно опровергнуты Гифки Гифки Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу денег и не умереть от голода

Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу денег и не умереть от голода (5 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:51
Метки: аэропорт   еда в аэропорту   кафе   полет   самолет   фото   цены   
2557
5
Все знают, что в кафешках аэропортов запредельные цены на еду и напитки. Еще и невкусные чаще всего! Я обычно беру с собой что-нибудь перекусить из дома. Но что делать, когда не успел или ожидается длительная стыковка? Вот несколько примеров из личного опыта. Просто захотелось поделиться в посте, потому что самого бесит ценовая политика аэропортов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: аэропорт   еда в аэропорту   кафе   полет   самолет   фото   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
pilgrimnl 2 часа назад
я вообще то всегда в курсе куда и когда я лечу, и по этому голодным в аэропорт не еду, так любой даже самый короткий полет оборачивается в 6 часов и более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
kca-opa 37 минут назад
Смысл вообще жрать в аэропорту? Уж замуж невтерпёж? Я году в 2006 вместо пожрать пошёл в книжный ларёк, купил себе сборник Клиффорда Саймака аж за 55 рублей, ну цена одного бутерброда, но более чем 1000 страниц Саймака перевесит бутерброд раз в миллион
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer kca-opa 7 минут назад
Зависит от бутерброда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA kca-opa Минуту назад
А закусить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 40 минут назад
вкусвилл конечно молодцы, но чтобы не умереть от голода в аэропорту не нужно туда за двое суток приезжать, небольшое голодание только на пользу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности 42 минуты назад
В Пулково макдак есть с обычными ценами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Majul 55 минут назад
Плотно есть в аэропортах в любой точке мира не стоит. Везде, абсолютно везде цены конские, и как раз российские аэропорты одни из самых дешевых (по сравнению с другими странами).

А уже если совсем приперло, то лучше купить пару сникерсов и бутылку воды. В любом случае в самолете почти всегда кормят, если это не совсем рейсы-маршрутки по часу.

Ну и опять же, очень плохо себе представляю ситуацию когда перед вылетом не успел поесть, если только пассажир не умеет свое время расчитывать. Это настолько редкие ситуации, на грани форс-мажора. Ну и опять же, пока едешь в аэропорт, один хрен по пути почти наверняка попадется какая-нибудь "едальня" типа мака или бургера, или на худой конец шаурмишная, а если время поджимает, опять же, не умеешь время расчитывать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Антон 56 минут назад
В Шарике, в зоне аэроэкспресса, между терминалами Е и F , есть очень неплохая столовая с хорошими ценами, комплексный обед из 4-х блюд обойдется в 300-400 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Злодей Час назад
В пулково нормальные цены. В Кинге пожрать можно по адекватной цене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман Час назад
А вот теперь берем цены европейских аэропортов :) чашка чая 2-3 евро , бургер от 7 евро , банка пива 0,33 3 евро с копейками , блюдо покушать до 20 евро . Я всегда беру с собою еду из дома , бюджетно покупаю воду за 1- 1,50 евро и если захочу то пару банок пива на борт . Сейчас опять напишите вы типа наши зарплаты с европейскими не путайте . Было такое застрял в Аэропорту Рига , вылет должен был быть в 11 а вылетели в 5 утра , за все это время я получил бутылочку воды и чек на еду которого хватило только на чай в коста кафе
Европейские правила , демократия , только в России такое возможно . Нас Спасет Навальный будем жить как в Европе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Шурман Олегbl4 Час назад
Если скажешь к кому мне туда ехать то я тебя еще с собой возьму :) Жена у меня Русская но из Европы :) дети родились здесь и живут в своем Королевстве :) так куда мне возвращаться ?:) я если домой приеду то не хрена уже не вспомню 14 декабря будет 21 год как я не был дома .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Шурман 44 минуты назад
не обращай внимания.
по этим словам ты сразу можешь узнать бандерлогов.
помниш как они кричали на майдане "чемоданвокзалроссия"?

так это они до сих пор печенки жуют.
типа в эуропах утки жареные сами бесплатно подлетают...
это они еще цены на каву в венской опере не знают)))

пс: цены рижские дороже чем в мюнхенском аеропорте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
пенс Albert GER 14 минут назад
А теперь расскажите нам про цену на каву в венской опере и в сетевых магазинах меркадона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER пенс 7 минут назад
ну ты ж в курсе сам и расскажи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA Шурман 2 минуты назад
Вам надо идти путём Депардье и некоторых его коллег. Отправляете челобитную царю на получение паспорта РФ,попутно рыдая от любви к Родине. И вуаля! Все пути и блага для вас открыты. Вы уже гражданин России с пропиской в Мордовии,ну или в Чечне. Только потом не жалейте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) Почему самолет на восток летит быстрее? Почему самолет на восток летит быстрее? Самый дорогой билет на самолет включает в себя гостиную, спальню и ванную комнату - с душем Самый дорогой билет на самолет включает в себя гостиную, спальню и ванную комнату - с душем 25 фотографий самого большого в мире частного самолета, который выглядит как летающий особняк 25 фотографий самого большого в мире частного самолета, который выглядит как летающий особняк «Решила пошутить»: стюардесса спряталась на багажной полке перед вылетом «Решила пошутить»: стюардесса спряталась на багажной полке перед вылетом В аэропорту Вильнюса установили ёлку-напоминалку В аэропорту Вильнюса установили ёлку-напоминалку
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

445229



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
87
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда»
0
15
Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до...
﻿
Набирающие популярность
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория Нагорного Карабаха?
1
29
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория...
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
1
15
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#девушки#еда#смешные#gif#картинки#позитив#война
#факты#животные#россия#природа#кино#на различный вкус#в мире#настроение#путешествия#город
#юмор#интересно#прикольные#сша#полиция#СССР#знаменитости#новости#авария#китай

На что жалуетесь?

Вернуться