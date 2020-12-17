Почему пропал GoldStar, поставлявший нам дешевую аппаратуру

В начале 90х к нам хлынул поток зарубежной аппаратуры. Среди продукции именитых, но жутко дорогих Японских и Европейских фирм, очень привлекательно выглядели корейцы: внешне ничем не уступали конкурентам и при этом были значительно дешевле.

Названия Японских и Европейских фирм были на слуху советских людей с малых лет, а откуда взялись эти корейцы мало кто знал.