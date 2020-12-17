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Почему пропал GoldStar, поставлявший нам дешевую аппаратуру

Почему пропал GoldStar, поставлявший нам дешевую аппаратуру (23 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 11:19
Метки: бренды   интересно   электроника   
2451
23
1

В начале 90х к нам хлынул поток зарубежной аппаратуры. Среди продукции именитых, но жутко дорогих Японских и Европейских фирм, очень привлекательно выглядели корейцы: внешне ничем не уступали конкурентам и при этом были значительно дешевле.

Названия Японских и Европейских фирм были на слуху советских людей с малых лет, а откуда взялись эти корейцы мало кто знал.

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Метки: бренды   интересно   электроника   
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6k
Lev Asriev 7 часов назад
LG и в наше время делает очень неприхотливую и надежную технику.
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1k
Peter Griffin Полчаса назад
6 лет пользуюсь вот такой.
6 лет пользуюсь вот такой.
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155
Igor 2 часа назад
До сих пор помню рекламу на столбах в Новосибирске. Было выполнено в виде перелистывания страницы на столбах. Gold star на первой странице превращался в Livie Good (LG) на последней.
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13k
Александр 2 часа назад
Первый цветной телевизор с пультом управления... Работал на совесть. Пару лет назад начальник нашел в одной конторе Упакованную в плёнку видеодвойку GoldStar (TV + VHS), спросил надо или нет. Не смог пройти мимо такой вещи )) Распаковал, притащил кассету, и он работает как новенький. Двойка такой же модели :
Первый цветной телевизор с пультом управления... Работал на совесть. Пару лет назад начальник нашел в одной конторе Упакованную в плёнку видеодвойку GoldStar (TV + VHS), спросил надо или нет. Не смог пройти мимо такой вещи )) Распаковал, притащил кассету, и он работает как новенький. Двойка такой же модели :
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4k
Crechet 3 часа назад
"Почему пропал GoldStar...". Ну по факту же не никуда и не пропал, просто переименовался бренд. Даже модели телевизоров были одни и те же в переходный период (почти одни и те же), но с разными шильдиками.
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5k
JeanLuk 3 часа назад
Комментарий к фото
У меня такой телевизор есть, до сих пор работает, в ремонте не был)
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2k
Руслан Руднев 4 часа назад
Лет 6 или 7 назад покупал мамане ноут в Мвидео и мне в подарок подогнали простенький сенсорный смартфончик ГолдСтар )))) Отдал мелкой соседке на даче, год, другой работал исправно.
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4k
Vasiliy Руслан Руднев 3 часа назад
В конце 2014 "в подарок" такие телефоны давали и в Эльдорадо. Этот же, с позволения сказать, смартфон одновременно торговался под маркой Oysters тысячи за 2. Честно сказать, удивительно, что он прослужил больше года ))) я сей "подарок" открыл и сразу же от него избавился, благо на каждый товар есть свой покупатель.
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2k
Руслан Руднев Vasiliy 3 часа назад
Малой тогда лет 8 было, так что ей зашел =)
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929
Павел Коваленко 4 часа назад
у меня до сих пор на даче стоит и показывает их телевизор,неубиваемый!
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33k
dima423 5 часов назад
дешевый?))) у меня родители в конце 80х купили видеоплеер голд стар... за 3000 руб)) это бл*ть по нынешним деньгам около полу миллиона)))
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2k
kirsanos dima423 4 часа назад
Да, только из этих 3000р. процентов пять - розничная стоимость видеоплеера, а остальные 95% - наценка перекупщиков.
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33k
dima423 kirsanos 4 часа назад
даа, такая клевая была экономика при ссср)
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2k
kirsanos dima423 3 часа назад
Пока внутренний рынок СССР был закрыт для импортных товаров все, кто имел возможность выехать за границу, были в шоколаде, перепродавая товары из за бугра с дикими наценками. А как только рынок открылся этому бизнесу пришел конец, вместе с значительной частью предприятий, чья продукция стала никому не нужна, поскольку честной конкуренции не выдерживала. Впрочем, даже если продукция была конкурентоспособной народ все равно охотнее брал импортное - привыкли считать, что продукция "оттуда" лучше, качественнее, надежнее, престижнее и все такое.
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360
Атомный Крот kirsanos 2 часа назад
Не совсем так. В СССР в качестве импорта везли дорогие брендовые вещи известных марок. Потому что везти на продажу дешевку не пойми какой фирмы было рискованно - их продать сложнее было за хорошую цену.

Это были времена, когда "знатоки" до хрипоты спорили, что лучше - Сони или Шарп, Саньо или Тошиба и т.п. бессмысленные баталии.

А когда открыли границы, то в страну хлынул поток дешевого ширпотреба. Который, как оказалось, во многих отношениях работал ничуть не хуже и вполне удовлетворял запросы массового покупателя.

Соответсвенно, "зачем платить больше"? Вот бизнес загранкомандированных и сдулся. На ввозе единичной дешевки много не заработаешь, а поставку дорогих и качественных товаров в страну тоже уже наладили профессиональные торговцы. Везти через границу единичный магнитофон или телевизор стало уже тоже невыгодно.
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9k
alexis dima423 53 минуты назад
Электроника вм12 стоила 1200 по записи, без очереди 2000. А тут импорт
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2k
roman-delisov 6 часов назад
Дешевый бренд GoldStar? Ну, Volkwagen тоже когда-то считался дешевым брендом и доступным народным автомобилем. Немцы как-то исправили ситуацию и без всякого ребрендинга.
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360
Атомный Крот roman-delisov 2 часа назад
Ну да. Теперь Фольксваген явно переоцен. По крайней мере, внутри самой Германии.
За границей по-прежнему особой разницы между VW и Опелем не замечают.
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2k
roman-delisov Атомный Крот 56 минут назад
Ну, я бы не сказал, что Opel дешевый бренд даже по западным меркам. Вот Dacia -- дешевый.
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360
Атомный Крот roman-delisov 6 минут назад
Dacia -да, дешевый. На него производитель даже шильд Рено стесняется ставить.

Но и Опель по сравнению с Фольксвагеном подешевле будет.
Есть куча анекдотов в Германии и про Опель как машину, и про опелеводов.

Хотя по качеству Опель и VW - примерно одно и то же.
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12k
Пумба 6 часов назад
Вот мой GoldStar. В 90-92 годах завозили в город по бартеру. Родители подарили в честь золотого аттестата...
Вот мой GoldStar. В 90-92 годах завозили в город по бартеру. Родители подарили в честь золотого аттестата...
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9k
Bill 6 часов назад
Тогда появился рекламный тренд - сокращать названия компаний до 2-х букв. Типа, "наша компания настолько известная, что её все узнают буквально по двум буквам".
Абревиатура GS уже была кем-то занята, поэтому GoldStar сменили название на "Lucky GoldStart", чтобы застолбить двухбуквенное название LG.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Бренды приходят и уходят, а тренд на корейские бренды остается. Бренд Голдстар исчез и ребренданулся в бренд ЛГ. Оптимизация бизнес-процессинга. маркетинг-ресэрч и манаджмент-мониторинг, это вам не хухры-мухры.
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7k
ГородДомов 7 часов назад
Lak [мат] хорошее название
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709
bosayk 7 часов назад
был телевизор голд стар 38 диагональ в конце 90-х с функцией установки таймера включения выключения каждый деть в одно и тоже время, очень удобно... в 2002 купил "лыжи" в надежде, что функции сохранились и в более свежих экземплярах, фиг то там.. хоть телевизор еще работает, но осадок неприятный остался... SONY мой любимый брэнд)
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2k
Иван Петров bosayk 2 часа назад
явно зависело от модели
уже после вашего 2002 была такая плазма, в ней "будильник" был (как и таймер выключения)
работает до сих пор (уехала на дачу), хотя на матрице выгорание заметно сильно, конечно

явно зависело от модели уже после вашего 2002 была такая плазма, в ней "будильник" был (как и таймер выключения) работает до сих пор (уехала на дачу), хотя на матрице выгорание заметно сильно, конечно
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2k
Hallo FreeSpace 7 часов назад
интерестинг
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