Почему пропал GoldStar, поставлявший нам дешевую аппаратуру

В начале 90х к нам хлынул поток зарубежной аппаратуры. Среди продукции именитых, но жутко дорогих Японских и Европейских фирм, очень привлекательно выглядели корейцы: внешне ничем не уступали конкурентам и при этом были значительно дешевле.
Названия Японских и Европейских фирм были на слуху советских людей с малых лет, а откуда взялись эти корейцы мало кто знал.
В 1958 году, успешная южнокорейская фирма по выпуску бытовой химии Lak Hui принимает решение расширить бизнес и открывает производство бытовой электроники. Фирма получает яркое имя "Венера" GOLDSTAR. Первой продукцией стали радиоприемники
Успешные показатели продаж подтвердили правильность выбранного направления бизнеса. Продажа бытовой химии приносило хорошую прибыль, которую и пускали на развитие производства радиотехники.
Постепенно осваивается производство холодильников , черно-белых телевизоров, стиральных машин, кондиционеров. В каждом новом направлении приходилось конкурировать с импортной техникой, которого на рынке было полно. У корейцев был главный козырь-цена. Никто из импортеров не мог предложить цену ниже.
В конце 60х весь мир уже смотрел цветное телевидение, но судьба обделила Южную Корею: держатель лицензии на цветное телевещание фирма Pusan Munhwa все время откладывала запуск вещания цветного ТВ. Причина была банальна-не хватало средств. Чтобы готовое производство цветных телевизоров не простаивало, GOLDSTAR выкупил фирму Pusan Munhwa и запустил цветное телевещание в Южной Корее.
Аудиобум 70-80 так же не прошел мимо компании GOLDSTAR. Выпускалось сотни моделей магнитол, дек, комбайнов, музыкальных центров.
В 1982 году GOLDSTAR открывает первый зарубежный завод и не где ни будь, а в США! В городе Хантсвилле начинается производство телевизоров, видеомагнитофонов и микроволновок. Через 12 лет GOLDSTAR выкупает последнего производителя телевизоров в США-фирму Zenith Electronics.
Распад СССР и открытие рынка для иностранных компаний пришелся в самый пик популярности видеомагнитофонов. GOLDSTAR так же начал поставки радиоаппаратуры на наш рынок.
Поначалу у населения были сильные опасения: малоизвестная компания, да еще и с Кореи... Видимо это послужило появлению легенды: "аппаратура скопирована у японцев и служит недолго".
В этой ситуации GOLDSTAR действует по проверенной схеме: начинает завоевание доли рынка демпингом. Опыт эксплуатации тех, кто рискнул купить показал-аппаратура вполне надежная. Очень быстро удается поменять мнение массового покупателя на "зачем переплачивать за "Made in Japan", если "кореец" работает не хуже!"
Покупатели с удовольствием покупали видеоплееры и видеомагнитофоны
телевизоры
видеодвойки (моноблоки)
Практически в пик популярности марки GOLDSTAR приходит неожиданная новость: компания меняет название на LG. Вот реклама об этом событии:
Официально было озвучено, что фирмы Goldstar и Lucky объединяются под монобрендом для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности менеджмента компании.
В реальности, просто пришло время отказаться от имиджа демпинговой фирмы-в этом сегменте уже было тесно от китайцев.
LG Electronics очень много вкладывала в исследования и внесла огромный вклад в развитие электроники. В острой конкурентной борьбе компания не только выжила, но и успешно развивается. На сегодня LG четвертая по величине компания Южной Кореи. В компанию входит полсотни предприятий с более чем 226.000 сотрудников.
А как же бренд GoldStar? Как то совсем не по хозяйски полностью отказаться от такого раскрученного бренда с приятным имиджем.
18 лет спустя, в 2013 году, в российских магазинах появились в продаже телевизоры GoldStar . СМИ тут же выдвинули версию: сменилось поколение, знавшее этот бренд как демпинговый, можно дальше использовать марку для продаж. Однако оказалось, что LG не имеет никакого отношения новой продукции под маркой GoldStar. Это был китайский контрафакт.
Источник:
- 30 поразительных исторических фактов в фотографиях
- С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности
- Американец завел блог, в котором размещает фото пасторов и подсчитывает стоимость их одежды
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Простые, но глубокие иллюстрации израильского художника Юваля Робичека
Понравилось72
Это были времена, когда "знатоки" до хрипоты спорили, что лучше - Сони или Шарп, Саньо или Тошиба и т.п. бессмысленные баталии.
А когда открыли границы, то в страну хлынул поток дешевого ширпотреба. Который, как оказалось, во многих отношениях работал ничуть не хуже и вполне удовлетворял запросы массового покупателя.
Соответсвенно, "зачем платить больше"? Вот бизнес загранкомандированных и сдулся. На ввозе единичной дешевки много не заработаешь, а поставку дорогих и качественных товаров в страну тоже уже наладили профессиональные торговцы. Везти через границу единичный магнитофон или телевизор стало уже тоже невыгодно.
За границей по-прежнему особой разницы между VW и Опелем не замечают.
Но и Опель по сравнению с Фольксвагеном подешевле будет.
Есть куча анекдотов в Германии и про Опель как машину, и про опелеводов.
Хотя по качеству Опель и VW - примерно одно и то же.
Абревиатура GS уже была кем-то занята, поэтому GoldStar сменили название на "Lucky GoldStart", чтобы застолбить двухбуквенное название LG.
уже после вашего 2002 была такая плазма, в ней "будильник" был (как и таймер выключения)
работает до сих пор (уехала на дачу), хотя на матрице выгорание заметно сильно, конечно