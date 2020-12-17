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Парламент Венгрии прописал в Конституции, что мать — это только женщина, а отец — только мужчина

Парламент Венгрии прописал в Конституции, что мать — это только женщина, а отец — только мужчина (1 фото)

Автор:
17 декабря 2020 00:45
Метки: венгрия   здравый смысл   парламент   
275
1
Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей. За принятие поправок, одобренных правительством, проголосовали 134 депутата, еще 45 выступили против, а пятеро воздержались, сообщает Hungary Today.

Источник:

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Метки: венгрия   здравый смысл   парламент   
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10  комментариев
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8k
albedo 2 часа назад
Молодцы венгры. Не сдались.
А послали весь ЕС в пешее эротическое путешествие.
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11k
Мойша Перестукин 18 минут назад
Однополая семья усыновила Вовочку. Тот проснулся утром, страшно голодный и совершенно не помнит, кто родитель № 1, а кто родитель № 2. Врывается в спальню с криком: Питорасы, подьем!!! На первый, второй- расчитайсь!!!
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−96
Dmitry Kurtov Час назад
Блин, уважаю мадьяров!
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Венгры и мигрирующих обезьян из Африки на бую видали.
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6k
Прохожий3 Час назад
Молодцы, Уважаю. В этом говенном мире люди отстаивают свои взгляды без оглядок на толерастию и прочие бредовые веяния.
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8k
Kucher Час назад
Вот не люблю венгров. Но тут их прям зауважал. Как говорит молодёжь - респект.
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
гомосеки они в простонародье П.И..Д.О.Р.Ы
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
еще раз П. И.Д.О.Р.А.
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Enotko Ytko 2 часа назад
нет - пдора ответ
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Enotko Ytko 2 часа назад
вот уж где на 100% Нет - [мат] а ответ
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