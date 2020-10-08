FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 414 постов • 135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины

О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины (3 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Паннонское море   Паратетис   Средиземное море   венгрия   древние моря   европа   
1035
3

На территории Среднедунайской низменности каких-то 600 000 лет назад существовало море.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Паннонское море   Паратетис   Средиземное море   венгрия   древние моря   европа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Вит Вит 51 минуту назад
Я одного не понял,рагули море выкапывали или закапывали???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
25k
labuda.blog 8 минут назад
О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Николай 18 минут назад
Во как !
Подводная лодка в степях Украины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SerGProS 36 минут назад
И ходил по тому морю легендарный "Скадовск"

И ходил по тому морю легендарный "Скадовск"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 39 минут назад
а еще через 600 000 лет засуществовала Украина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
labuda.blog 40 минут назад
А зачем закопали? Совсем украинцам делать нечего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис 43 минуты назад
О ещё один историк с территории светлых эльфов.
Море омывало берега Украины 10 млн.лет назад :)

О ещё один историк с территории светлых эльфов. Море омывало берега Украины 10 млн.лет назад :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятные примеры существования женской логики (15 фото) Невероятные примеры существования женской логики (15 фото) Факты о Фарерских островах — де-факто уже государстве, а де-юре — ещё нет Факты о Фарерских островах — де-факто уже государстве, а де-юре — ещё нет Венгрия отменила у себя смену пола Венгрия отменила у себя смену пола Европу накрыла аномальная жара Европу накрыла аномальная жара Памятники социалистической эпохи из парка-музея "Мементо" Памятники социалистической эпохи из парка-музея "Мементо" Перехват американского самолета-шпиона истребителем Су-35 показали на видео Перехват американского самолета-шпиона истребителем Су-35 показали на видео
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

911583



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
3
53
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
24
58
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Простое чудо буйных красок: почему цветы такие яркие, пестрые и заметные?
0
1
Простое чудо буйных красок: почему цветы такие яркие, пестрые и заметные?
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
39
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#интересно#авто авария#картинки#люди#разное#в мире#австралия
#юмор#прикол#россия#авария#актеры#дети#москва#смешные#не уступил#китай
#история#животные#дтп#кино#прикольные#забавно#позитив#на различный вкус#природа#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться