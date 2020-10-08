О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины

На территории Среднедунайской низменности каких-то 600 000 лет назад существовало море.
Если бы Паннонское море сохранилось, то не существовало Венгрии. А северная часть Сербии и восточная части Хорватии находились бы на дне морском. И в течение 9 млн лет так и было.
Кстати, после Паннонского моря осталась пустыня довольно внушительных размеров, но об этом в другом посте.
Раньше Паннонское море было частью Средиземного моря.
Паннонское море существовало около 9 миллионов лет. В конце концов море потеряло связь с Паратетисом (древний океан, раскинувшимся от Парижа до Алтая) и навсегда превратилось в озеро (Паннонское озеро).
Его последний остаток, Славонское озеро, высох в эпоху плейстоцена. Остатки бывших островов Паннонского моря — это современные паннонские островные горы (Мечек, Папук, Псунь, Крндия, Диль, Фрушка Гора и Вршац).
Кстати, от Паннонского моря осталось огромное озеро Балатон. Это крупнейшее в Центральной Европе озеро, расположенное на территории Венгрии.
Источник:
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Подводная лодка в степях Украины.
Море омывало берега Украины 10 млн.лет назад :)