О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины

Если бы Паннонское море сохранилось, то не существовало Венгрии. А северная часть Сербии и восточная части Хорватии находились бы на дне морском. И в течение 9 млн лет так и было.

Кстати, после Паннонского моря осталась пустыня довольно внушительных размеров, но об этом в другом посте.

Раньше Паннонское море было частью Средиземного моря.

Паннонское море существовало около 9 миллионов лет. В конце концов море потеряло связь с Паратетисом (древний океан, раскинувшимся от Парижа до Алтая) и навсегда превратилось в озеро (Паннонское озеро).