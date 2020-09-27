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Аргентинского депутата уволили за неприличия в эфире

Аргентинского депутата уволили за неприличия в эфире (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: аргентина   история   любовница депутата   непристойное поведение   ну вы даете   парламент   скандал   целуй меня везде   
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Депутат аргентинского парламента Хуан Эмилио Амери лишился своего поста после того, как появился на парламентской онлайн-сессии с роскошной блондинкой на коленях и поуеловал ее грудь прямо во время заседания. У депутата есть жена и дети, что усугубило скандал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аргентина   история   любовница депутата   непристойное поведение   ну вы даете   парламент   скандал   целуй меня везде   
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8  комментариев
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Ну его не спалили на измене, от жены он, так понимаю, уже ушёл.

А у нас женатый замглавы замужней помощнице в трусы в прямом эфире лазил и ничего. Мало того, что не сняли, так ещё и видевшим это депутатам за него извиняться пришлось.


В общем - скайп - зло!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ plyt 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
Михалыч 2 часа назад
Аргентинского депутата уволили за неприличия в эфире
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24k
Acu900 2 часа назад
Неповезло мужику. Не то что в США,там одна секретарша у самого президента отсасывала,народ об этом узнал и ничего, хотели импичмент сделать, но не сделали. Досидел до конца каденции. Даже его законная супруга простила (она потом тоже в президенты пыталась баллатироваться, но уступила по результатам выборов сначала одному негру а потом и нынешнему президенту). Так то, что позволено американскому президенту непозволено аргентинскому депутату...
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726
Шапкин 2 часа назад
А сиськи где?
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