Аргентинского депутата уволили за неприличия в эфире

Коллеги-парламентарии, однако, не приняли извинения Амеры. Так, Нора дель Валь Гименес, также депутат от Сальты, заявила, что Амери допустил "чудовищное нарушение парламентских правил", призвав его подать в отставку еще до того, как он принял такое решение. А председатель парламента Масса, находившийся во время инцидента перед экраном в здании парламента вместе с горсткой детутатов, заявил, что действия Амери "вопиюще противоречат правилам поведения, принятым в стенах Парламента".

Амери уже не в первый раз становится героем секс-скандала. В декабре 2019 года, сразу после того, как он занял кресло в парламенте, экс-депутат был обвинен в попытках действий сексуального характера в отношении девушки-подростка.