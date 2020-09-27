Аргентинского депутата уволили за неприличия в эфире

Депутат аргентинского парламента Хуан Эмилио Амери лишился своего поста после того, как появился на парламентской онлайн-сессии с роскошной блондинкой на коленях и поуеловал ее грудь прямо во время заседания. У депутата есть жена и дети, что усугубило скандал.
Депутат парламента Аргентины, женатый отец троих детей Хуан Эмилио Амери подал в отставку со своего поста после того, как появился на онлайн-заседании парламента с любовницей на коленях и целовал ее бюст прямо во время сессии. По словам парламентария, он не знал, что находится в эфире, поскольку перед этим у него были перебои с интернетом.
Онлайн-заседание парламента, обсуждавшего вопросы финансовой задолженности провинции, транслировалось на большом экране в парламенте, и Амери с девушкой на коленях вызвал мгновенное возмущение коллег-парламентариев. Предселатель парламента Серджио Масса тут же прервал сессию. Парламентарии тут же проголосовали за временное отстранение Амери от работы в парламенте до завершения расследования. Однако Амери сам решил подать в отставку - тем более, что после того, как запись появилась в социальных сетях, жители провинции Сальта, которую Амери представлял в парламенте, также потребовали его отставки.
Девушкой, которая сидела на коленях у депутата, оказалась его политическим консультантом Селестой Бургос, чей роман с Амери давно был секретом Полишинеля. После его начала депутат разошелся с женой, Алессандрой Эскудерой, однако пара до сих пор оставалась в официальном браке.
Позднее экс-депутат признался, что не мог удержаться от того, чтобы не оценить результаты операции по увеличению груди, которую сделала Селеста.
По словам депутата, и Селеста, и он сам "очень переживают из-за случившегося". "Мне очень стыдно за то, что произошло, - заявил он. - Я хочу принестисвои извинения за случившееся. Я никоим образом не хотел быть неуважительным".
Как объяснил Амери, в районе, где они находились, интернет-соединение было очень неуслойчивым, и он был уверен, что связь разорвалась, поэтому и предложил Селесте, которая только что вышла из душа, сесть к себе на колени. Однако, как оказалось, связь к тому времени была уже установлена, к тому же отличного качества, позволившего парламентариям рассмотреть момент во всех подробностях.
Коллеги-парламентарии, однако, не приняли извинения Амеры. Так, Нора дель Валь Гименес, также депутат от Сальты, заявила, что Амери допустил "чудовищное нарушение парламентских правил", призвав его подать в отставку еще до того, как он принял такое решение. А председатель парламента Масса, находившийся во время инцидента перед экраном в здании парламента вместе с горсткой детутатов, заявил, что действия Амери "вопиюще противоречат правилам поведения, принятым в стенах Парламента".
Амери уже не в первый раз становится героем секс-скандала. В декабре 2019 года, сразу после того, как он занял кресло в парламенте, экс-депутат был обвинен в попытках действий сексуального характера в отношении девушки-подростка.
Амери уже не в первый раз становится героем секс-скандала. В декабре 2019 года, сразу после того, как он занял кресло в парламенте, экс-депутат был обвинен в попытках действий сексуального характера в отношении девушки-подростка.
Дистанционная работа, похоже, не идет на пользу чиновникам. Еще один скандал, связанный с онлайн-заседаниями, произошел в июне в Испании, в совете провинции Коста дель Соль. Заместитель мэра и финансовый консультант совета Паола Морено появилась на заседании в Zoom на лежаке в солнечных очках, принимая солнечные ванны. На возмущение членов совета Морено ответила, что не могла поступить иначе, поскольку пообещала отвезти на пляж детей, измучившихся без моря во время карантина, и заверила, что полностью сосредоточена на заседании, поскольку за детьми на пляже присматривает ее супруг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аргентина история любовница депутата непристойное поведение ну вы даете парламент скандал целуй меня везде
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А у нас женатый замглавы замужней помощнице в трусы в прямом эфире лазил и ничего. Мало того, что не сняли, так ещё и видевшим это депутатам за него извиняться пришлось.
В общем - скайп - зло!