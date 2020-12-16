Случай, когда немецкие военнопленные пожалели, что сдались западным союзникам

13 мая 1945 года в канадском лагере для немецких военнопленных произошел случай, который легко может возглавить рейтинг самых идиотских, ну, наверное, за всю Вторую мировую войну, и никак не меньше. Судите сами...
Капитуляция...
5 мая 1945 года немецкая "крепость Голландия" официально капитулировала перед союзными войсками, а через два дня в Амстердам вошли канадские войска. Практически сразу же перед ними остро встал вопрос о содержании немецких военнопленных — пришлось на ходу переоборудовать местный филиал завода "Форд" в концлагерь для них. Всего там оказалось около 3 тысяч немецких военнослужащих.
И сразу же начались поблажки...
Комендантом концлагеря канадцы назначили немецкого морского офицера Александра Штейна, причем абсолютно всем немецким офицерам оставили при себе личные пистолеты и холодное оружие, ведь по мнению канадцев, они не были военнопленными, а лишь "капитулировавшими".
Разумеется, жизнь в этом "лагере" была исключительна сытой и сносной, и канадцы никоим образом не пытались ее как-то осложнить своим вчерашним смертным врагам.
Вот, собственно, на таком идиллическом фоне, 12 мая 1945 года и началась история, ради которой я пишу весь этот пост. Началась с того, что в эту райскую богодельню подвезли еще двух немецких "капитулировавших", которые сами вышли и сдались канадским войскам.
Их прибытие сразу же переполошило размеренную жизнь лагерька...
Что? Дезертиры?
После прибытия в лагерь для военнопленных под Амстердамом быстро выяснилось, что эти двое немцев не совсем "капитулянты". Более того, они самые настоящие дезертиры, ведь еще в 1944-45 гг. (при разных обстоятельствах) они покинули расположение своих воинских частей и скитались по сельской Голландии, пока их не приютили местные крестьяне.
Одного из них, матроса немецких ВМС, звали Бруно Дёрфером. В марте 1945 года он тихо покинул место службы, посчитав, что война проиграна.
Второй, матрос ВМС Райнер Бек, дезертировал еще в сентябре 1944 года, когда узнал, что его часть должна была вернуться в Германию. Сказался страх быть опознанным, ведь по материнской линии Райнер Бек был польским евреем, вынужденным скрывать это с самого прихода к власти нацистов в 1933 г.
Сдаваясь после официальной капитуляции Германии союзникам они рассчитывали, что тяготы нелегальной дезертирской жизни остались позади, но, как оказалось, очень сильно ошибались. По-сути, для них все только-только начиналось...
После того, как канадцы препроводили их в лагерь, они были допрошены назначенным комендантом Александром Штейном, который узнав, что они дезертиры, объявил им, что они... арестованы! Такой себе, кафкианский сюжет — арестованные в канадском лагере, арестованы снова арестованными немецкими военнопленными. Бррр...
Бред? О, отнюдь.
В тот же день комендант Александр Штейн обратился к канадскому руководству лагеря с просьбой разрешить... провести процесс над дезертирами по всем военным законам Третьего рейха, действовавшим до капитуляции Германии 8-9 мая 1945 года. Благо, что среди немецких военнопленных в лагере оказалось несколько юристов, которые могли взять на себя обязанности судьи, прокурора и адвоката.
И что же канадцы? Разрешили?
А вы как думаете?
Процесс и приговор
13 мая 1945 года в лагере для немецких военнопленных под Амстердамом начался самый настоящий судебный процесс над матросами-военнопленными Бруно Дерфером и Райнером Беком.
С согласия канадского командования (как же оперативно они отреагировали!) немцы-военнопленные распределили роли судей, прокуроров и адвокатов, и в специально выделенном канадским командованием помещении, набитом как военнопленными-немцами, так и офицерами-канадцами, с переводчиками, началась эта комедийная трагедия. Уже через полтора часа "немецкий трибунал" вынес вердикт: виновны в дезертирстве, наказание — расстрел.
На этом можно было бы и удовлетвориться, свернув "потешный процесс", но комендант лагеря Александр Штейн вновь обратился к канадскому командованию с просьбой... разрешить привести приговор в исполнение (наглость — второе счастье).
Реакция канадцев? Разрешить! Более того, выдать боеприпасы для приведения приговора в исполнение.
В тот же день Райнера Бека и Бруно Дерфера отвели в укромное местечко на краю лагеря и "торжественно" расстреляли.
На руинах поверженной Германии меж тем шел 4-й день мира в Европе...
Им совсем не повезло, ведь 15 мая 1945 года британское командование, прослышав об инцидентах подобного рода в Норвегии (вернее, только о попытке) выпустило приказ, запрещающий немецким военнопленным пользование какого бы то ни было оружия, а также отменяющий все приговоры немецких военно-судебных ведомств.
Но было поздно...
Сегодня Бек и Дёрфер считаются последними (по-крайней мере, известными) из 23 тысяч казненных во время Второй мировой войны по приговорам немецких военно-полевых судов. И лишь в 1997 году немецкая Фемида официально отменила им этот "приговор".
Источник:
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про 23 тысяч знают-но ток двоих нашли.просто вопрос-а кто насчитал 23 тыс?я не оправдываю геноцид-но где пруфы.
поссать ровно не могут.....