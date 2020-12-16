Случай, когда немецкие военнопленные пожалели, что сдались западным союзникам

Сдаваясь после официальной капитуляции Германии союзникам они рассчитывали, что тяготы нелегальной дезертирской жизни остались позади, но, как оказалось, очень сильно ошибались. По-сути, для них все только-только начиналось...



После того, как канадцы препроводили их в лагерь, они были допрошены назначенным комендантом Александром Штейном, который узнав, что они дезертиры, объявил им, что они... арестованы! Такой себе, кафкианский сюжет — арестованные в канадском лагере, арестованы снова арестованными немецкими военнопленными. Бррр...



Бред? О, отнюдь.



В тот же день комендант Александр Штейн обратился к канадскому руководству лагеря с просьбой разрешить... провести процесс над дезертирами по всем военным законам Третьего рейха, действовавшим до капитуляции Германии 8-9 мая 1945 года. Благо, что среди немецких военнопленных в лагере оказалось несколько юристов, которые могли взять на себя обязанности судьи, прокурора и адвоката.



И что же канадцы? Разрешили?



А вы как думаете?



Процесс и приговор

13 мая 1945 года в лагере для немецких военнопленных под Амстердамом начался самый настоящий судебный процесс над матросами-военнопленными Бруно Дерфером и Райнером Беком.



С согласия канадского командования (как же оперативно они отреагировали!) немцы-военнопленные распределили роли судей, прокуроров и адвокатов, и в специально выделенном канадским командованием помещении, набитом как военнопленными-немцами, так и офицерами-канадцами, с переводчиками, началась эта комедийная трагедия. Уже через полтора часа "немецкий трибунал" вынес вердикт: виновны в дезертирстве, наказание — расстрел.



На этом можно было бы и удовлетвориться, свернув "потешный процесс", но комендант лагеря Александр Штейн вновь обратился к канадскому командованию с просьбой... разрешить привести приговор в исполнение (наглость — второе счастье).



Реакция канадцев? Разрешить! Более того, выдать боеприпасы для приведения приговора в исполнение.



В тот же день Райнера Бека и Бруно Дерфера отвели в укромное местечко на краю лагеря и "торжественно" расстреляли.



На руинах поверженной Германии меж тем шел 4-й день мира в Европе...