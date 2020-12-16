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Случай, когда немецкие военнопленные пожалели, что сдались западным союзникам

Случай, когда немецкие военнопленные пожалели, что сдались западным союзникам (5 фото)

Автор:
16 декабря 2020 20:58
Метки: война   история   преступления   
3206
5

13 мая 1945 года в канадском лагере для немецких военнопленных произошел случай, который легко может возглавить рейтинг самых идиотских, ну, наверное, за всю Вторую мировую войну, и никак не меньше. Судите сами...

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Метки: война   история   преступления   
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866
greesevold 2 часа назад
А-*у-еть! Других слов просто не подобрать!
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3k
Горожанин 23 минуты назад
Кто бы сомневался в истинных истоках и опорах нацизма и фашизма. История все в итоге показала. Нацизм - не локальное германские явление, это вся суть Запада. Которая сейчас через Прибалтику и Украину так и прёт. И это только верхушка айсберга коллективного Запада.
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7k
Караганда Полчаса назад
Сегодня Бек и Дёрфер считаются последними (по-крайней мере, известными) из 23 тысяч казненных во время Второй мировой войны по приговорам немецких военно-полевых судов.

про 23 тысяч знают-но ток двоих нашли.просто вопрос-а кто насчитал 23 тыс?я не оправдываю геноцид-но где пруфы.
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2k
Allmaster 2 часа назад
Какое я кривожопушко... чем больше смотрю, тем больше завидно. белой завистью. Талант! Как я раньше не видел???
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3k
au3 2 часа назад
Да "канадец" вообще синоним "дебил".
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7k
kaboza 2 часа назад
Канада и 2-я мировая...
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131
bagerovo86 3 часа назад
Ну кто бы сомневался, что т.н. союзники [мат] ы г н о й н ы е!
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bagerovo86 3 часа назад
сранаяцензура.
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ВолодИн bagerovo86 2 часа назад
Я -понял.Так и остались.
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72k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Ну и выиграли бы эти канадские "вояки" войну ????
поссать ровно не могут.....
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