17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в реальность

Дизайнеры постоянно совершенствуют вещи, которые мы используем каждый день, делая их более функциональными и интересными. В этом посте собрана коллекция необычных идей, которые наверняка сделают нашу жизнь ярче.
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если ты не в котле с закипающей водой
1. Что стильного в этом браслете? Проводок короткий, зацепить что-то им очень легко, эстетичности - 0
2. Шапка для младенца - ну-ну.... Я посмотрю как ребенок будет спокойно лежать когда вы ему эту хрень на макушку нахлобучите... А размер как подобрать?
3. Ложки. Разве что для идиотов. Нормальный человек по кастрюлям тарабанить не будет, а с учётом акустических свойств кастрюли - хоть йухом по ним стучи, музыки не выйдет.
4. Наушники с ракушками... Вот это изобретение... Вот это нове...
5. Наклонная чашка для того чтобы что? Стола нет в доме? А даже если нет и надо на весу отмерять - ну не крути ты стакан как идиот, держи прямо, горизонтальные деления есть для этого.
6.молот Тора - для того чтобы что? Чтоб его максимально неудобно было транспортировать? Или для того чтобы недозакрыть защёлку в один прекрасный день и все повысыпалось?
7. Прибор для очистки кукурузы - если уж так надо, чем нож плох? Принцип действия тот же, но после использования не надо ничего разбирать.
8. эспандер для зарядки - хотелось бы узнать сколько нужно маслать на 1 процент... Есть подозрение что часа пол.
9. Руки экскаваторы - лютая дичь. Хочется копать - возьми нормальную лопату. Готов поспорить что это чудо Китайской пластмассовой индустрии разлетится в щепки после третьего закопа.
10. Совок - мечта... С одной стороны метешь, с другой вылетает. Претендент на вечный двигатель...
11.столовые приборы из колпачков - решительно непонятно чем плохи одноразовые приборы и зачем в рот совать грязную ручку. Или зачем писать тем чем ты ел...
12. Двусторонний тюбик - а как его поставить? В чем удобство?
Остальное (шоколад, удочка, лампа, часы) - просто прикольные дизайнерские решения. Ничего нового или волшебного в них нет.
и руки копалки на пляж я бы взял