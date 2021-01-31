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17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в реальность

17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в реальность (18 фото)

Автор:
31 января 2021 22:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Воплотили   Мечта   Фунциональные   вещи   впечатляющие   изобретения   реальность   
3138
18

Дизайнеры постоянно совершенствуют вещи, которые мы используем каждый день, делая их более функциональными и интересными. В этом посте собрана коллекция необычных идей, которые наверняка сделают нашу жизнь ярче.

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Метки: Воплотили   Мечта   Фунциональные   вещи   впечатляющие   изобретения   реальность   
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19  комментариев
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3k
lexa 2 часа назад
ну и на.уя?
ну и на.уя?
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3k
Свирепый Бамбр lexa 2 часа назад
Очевидно жыж! )))
Очевидно жыж! )))
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3k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в реальность
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−199
Vova1979 Час назад
>>Теперь не скучно ждать, пока закипит вода
если ты не в котле с закипающей водой
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1k
DarkMan666 Час назад
Хрень от начала и до конца:
1. Что стильного в этом браслете? Проводок короткий, зацепить что-то им очень легко, эстетичности - 0
2. Шапка для младенца - ну-ну.... Я посмотрю как ребенок будет спокойно лежать когда вы ему эту хрень на макушку нахлобучите... А размер как подобрать?
3. Ложки. Разве что для идиотов. Нормальный человек по кастрюлям тарабанить не будет, а с учётом акустических свойств кастрюли - хоть йухом по ним стучи, музыки не выйдет.
4. Наушники с ракушками... Вот это изобретение... Вот это нове...
5. Наклонная чашка для того чтобы что? Стола нет в доме? А даже если нет и надо на весу отмерять - ну не крути ты стакан как идиот, держи прямо, горизонтальные деления есть для этого.
6.молот Тора - для того чтобы что? Чтоб его максимально неудобно было транспортировать? Или для того чтобы недозакрыть защёлку в один прекрасный день и все повысыпалось?
7. Прибор для очистки кукурузы - если уж так надо, чем нож плох? Принцип действия тот же, но после использования не надо ничего разбирать.
8. эспандер для зарядки - хотелось бы узнать сколько нужно маслать на 1 процент... Есть подозрение что часа пол.
9. Руки экскаваторы - лютая дичь. Хочется копать - возьми нормальную лопату. Готов поспорить что это чудо Китайской пластмассовой индустрии разлетится в щепки после третьего закопа.
10. Совок - мечта... С одной стороны метешь, с другой вылетает. Претендент на вечный двигатель...
11.столовые приборы из колпачков - решительно непонятно чем плохи одноразовые приборы и зачем в рот совать грязную ручку. Или зачем писать тем чем ты ел...
12. Двусторонний тюбик - а как его поставить? В чем удобство?

Остальное (шоколад, удочка, лампа, часы) - просто прикольные дизайнерские решения. Ничего нового или волшебного в них нет.
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870
sava DarkMan666 45 минут назад
к 11 могу добавить, чернильный стержень, после одного погружения в суп/чай ( не обязательно кипяток ) потечет водой. проверено еще в детстве.
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7k
Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
Не работает. Всё равно есть щели. Если натянуть так, чтобы щели исчезли, мелкий начинает реветь от неприятных ощущений от "зонтика". Так какая разница, от чего будет реветь? От давящего "зонтика" или от воды, стекающей по лицу? Всё равно проблема этим "зонтиком" не решена.
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4k
PEDRO_II Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
А голова у малого круглая?
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3k
Михалыч Саша Смирнов 51 минуту назад
Комментарий к фото
Надел один раз на ребенка. Плотно не прилегает, протекает на глаза, эффекта нет. Можно подумать, что размер не подошел, но резина жесткая, на никакие другие размеры не натянешь. Короче, хрень полная.
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
единственное взял бы это эспандер-зарядка
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85
badsmile 2 часа назад
Копалки для пляжа весчь! Автор, дай ссыль где купить!!!
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8k
Vacony 2 часа назад
вот совок да класс !
и руки копалки на пляж я бы взял
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Единственное более-менее разумное из всего остального мусора.
Единственное более-менее разумное из всего остального мусора.
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12k
ЦСКА Юрьевич Час назад
Ну да! Мусор только надо будет через измельчитель прогнать, перед заметанием в такой совок...
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7k
Саша Смирнов ЦСКА Час назад
А ещё пыль в виде лохмотьев не проканает.
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1k
Женя Женя78 Юрьевич Час назад
это пздц тупо
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20k
Юрьевич Саша Смирнов 5 минут назад
Никто не мешает вытряхнуть тогда совок традиционно. А вот когда в неё песок, например, то одно неловкое движение - и мимо ведра.
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