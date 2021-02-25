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Обычаи русских, непонятные иностранцам

Обычаи русских, непонятные иностранцам (15 фото)

Автор:
25 февраля 2021 12:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   обычаи   привычки   
2973
15
Многие иностранцы считают русских странными, говорят о загадочной русской душе и абсолютно нелогичных поступках. Так, у нас существует масса традиций и привычек, которые иностранцы не могут ни понять, ни объяснить.
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Метки: Россия   обычаи   привычки   
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38k
Нанук Паналык 6 часов назад
Большинство русских регулярно пересматривают советские мультики.
-Во всех странах пересматривают старые мульты!

Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.
-Эта ситуация характерна для всех стран с отсталым жилищным рынком и материальным положением...

Еды на праздник или к приходу гостей готовится намного больше, чем нужно.
-Серьезно?
А вы видели праздничный стол в Китае,Индии,Казахстане и других азиатских странах?

Новый год самый главный зимний праздник отмечается намного пафоснее, чем Рождество
-В любой не католической стране то же самое...

Русские говорят за столом очень длинные и витиеватые тосты.
-Сейчас ржут грузины испанцы,греки и весь ближний восток!

За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы поговорить, и разговоры могут длиться много часов.
-Смотри предыдущий пункт,и добавь туда всю Азию!

На вопрос «Как дела?» русские отвечают подробным рассказом, а не клишированным «Спасибо, все замечательно».
-Подробный рассказ звучит как правило так; "пошел на куй не дождешся"!
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3k
RALEXXX Час назад
"Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает."
На самом деле смущает. Но чтобы отделиться от родителей требуются немалые средства, каторых часто просто нет.
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3k
Денис Колосов 5 часов назад
Комментарий к фото
Это в провинции.. в крупных городах это давно не так..
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1k
Hallo FreeSpace 5 часов назад
да нам самим половина из этого не понятна ...
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29k
KiploksAKS 5 часов назад
Русские, входя в дом, снимают уличную обувь.
А сразу после этого идут мыть руки
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19k
SerGProS 6 часов назад
Русские говорят за столом очень длинные и витиеватые тосты.
Ссылка www.youtube.com
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56
Ольга 6 часов назад
Ну, и все как бы нормально. Фигли лыбиться, если голливудская улыбка как-то сразу наводит на подозрения. Присесть на дорожку - это ваще очень нормально, т.е. все вспомнить, что нужное взято на дорогу, мысленно перебрать нужных и не очень нужного взятого в дорогу. "А поговорить?" - тут тоже не об чем даже! Посидеть, выпить, обсудить глобальные мировые и не очень проблемы!
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5k
Владимир 6 часов назад
Я не алкаш, но что бы выпить , при желании, я не буду дожидаться вечера. Могу и с утра. А могу и не пить , совсем, месяца три. Но это не подряд.
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7k
uutb 6 часов назад
Правильно! Пукать за столом(Германия) или котиков кушать (Швейцария)- это цЫвилизация, а вот присел на дорожку- дикарь! Логично...
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13k
Юлия uutb 5 часов назад
По пяткам определил, что немцы?
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7k
uutb Опиум для народа 5 часов назад
Так, а я о чем? Если какой-то иностранец встретил "долбоклюя", который втирал про свою жизнь, или русский, который увидел, что немцы пукают за столом, решил, что вся нация такая- то он долбогрей. У каждой наций есть свои обычаи и грести всех под одну гребенку- тупизм!
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7k
uutb Albert GER 5 часов назад
Я, к чему веду. Поведение человека зависит не от нации, а в первую очередь, от воспитания!
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7k
Nikita Юлия 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Юлия Nikita 18 минут назад


Ну молодцы же)
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