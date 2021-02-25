Обычаи русских, непонятные иностранцам

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Многие иностранцы считают русских странными, говорят о загадочной русской душе и абсолютно нелогичных поступках. Так, у нас существует масса традиций и привычек, которые иностранцы не могут ни понять, ни объяснить.
Мы собрали встречающиеся чаще всего факты в зарубежной прессе, которые так сильно удивляют несчастных гостей нашей страны.
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Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.
За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы поговорить, и разговоры могут длиться много часов.
Русские рассказывают анекдоты к месту и не к месту. Они могут прервать разговор фразой «Я вспомнил анекдот» и рассказать анекдот, не имеющий никакого отношения к теме разговора.
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-Во всех странах пересматривают старые мульты!
Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.
-Эта ситуация характерна для всех стран с отсталым жилищным рынком и материальным положением...
Еды на праздник или к приходу гостей готовится намного больше, чем нужно.
-Серьезно?
А вы видели праздничный стол в Китае,Индии,Казахстане и других азиатских странах?
Новый год самый главный зимний праздник отмечается намного пафоснее, чем Рождество
-В любой не католической стране то же самое...
Русские говорят за столом очень длинные и витиеватые тосты.
-Сейчас ржут грузины испанцы,греки и весь ближний восток!
За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы поговорить, и разговоры могут длиться много часов.
-Смотри предыдущий пункт,и добавь туда всю Азию!
На вопрос «Как дела?» русские отвечают подробным рассказом, а не клишированным «Спасибо, все замечательно».
-Подробный рассказ звучит как правило так; "пошел на куй не дождешся"!
На самом деле смущает. Но чтобы отделиться от родителей требуются немалые средства, каторых часто просто нет.
А сразу после этого идут мыть руки
Ну молодцы же)