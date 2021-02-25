Обычаи русских, непонятные иностранцам

Как автомеханики отправились гонять по Байкалу на лимузине

Странные русские привычки с точки зрения иностранцев

Привычка — дело наживное

Нет ничего страшнее привычки. Нужны доказательства? Их есть у меня

Почему в России створки окон открывают внутрь, а в Европе наружу

Иностранцы о русских праздниках