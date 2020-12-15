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Новый российский самолет с новыми российскими двигателями

Новый российский самолет с новыми российскими двигателями (9 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 21:40
Метки: авиация   самолеты   технологии   
761
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В Иркутске свой первый полет совершил МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Экипаж - летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, инженер-испытатель Александр Соловьев. Самолет находился в небе 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости машины, а также функционирования ее систем.

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Метки: авиация   самолеты   технологии   
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22
имхо 5 часов назад
Хорошего полета и мягкой посадки!
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
молодцы
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751
В.Крылов 4 часа назад
Да, это хорошо, не всё угробили, удалось что-то спасти.
Как жили эти люди эти тридцать лет. Не сбежали в Штаты, не пошли торговать каким-нибудь парфюмом.
В передаче об этом событии диктор произнёс фразу - "чисто российский, с нуля(!) созданный двигатель". Автор текста избежал этой пошлости, видимо, сознательно. Плюс.
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64k
Вит Вит В.Крылов 3 часа назад
А ты заметил импортные детали???
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598
Audrius Lape 4 часа назад
Хоть что то хорошое-доброе в этом году...
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1k
Дмитрий ! 5 часов назад
Отличная новость. Наконец-то "живой" Пд -14, так и до пд -35 недалеко. Лишь бы "детских болячек" был минимум.
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