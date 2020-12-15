Новый российский самолет с новыми российскими двигателями

По словам генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, этот полет - результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолета МС-21 и двигателя ПД-14. "Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", - подчеркнул Чемезов.

На рынок МС-21 будет поставляться как с российскими, так и импортными силовыми установками. Сейчас первые модели авиалайнера проходят летные испытания. По словам Дениса Мантурова, планируется завершить цикл сертификационных испытаний до конца следующего года. После того как самолет получит российский сертификат, производитель намерен провести работу с EASA, чтобы получить европейскую сертификацию.

По планам серийное производство должно начаться в 2021 году. Первоначальный объем выпуска составит 36 самолетов в год, однако мощности сборочной линии позволяют нарастить его до 45 самолетов.