Письмо пастора-героя с "Титаника" выставлено на аукцион

Письмо, написанное на борту "Титаника" пастором, утонувшим вместе с кораблем, будет выставлено на аукцион до конца декабря. По словам экспертов, за него удастся выручить от $38850 до $64750 (3-5 миллионов рублей).

Священник, вдовец Джон Харпер из Шотландии, путешествовал из Лондона в Чикаго, и 14 апреля 1912 года, после столкновения лайнера с айсбергом, оказался в числе погибших. Сестра и дочь Харпера получили места в спасательных шлюпках, однако он добровольно вызвался остаться на борту тонущего судна, пожертвовав спасательный жилет другому пассажиру. По свидетельствам очевидцев, все то время, пока пароход тонул, 39-летний священник молился, и с молитвой встретил свой последний час. Через четыре года после катастрофы, на встрече выживших пассажиров "Титаника" один из присутствовавших заявил, что он обязан жизнью Харперу и его спасательному жилету, который спас его в ледяной Атлантике. "Я - последний, обращенный к богу Джоном Харпером", - заявил он.

Джон Харпер был пастором баптистской церкви на Уолворт роад в Лондоне. Вместе с семьей он направлялся в Чикаго, чтобы читать проповеди в одной из церквей Чикаго. В своем письме он благодарит собрата-священника, брата Янга, пастора церкви на Пейсли роад в Глазго, за помощь, полученную перед отъездом. Оно написано на одной из стоянок и отправлено в ирландском Квинстауне. Письмо датировано 11 апреля 1912 года, то есть, написано за три дня до катастрофы.