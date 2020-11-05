Письмо пастора-героя с "Титаника" выставлено на аукцион

Шотландский священник Джон Харпер был одним из пассажиров "Титаника". Когда пароход стал тонуть, Харпер отдал свой спасательный жилет другому пассажиру, а сам продолжал молиться, пока не пошел ко дну вместе с судном. Теперь последнее письмо самоотверженного пастора, отправленное за три дня до катастрофы, будет выставлено на аукцион и, по словам экспертов, принесет владельцу несколько десятков тысяч долларов.
Письмо, написанное на борту "Титаника" пастором, утонувшим вместе с кораблем, будет выставлено на аукцион до конца декабря. По словам экспертов, за него удастся выручить от $38850 до $64750 (3-5 миллионов рублей).
Священник, вдовец Джон Харпер из Шотландии, путешествовал из Лондона в Чикаго, и 14 апреля 1912 года, после столкновения лайнера с айсбергом, оказался в числе погибших. Сестра и дочь Харпера получили места в спасательных шлюпках, однако он добровольно вызвался остаться на борту тонущего судна, пожертвовав спасательный жилет другому пассажиру. По свидетельствам очевидцев, все то время, пока пароход тонул, 39-летний священник молился, и с молитвой встретил свой последний час. Через четыре года после катастрофы, на встрече выживших пассажиров "Титаника" один из присутствовавших заявил, что он обязан жизнью Харперу и его спасательному жилету, который спас его в ледяной Атлантике. "Я - последний, обращенный к богу Джоном Харпером", - заявил он.
Джон Харпер был пастором баптистской церкви на Уолворт роад в Лондоне. Вместе с семьей он направлялся в Чикаго, чтобы читать проповеди в одной из церквей Чикаго. В своем письме он благодарит собрата-священника, брата Янга, пастора церкви на Пейсли роад в Глазго, за помощь, полученную перед отъездом. Оно написано на одной из стоянок и отправлено в ирландском Квинстауне. Письмо датировано 11 апреля 1912 года, то есть, написано за три дня до катастрофы.
Священник, вдовец Джон Харпер из Шотландии, путешествовал из Лондона в Чикаго, и 14 апреля 1912 года, после столкновения лайнера с айсбергом, оказался в числе погибших. Сестра и дочь Харпера получили места в спасательных шлюпках, однако он добровольно вызвался остаться на борту тонущего судна, пожертвовав спасательный жилет другому пассажиру. По свидетельствам очевидцев, все то время, пока пароход тонул, 39-летний священник молился, и с молитвой встретил свой последний час. Через четыре года после катастрофы, на встрече выживших пассажиров "Титаника" один из присутствовавших заявил, что он обязан жизнью Харперу и его спасательному жилету, который спас его в ледяной Атлантике. "Я - последний, обращенный к богу Джоном Харпером", - заявил он.
Джон Харпер был пастором баптистской церкви на Уолворт роад в Лондоне. Вместе с семьей он направлялся в Чикаго, чтобы читать проповеди в одной из церквей Чикаго. В своем письме он благодарит собрата-священника, брата Янга, пастора церкви на Пейсли роад в Глазго, за помощь, полученную перед отъездом. Оно написано на одной из стоянок и отправлено в ирландском Квинстауне. Письмо датировано 11 апреля 1912 года, то есть, написано за три дня до катастрофы.
"Мой дорогой собрат Янг, я пишу вам это письмо из Квинстауна, чтобы уверить, что я помню о вас и вашей доброте, - пишет Харпер. - Я собирался послать деньги за билеты на поезд для миссис Пратт перед отъездом, но в последние выходные у меня было 11 или 12 служб, и я ничего не успевал, так что пошлю их ей из Чикаго. Не знаю, как благодарить вас и тетушку Мэри за вашу доброту. Господь воздаст вам за нее, благословив церковь на Пейсли роад. Мое путешествие продвигается хорошо, за чем и остаюсь с искренней любовью - ваш пастор Джон Харпер".
Сейчас письмо находится в частной коллекции и будет продано аукционым домом "Олдридж и сын". Ожидается, что лот вызовет интерес: так, в 2017 году письмо с борта "Титаника" ушло за $166 тысяч.
Сейчас письмо находится в частной коллекции и будет продано аукционым домом "Олдридж и сын". Ожидается, что лот вызовет интерес: так, в 2017 году письмо с борта "Титаника" ушло за $166 тысяч.
Сувениры с "Титаника"пользуются популярностью. Так, в октябре энтузиаст приобрел на аукционе часы Romain Jerome, корпус которых сделан из куска обшивки "Титаника". Несмотря на то, что часы были сделаны в 2012 году, то есть, через сто лет после катастрофы, они бстро ушли с аукциона. Их финальная цена не разгляшается, однако стартовая цена составила $4600 (360 000 рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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