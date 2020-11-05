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Письмо пастора-героя с "Титаника" выставлено на аукцион

Письмо пастора-героя с "Титаника" выставлено на аукцион (4 фото)

Автор:
05 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Джон Харпер   история   катастрофа   письмо   реликвия   самоотверженность   священник   титаник   
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Шотландский священник Джон Харпер был одним из пассажиров "Титаника". Когда пароход стал тонуть, Харпер отдал свой спасательный жилет другому пассажиру, а сам продолжал молиться, пока не пошел ко дну вместе с судном. Теперь последнее письмо самоотверженного пастора, отправленное за три дня до катастрофы, будет выставлено на аукцион и, по словам экспертов, принесет владельцу несколько десятков тысяч долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Харпер   история   катастрофа   письмо   реликвия   самоотверженность   священник   титаник   
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