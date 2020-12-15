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Вайс

Вайс (2 фото)

Автор:
15 декабря 2020 14:22
Метки: Немецкая овчарка   животные   рассказ   собаки   
2058
2
Ходил к нам в клинику мужчина с немецкой длинношерстной овчаркой по кличке Вайс. Неземной красоты собака, исключительного интеллекта. Пес был воспитан как военная машина, беспрекословный, отличный защитник хозяина и очень нежный и ласковый пес. Сказать, что все мы любили Васю — это ничего не сказать. Мы его обожали.

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Метки: Немецкая овчарка   животные   рассказ   собаки   
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33k
jonnyD 15 часов назад
С другом надо быть до конца . Год прошел уже ... а вот сейчас сижу , и слезы на глазах . Эх , короток их век , лохматых друзей .
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18k
Вишенка Крокодилова 9 часов назад
Наберите в поиске ВАЙС, и окажется, что это ШЕСТАЯ публикация этого рассказа.
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3k
schmubu Вишенка Крокодилова 9 часов назад
лайкодрочеры, мэм...
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6k
Михаил Вишенка Крокодилова 9 часов назад
Я помню, но всё равно ещё раз перечитал. Люблю собак!
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18k
Вишенка Крокодилова Михаил 8 часов назад
Я тоже люблю собак, но баяны ненавижу. Разве трудно проверить, воспользовавшись поиском?
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2k
RRK 10 часов назад
Вайс
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3k
schmubu 11 часов назад
т.е. собака тебе 15 лет служила верой и правдой, была и товарищем, и другом, и членом семьи. а в конце тебе даже в голову не пришло остаться с другом в его последнюю минуту, чтобы он почувствовал твою руку на своей морде, и твой запах, самый ему близкий и важный, всю его жизнь.
так с друзьями обходятся?
зато они там плакали, ълять, всей маршруткой, всё розовыми соплями затопило....


если что - у меня 4-ая собака по жизни.
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271
Санек 12 часов назад
Пол года назад ушла в собачий рай самая верная и добрая немка "Ева" Смотрю иногда на фото а слезы сами накатываются!!! Вот как то так!!!
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6k
Пафнутий 15 часов назад
Не ребята, так нельзя. Помню как мой пес помирал. Тоже рак. Тоже тянули его год. Потом ветеринары сказали - "У собаки есть право умереть спокойно".
Не, нельзя так играть на чувствах. Собаки всегда умирают слишком рано, даже проживи они с хозяином хоть сто лет вместе. И они не возвращаются в теле других щенков. Потому что каждая собака это личность, которая заслужила место в своем собачьем раю. А со щенками рождается новая личность, и это надо уважать.
ЗЫ Плюсовать не стал. Минусить тоже.
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53k
Racer777 15 часов назад
Душевно...
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