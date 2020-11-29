Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги

Забавный момент удалось запечатлеть хозяину немецкой овчарки, которую не на шутку испугала компания веселых озорных корги. Крупной собаке пришлось с позором ретироваться от игривой малышни!
Смешную сценку запечатлела на видео владелица немецкой овчарки по кличке Хэппи из китайского Гуаньчжоу. Ее большой и суровый любимец вынужден был позорно бежать под натиском компании щенков корги!
По словам мисс Ванг, хозяйки Хеппи, они были рядом с домом, когда это случилось. "Я стояла рядом с домом и ждала друзей, - говорит мисс Ванг. - И тут из зоомагазина напротив прямо на нас выскочила толпа щенков корги!"
Несмотря на внушительное превосходство в размерах, Хеппи не стала атаковать малышей в ответ, а просто пыталась убежать и периодически пряталась за хозяйку.
Уверенные в себе мелкие корги, не боясь разницы в размерах, храбро облаивали крупную овчарку.
История закончилась благополучно: сотрудница магазина собрала щенков и отвела их домой, а Хеппи с хозяйкой продолжали свой путь.
По словам 26-летней мисс Ванг, специалиста по поведению животных, ее овчарка Хеппи от природы застенчива, к тому же прошла специальный курс дрессировки, во время которого училась не проявлять открытой враждебности. Я очень рада, что Хеппи справилась и не стала нападать на них. А вообще-то корги были ужасно милые!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И тут уж действительно размер не важен. Таксёнка с рычанием приподнимается из ящика, и ротвейлер прячется за ноги хозяйки.
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