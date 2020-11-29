Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги

По словам 26-летней мисс Ванг, специалиста по поведению животных, ее овчарка Хеппи от природы застенчива, к тому же прошла специальный курс дрессировки, во время которого училась не проявлять открытой враждебности. Я очень рада, что Хеппи справилась и не стала нападать на них. А вообще-то корги были ужасно милые!"