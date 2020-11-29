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Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги

Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Немецкая овчарка   домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   корги   нежданная встреча   смешно   
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Забавный момент удалось запечатлеть хозяину немецкой овчарки, которую не на шутку испугала компания веселых озорных корги. Крупной собаке пришлось с позором ретироваться от игривой малышни!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Немецкая овчарка   домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   корги   нежданная встреча   смешно   
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3  комментария
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6k
Izrin Maria Час назад
Взрослые в здравом уме собаки боятся не щенков, а саблезубой мамаши, которая к щенкам "прилагается".
И тут уж действительно размер не важен. Таксёнка с рычанием приподнимается из ящика, и ротвейлер прячется за ноги хозяйки.
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Михаил Филиппов Час назад
автор ты хоть думай что пишешь. чтобы взрослая овчарка да еще сука "атаковала" щенков..
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Izrin Maria Михаил Филиппов 9 минут назад
Да и кобелю тоже не положено щенков обижать.
Даже подростков призывают к порядку больно и обидно, но не калечат.
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