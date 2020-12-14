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Крушение на станции Каменская 7 августа 1987 года.

Крушение на станции Каменская 7 августа 1987 года. (5 фото)

Автор:
14 декабря 2020 21:47
Метки: железная дорога   катастрофа   поезда   
1517
5

Проверка целостности тормозной магистрали производится при каждой пробе автотормозов. Существует сокращенное и полное опробование автотормозов. Если пассажирский поезд стоит на перегоне или на промежуточной станции 20 и более минут, то производится сокращенное опробование автотормозов, с продувкой по хвосту, которую выполняет помощник машиниста или проводник хвостового вагона.

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Метки: железная дорога   катастрофа   поезда   
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6  комментариев
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992
Александр 2 часа назад
Очень часто правила безопасности написаны кровью.
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232k
Rusbond Александр 2 часа назад
Всегда.
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64k
Вит Вит 16 минут назад
Пост интересный,но как то сумбурно написан....
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−1
Анна Час назад
Я вот это не поняла:
Помощнику машиниста сдающей бригады не удалось закрыть концевой кран тормозной магистрали со стороны первого вагона,.... поэтому он перекрыл между 6-м и 7-м вагонами, но не сообщил об этом принимающей бригаде...

При этом были осуждены и сели, только 2 осмотрщика вагонов... почему не сел этот помощник , ведь с его ошибки все и началось...
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20k
Юрьевич 2 часа назад
"Вот какой может быть цена маленькой оплошности!"
Это не маленькая оплошность, это раздолбайство и непрофессионализм целой группы лиц! Очень редко когда к катастрофе приводит только один фактор или ошибка, как правило, это целая цепочка ошибок! И катастрофа случается когда накапливается критическая масса ошибок!
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21k
Саня 2 часа назад
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