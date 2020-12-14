Крушение на станции Каменская 7 августа 1987 года.

В ночь на 7 августа 1987 года на станции Каменская, Юго-Восточной железной дороги (ныне это Ростовский регион Северо-Кавказской железной дороги) произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью пассажирского поезда. На станции Лихая от грузовго поезда №2035 был планово отцеплен электровоз. При отцепке локомотива помощник машиниста перекрыл концевой кран не на первом вагоне, а между 6 и 7 вагонами, ввиду того, что концевой кран на первом вагоне не закрывался. Хотя есть и другая версия, кран был перекрыт между 1 и 2 вагонами, но не буду утверждать.

Поезд был груженый и состоял из 55 зерновозов, вес его составлял 5500 тонн. Так как при отцепке от состава поезд должен быть заторможен с локомотива, то воздух быстро вышел из первой группы вагонов через открытый концевой кран, а остальные 49 груженых вагонов остались в заторможенном состоянии. К поезду был подведен другой электровоз, соединены концевые рукава локомотива с составом и была проведена полная проба тормозов. Но проверку целостности тогда не производили и один из осмотрщиков вагонов принял заторможенные вагоны за срабатывание тормозов в составе и после их отпуска не убедился, что тормоза в этих 49 вагонах отпустили!

Головной осмотрщик увидел торможение и отпуск в головных 6 вагонах состава и пошел выдавать машинисту справку о тормозах. Таким образом, полная проба автотормозов в поезде № 2035 была проведена фиктивно! А концевой кран между 6 и 7 вагонами остался перекрыт!