По железным дорогам мира

Железные дороги в разных уголках мира очень сильно отличаются друг от друга: разнятся вид и раскраска локомотивов, ширина колеи, дизайн вагонов или язык, на котором говорят проводники.
Но объединяет их одно — непередаваемая атмосфера и романтический дух путешествий!
Но объединяет их одно — непередаваемая атмосфера и романтический дух путешествий!
Источник:
Сравните пассажиров торфодобывающих узкоколеек! Слева — Ирландия, справа — Мезиновский, Владимирская область
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Железнодорожная красота
- Пейзаж под стук колёс
- Следующая станция — Зимняя сказка
- Романтическое железнодорожье
- Специальный пост для тех, кто соскучился по железнодорожным приключениям
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...