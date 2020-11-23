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Сообщество Урбанистика всякая 456 постов • 129 подписчиков подписаться
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По железным дорогам мира

По железным дорогам мира (34 фото + 1 тянучка)

Автор:
23 ноября 2020 12:59
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: железная дорога   пейзаж   поезд   путешествия   романтика   эстетика   
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Железные дороги в разных уголках мира очень сильно отличаются друг от друга: разнятся вид и раскраска локомотивов, ширина колеи, дизайн вагонов или язык, на котором говорят проводники.
Но объединяет их одно — непередаваемая атмосфера и романтический дух путешествий!
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Метки: железная дорога   пейзаж   поезд   путешествия   романтика   эстетика   
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Yasen_Perec Час назад
От паровоза запах специфический,вот где романтика.
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462
LinkLine 45 минут назад
По железным дорогам мира
По железным дорогам мира
По железным дорогам мира
По железным дорогам мира
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