15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги

Каждый фотограф мечтает увековечить запоминающийся жизненный момент. Иногда у них получается запечатлеть события, которые предшествуют небольшой катастрофе, но снимки от этого только выигрывают. В этом посте собраны фотографии из серии "вот-вот что-то произойдёт"...