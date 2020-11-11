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15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги

15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги (16 фото)

Автор:
11 ноября 2020 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вот-вот   Передряга   за секунду   забавные   кадры   катастрофа   события   
1991
16

Каждый фотограф мечтает увековечить запоминающийся жизненный момент. Иногда у них получается запечатлеть события, которые предшествуют небольшой катастрофе, но снимки от этого только выигрывают. В этом посте собраны фотографии из серии "вот-вот что-то произойдёт"...

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Метки: Вот-вот   Передряга   за секунду   забавные   кадры   катастрофа   события   
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3k
lexa 57 минут назад
а здесь то что?
а здесь то что?
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3k
lexa М С 39 минут назад
Сейчас кому-то влетит . с
кому?
по моему какая то хрень.
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66k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Всё нормально, фоткаться можно всегда,.а если еб@нет, то даже фото чудесное получится, а живы они или нет, это уже не так важно, в соцсетях, эти фоточки многих порадуют, да ещё и про ракурс правильный расскажут.
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