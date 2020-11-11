15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги

Каждый фотограф мечтает увековечить запоминающийся жизненный момент. Иногда у них получается запечатлеть события, которые предшествуют небольшой катастрофе, но снимки от этого только выигрывают. В этом посте собраны фотографии из серии "вот-вот что-то произойдёт"...
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кому?
по моему какая то хрень.