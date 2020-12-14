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Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США

Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США (4 фото)

Автор:
14 декабря 2020 13:11
Метки: война   интересно   история   
2514
4

Ответная реакция России в ходе недавних инцидентов вводит в недоумение. Речь идёт о сбитых Израилем, Турцией, Азербайджаном российских самолетах и вертолете, а также арестованных американцами россиянах (Виктор Бут, Евгений Буряков, Евгений Никулин и т.п.) и проч.
Ведь по сути за погибших и арестованных россиян никаких адекватных ответных мер не последовало.

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Метки: война   интересно   история   
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14  комментариев
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8k
Kostick 4 часа назад
автор, друг, где ты это взял? потсдам был в советской зоне оккупации, и потом территорией гдр. дед служил там до 50-х годов, мать в 49 там родилась. не могу понять, эти долбоящеры. что такие бредни пишут, они что, даже в гугле забанены? е
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Показать 1 ответ
117
vasilykopkov 15 минут назад
Даже если автор все выдумал, то в принципе нечто подобное вполне могло иметь место...
В те времена СССР был страной-ПОБЕДИТЕЛЕМ, и никому не позволял себя "опускать".
Да и мало кто осмеливался...
Так что +
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67
Dr_Nemo Полчаса назад
Слава ЕГЭ !
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13k
Граммар-наци 2 часа назад
Проведи работу над ошибками....
А то пока на "3-".
Падежи, главное, повтори, географию потянуть тоже не мешало бы.
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134
Я тебя вижу!!! 3 часа назад
В google переводил?
Слово "Потсдам" не судьба просклонять?
Потсдам
Потсдаму
В Потсдаме и т.д.

Да и определись уже: Потсдам или Постдам.

В google переводил? Слово "Потсдам" не судьба просклонять? Потсдам Потсдаму В Потсдаме и т.д. Да и определись уже: Потсдам или Постдам.
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3k
Горожанин Я тебя вижу!!! 2 часа назад
Продолжайте вести наблюдение за ошибками.
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61k
Максим 3 часа назад
Вот именно что, - вспоминается история. думаете в то время было что-то в СМИ про эти телодвижения? Более чем уверен, что эта инфа возникал из очередных мемуаров отставника спустя 50 лет.
ЧТо делается сегодня в ответ хорошо, если узнаем лет через 30, с припиской вспоминается история. Сбили наш самолет, буквально через неделю в Турции взорвался автобус с военными пилотами.. гора трупов.. Связи конечно нету.. Убили в Иране ученого, внезапно от переизбытка свинца в организме умирает Моссадовский спец. И это только навскидку из того, что становится достоянием СМИ и что можно сопоставить)
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3k
Горожанин 3 часа назад
Проамериканские слюнтяи так активно заерзали в комментах от этой новости, так забеспокоились, как будто на хвост наступили. Очевидно, за что-то святое задели их хозяев. Наверное, задели их глубинную псачью тупость и фашистские наклонности))
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71k
Aстановитесь.. 3 часа назад
Это что викторина какая то?.. Все давно знают что американцы тупые и доллар скоро рухнет..
Похоже на болезненное обострение патриотизма.
Это что викторина какая то?.. Все давно знают что американцы тупые и доллар скоро рухнет.. Похоже на болезненное обострение патриотизма.
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10k
Яромиръ Aстановитесь.. 3 часа назад
....ты что там прошепелявил, а, сынок?
....ты что там прошепелявил, а, сынок?
....ты что там прошепелявил, а, сынок?
....ты что там прошепелявил, а, сынок?
....ты что там прошепелявил, а, сынок?
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71k
Aстановитесь.. Яромиръ 2 часа назад
С кем ты там внизу целуешься?..
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11k
Dobryi_KOT Яромиръ 2 часа назад
Этот хмырь вроде в Канаде находится. Впрочем, никакой разницы.
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14
Дядя Витя 4 часа назад
У меня очень мало информации, но считаю что наши современные разведчики менее защищены в случае ареста или провала.
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