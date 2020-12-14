Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США

Ответная реакция России в ходе недавних инцидентов вводит в недоумение. Речь идёт о сбитых Израилем, Турцией, Азербайджаном российских самолетах и вертолете, а также арестованных американцами россиянах (Виктор Бут, Евгений Буряков, Евгений Никулин и т.п.) и проч.
Ведь по сути за погибших и арестованных россиян никаких адекватных ответных мер не последовало.
Наблюдая за всеми озвученными мероприятиями современной эпохи, вспоминается история с адекватной ответной реакцией Советского союза в Германии на выходки американцев над советскими гражданами в американской оккупационной зоне послевоенной Германии.
События происходили в 1946 году в пригороде Берлина, когда послевоенная Германия была поделена на восточную и западные оккупационные территории между союзниками (США, Великобритания, Франция) и Советским союзом.
Американской военной полицией в подконтрольном американцами секторе Потсдам были арестованы три советских военнослужащих.
Американцы использовали в этом коварном мероприятии немку работавшую на американскую администрацию, которая заманила советских граждан в сектор Постдам.
Задержанных советских военнослужащих отправили сначала в военную тюрьму в районе Постдам, а затем переправили в американский штаб во Франкфурт-на-Майне.
Тем, кто не знает Потсдам находится на юго-западном направлении от Берлина.
Полковник Пименов немедленно сообщил генералу Ивану Серову об этом происшествии. Ответ последовал незамедлительно, к вечеру следующего дня были задержаны 6 американских офицеров и служащих в районе Сан-Суси.
Холодной войны ещё не существовало, шёл 1946 год, поэтому союзники (американцы, англичане, французы) по войне в советском оккупационном секторе Германии перемещались свободно.
Эти-то задержанные 6 американцев, как раз и проводили фотоэкскурсию в советском секторе, осматривая местные достопримечательности.
Советская сторона отправила запрос американцам о трех советских военнослужащих задержанных в Постдам, ответ от американской стороны последовал, что им (американцам) якобы ничего неизвестно об этом инциденте.
Спустя короткий промежуток времени, американцы хватились своих пропавших военнослужащих, отправили запрос советской стороне.
Советская военная полиция на запрос американцев дала ответ, что никого из американских военнослужащих не задерживала и ничего об этом не знает.
К вечеру, ещё задержали 10 бродячих американцев на советской территории, фотографировавших советских военнослужащих.
Через три дня наши получили записку от главы американской оккупационной зоны (генерал Люсиус Клей) о том, что советская военная полиция задержала американцев.
Наши сделав эффективную паузу - промолчали. А через 7 дней от американцев появился ответ, что в Постдам действительно задержаны три советских военнослужащих в подозрении шпионажа, и их готовы передать советской стороне.
Как доставили в пограничный пункт задержанных советских военнослужащих из американского штаба находящемуся на Франкфурт-на-Майне, так сразу и нашлись задержанные советской полицией американцы.
Таким образом, Советский союз преподал урок нахальным выскочкам из США и научил союзников (Запад) уму разуму в том, что нельзя трогать советских военнослужащих и советских граждан.
Генерал Иван Александрович Серов в воспоминаниях писал о американцах в Германии:
"Я смотрю на них, на их работу, уж очень они похожи на немцев. То же нахальство, то же высокомерие, только храбрости мало. Немцы похрабрее."
Как считаете, адекватно ли реагирует современная Россия на инциденты спровоцированными "партнёрами" и союзниками?
Источник:
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В те времена СССР был страной-ПОБЕДИТЕЛЕМ, и никому не позволял себя "опускать".
Да и мало кто осмеливался...
Так что +
А то пока на "3-".
Падежи, главное, повтори, географию потянуть тоже не мешало бы.
Слово "Потсдам" не судьба просклонять?
Потсдам
Потсдаму
В Потсдаме и т.д.
Да и определись уже: Потсдам или Постдам.
ЧТо делается сегодня в ответ хорошо, если узнаем лет через 30, с припиской вспоминается история. Сбили наш самолет, буквально через неделю в Турции взорвался автобус с военными пилотами.. гора трупов.. Связи конечно нету.. Убили в Иране ученого, внезапно от переизбытка свинца в организме умирает Моссадовский спец. И это только навскидку из того, что становится достоянием СМИ и что можно сопоставить)
Похоже на болезненное обострение патриотизма.