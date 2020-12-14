Как советские офицеры в Германии проучили выскочек из разведки США

Наши сделав эффективную паузу - промолчали. А через 7 дней от американцев появился ответ, что в Постдам действительно задержаны три советских военнослужащих в подозрении шпионажа, и их готовы передать советской стороне.

Как доставили в пограничный пункт задержанных советских военнослужащих из американского штаба находящемуся на Франкфурт-на-Майне, так сразу и нашлись задержанные советской полицией американцы.



Таким образом, Советский союз преподал урок нахальным выскочкам из США и научил союзников (Запад) уму разуму в том, что нельзя трогать советских военнослужащих и советских граждан.



Генерал Иван Александрович Серов в воспоминаниях писал о американцах в Германии:

"Я смотрю на них, на их работу, уж очень они похожи на немцев. То же нахальство, то же высокомерие, только храбрости мало. Немцы похрабрее."



Как считаете, адекватно ли реагирует современная Россия на инциденты спровоцированными "партнёрами" и союзниками?