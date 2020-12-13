Гэри Паттерсон и его забавные кошки

Гэри Паттерсон (Gary Patterson) – американский художник, родился 16 ноября 1941 года в Калифорнии и с детства проявлял интерес к рисованию.
Его художественные способности заметили родные, которые поддержали стремление Гэри обучаться живописи.
Вначале Патерссон учился на дизайнера в художественном колледже университета Лос-Анджелеса, а когда денег на оплату стало не хватать, начал реализовывать себя, как художник-самоучка.
Его художественные способности заметили родные, которые поддержали стремление Гэри обучаться живописи.
Вначале Патерссон учился на дизайнера в художественном колледже университета Лос-Анджелеса, а когда денег на оплату стало не хватать, начал реализовывать себя, как художник-самоучка.
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Гэри пробовал себя в разных жанрах и направлениях, однако вскоре понял, что ему больше по душе юмористический стиль. Многочисленные работы Гэри Паттерсона неизменно вызывают улыбку на лице и приносят радость людям по всему миру.
За свою карьеру Гэри получил множество престижных наград, включая признания художественного музея Лос-Анжелеса.
Многие из его картин находятся в частных коллекциях.
Благодаря поддержке семьи и друзей Гэри Паттерсон дарит миру свои прекрасные картины. Он изображает повседневную жизнь кошек, их бесконечные проделки, при просмотре картин, люди начинают улыбаться и на их душе становится тепло и радостно!
За свою карьеру Гэри получил множество престижных наград, включая признания художественного музея Лос-Анжелеса.
Многие из его картин находятся в частных коллекциях.
Благодаря поддержке семьи и друзей Гэри Паттерсон дарит миру свои прекрасные картины. Он изображает повседневную жизнь кошек, их бесконечные проделки, при просмотре картин, люди начинают улыбаться и на их душе становится тепло и радостно!
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