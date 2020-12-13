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Гэри Паттерсон и его забавные кошки

Гэри Паттерсон и его забавные кошки (23 фото)

Автор:
13 декабря 2020 21:41
Метки: Художник Гэри Паттерсон   забавно   интересно   картины   кошки   
940
23
Гэри Паттерсон (Gary Patterson) – американский художник, родился 16 ноября 1941 года в Калифорнии и с детства проявлял интерес к рисованию.
Его художественные способности заметили родные, которые поддержали стремление Гэри обучаться живописи.
Вначале Патерссон учился на дизайнера в художественном колледже университета Лос-Анджелеса, а когда денег на оплату стало не хватать, начал реализовывать себя, как художник-самоучка.
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Метки: Художник Гэри Паттерсон   забавно   интересно   картины   кошки   
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Катерина 7 часов назад
И везде присутствует мааааленькая мышка )
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