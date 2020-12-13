Гэри Паттерсон и его забавные кошки

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Гэри пробовал себя в разных жанрах и направлениях, однако вскоре понял, что ему больше по душе юмористический стиль. Многочисленные работы Гэри Паттерсона неизменно вызывают улыбку на лице и приносят радость людям по всему миру.

За свою карьеру Гэри получил множество престижных наград, включая признания художественного музея Лос-Анжелеса.



Многие из его картин находятся в частных коллекциях.



Благодаря поддержке семьи и друзей Гэри Паттерсон дарит миру свои прекрасные картины. Он изображает повседневную жизнь кошек, их бесконечные проделки, при просмотре картин, люди начинают улыбаться и на их душе становится тепло и радостно!