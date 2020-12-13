Юлия Деревщикова и её очаровательные игрушки

Юлия Деревщикова - художница-рукодельница из города Хабаровск, Россия. Юлия изготавливает в технике сухого валяния чудесных шерстяных животных.
Способ сухого валяния придаёт войлоку дополнительную пышность и пушистость. Он превращается в мягкую и пушистую текстуру, с которой удобно работать.
Способ сухого валяния придаёт войлоку дополнительную пышность и пушистость. Он превращается в мягкую и пушистую текстуру, с которой удобно работать.
1.
Для создания таких детальных работ используют шерсть разных цветов, специальные подложки и очень тонкие стальные иглы с насечками. Процесс очень трудоемкий, но стоит усилий.
С помощью этой техники художница создаёт свои потрясающе милые игрушки. Каждая из её работ уникальна. У каждой зверушки, вышедшей из её рук, свой характер, своё настроение.
Отметим, что такие игрушки - элементы декора и не предназначены для игр.
Изготовлением своих милых игрушек Юлия занимается с 2015 года. За это время она создала более сотни работ и приобрела мировую известность.
Милые пушистики, в которых невозможно не влюбиться с первого взгляда: маленькие оленята, зайчики, белочки, мышата и ёжики, медвежата и многие-многие другие.
Юлия Деревщикова говорит, что работа доставляет ей ни с чем несравнимое удовольствие, а каждая игрушка сделана с любовью.
С помощью этой техники художница создаёт свои потрясающе милые игрушки. Каждая из её работ уникальна. У каждой зверушки, вышедшей из её рук, свой характер, своё настроение.
Отметим, что такие игрушки - элементы декора и не предназначены для игр.
Изготовлением своих милых игрушек Юлия занимается с 2015 года. За это время она создала более сотни работ и приобрела мировую известность.
Милые пушистики, в которых невозможно не влюбиться с первого взгляда: маленькие оленята, зайчики, белочки, мышата и ёжики, медвежата и многие-многие другие.
Юлия Деревщикова говорит, что работа доставляет ей ни с чем несравнимое удовольствие, а каждая игрушка сделана с любовью.
2.
При создании зверей Юлия Деревщикова сочетает реализм и особую эстетику.
Глаза из стекла, когти и носы из запекаемой полимерной глины, тело из шерсти - всё это создает широкий спектр эмоций, когда ты видишь реальное животное, будто пропущенное через фильтр умиления.
Следует сказать, что Юлия обладает особым творческим чутьём, умением замечать прекрасное. Поэтому её искусство отличается неподражаемостью стиля и ярким артистизмом.
Такая работа требует значительной самоотдачи. Для создания каждой зверушки требуется не менее 20 часов непрерывной работы! Художница рассказывает, что бесконечным источником вдохновения для неё служит её любовь к животным.
Глаза из стекла, когти и носы из запекаемой полимерной глины, тело из шерсти - всё это создает широкий спектр эмоций, когда ты видишь реальное животное, будто пропущенное через фильтр умиления.
Следует сказать, что Юлия обладает особым творческим чутьём, умением замечать прекрасное. Поэтому её искусство отличается неподражаемостью стиля и ярким артистизмом.
Такая работа требует значительной самоотдачи. Для создания каждой зверушки требуется не менее 20 часов непрерывной работы! Художница рассказывает, что бесконечным источником вдохновения для неё служит её любовь к животным.
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