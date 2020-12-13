Юлия Деревщикова и её очаровательные игрушки

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Для создания таких детальных работ используют шерсть разных цветов, специальные подложки и очень тонкие стальные иглы с насечками. Процесс очень трудоемкий, но стоит усилий.

С помощью этой техники художница создаёт свои потрясающе милые игрушки. Каждая из её работ уникальна. У каждой зверушки, вышедшей из её рук, свой характер, своё настроение.

Отметим, что такие игрушки - элементы декора и не предназначены для игр.

Изготовлением своих милых игрушек Юлия занимается с 2015 года. За это время она создала более сотни работ и приобрела мировую известность.

Милые пушистики, в которых невозможно не влюбиться с первого взгляда: маленькие оленята, зайчики, белочки, мышата и ёжики, медвежата и многие-многие другие.

Юлия Деревщикова говорит, что работа доставляет ей ни с чем несравнимое удовольствие, а каждая игрушка сделана с любовью.