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Юлия Деревщикова и её очаровательные игрушки

Юлия Деревщикова и её очаровательные игрушки (17 фото)

Автор:
13 декабря 2020 20:24
Метки: Юлия Деревщикова - художница-рукодельница   игрушки   интересно   красиво   
574
17
Юлия Деревщикова - художница-рукодельница из города Хабаровск, Россия. Юлия изготавливает в технике сухого валяния чудесных шерстяных животных.
Способ сухого валяния придаёт войлоку дополнительную пышность и пушистость. Он превращается в мягкую и пушистую текстуру, с которой удобно работать.
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Метки: Юлия Деревщикова - художница-рукодельница   игрушки   интересно   красиво   
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Tatyana 2 часа назад
Здорово! Была ещё одна художница по куклам, погибла при взрыве в метро, к сожалению не помню её имени, но работы стоят перед глазами. Россия богата мастерами, каждый раз восхищаюсь на Вернисаже в Москве.
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Прораб Час назад
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
рекламе тут не место
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