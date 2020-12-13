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«Вид на собор Солсбери с луга» Констебла, или как увеличить инвестиции в 1000 раз

«Вид на собор Солсбери с луга» Констебла, или как увеличить инвестиции в 1000 раз (6 фото)

Автор:
13 декабря 2020 18:16
Метки: Констебл   Солсбери   Солсберийский собор   живопись   искусство   картина   католики   художник   
793
6
Констебл обожал небо, считал его источником света в природе и управляющим всем. Вот и на картине получилось, что главный герой у нас небо. Пейзаж потрясающий, но для нас, любителей синих занавесок, художник оставил разные отсылочки. Берите лупу, начинаем разбираться!
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Метки: Констебл   Солсбери   Солсберийский собор   живопись   искусство   картина   католики   художник   
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9  комментариев
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1k
Афраний 2 часа назад
«Вид на собор Солсбери с луга» Констебла, или как увеличить инвестиции в 1000 раз
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7k
HUBLOT Полчаса назад
Пацаны рассказывали - собор реально красивый. Я им верю.
Пацаны рассказывали - собор реально красивый. Я им верю.
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9k
Bill 2 часа назад
Потрясяющий шпиль, рекомендую посмотреть.
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6k
Matthew Hopkins Bill 8 минут назад
Завалили солсберийское дело, дебилы, [мат].
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3k
Горожанин 2 часа назад
Солсбери и его шпиль - теперь навечно в истории России.
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Пафнутий 2 часа назад
Спасибо Автору поста за то что продолжаете рассказывать нам об искусстве. Хотя вроде и учил в свое время Историю Искусства. А все равно, каждый раз узнаю что-то новое. Такая уж это стихия - Искусство. Как океан, сколько не черпай, до конца не вычерпаешь.

ЗЫ. Странно, но когда я посмотрел через очень-очень-очень сильную лупу, то на всех картинах обнаружил Петрова и Баширова, внимательно разглядывающих шпиль собора.
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15k
Anna Пафнутий 2 часа назад
ссылку на лупу можно?
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3k
picturebymaslo Автор поста Пафнутий 2 часа назад
спасибо, что читаете)
P.S. Поэтому про лупу и говорил)
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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