«Вид на собор Солсбери с луга» Констебла, или как увеличить инвестиции в 1000 раз

Констебл был в страшном потрясении, когда прибыл к другу-священнику, а тот посоветовал – напиши «Церковь под облаками». Идея художник принял, но название изменил. И вот с этого момента версии отличаются.



С одной стороны, 1829 году в английский парламент разрешили пускать католиков (консерваторы называли это подрывом устоев и всего хорошего), и Констебл с друганом были очень против таких изменений. А на картине у нас сгустились тучи над собором Солсбери – олицетворением англиканской церкви. Очевидно, что художник хоть и не поддерживал католическое вторжение, но все же не хотел сужать тему и делать политическое заявление, поэтому то и сменил название.