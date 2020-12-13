«Вид на собор Солсбери с луга» Констебла, или как увеличить инвестиции в 1000 раз

Констебл обожал небо, считал его источником света в природе и управляющим всем. Вот и на картине получилось, что главный герой у нас небо. Пейзаж потрясающий, но для нас, любителей синих занавесок, художник оставил разные отсылочки. Берите лупу, начинаем разбираться!
Джон Констебл – «Вид на собор Солсбери с луга», 1831
Впервые Солсбери художник посетил в 1811 году по приглашению местного епископа, одного из первых своих покровителей. Для него же он спустя время написал свой первый вид на собор.
Там он встретил своего будущего лучшего друга, священника Джона Фишера. Именно к нему он приехал в поисках поддержки и утешения, когда умерла жена в 1828.
Там он встретил своего будущего лучшего друга, священника Джона Фишера. Именно к нему он приехал в поисках поддержки и утешения, когда умерла жена в 1828.
Джон Констебл – «Вид на собор Солсбери из сада епископа», 1826
Констебл был в страшном потрясении, когда прибыл к другу-священнику, а тот посоветовал – напиши «Церковь под облаками». Идея художник принял, но название изменил. И вот с этого момента версии отличаются.
С одной стороны, 1829 году в английский парламент разрешили пускать католиков (консерваторы называли это подрывом устоев и всего хорошего), и Констебл с друганом были очень против таких изменений. А на картине у нас сгустились тучи над собором Солсбери – олицетворением англиканской церкви. Очевидно, что художник хоть и не поддерживал католическое вторжение, но все же не хотел сужать тему и делать политическое заявление, поэтому то и сменил название.
С одной стороны, 1829 году в английский парламент разрешили пускать католиков (консерваторы называли это подрывом устоев и всего хорошего), и Констебл с друганом были очень против таких изменений. А на картине у нас сгустились тучи над собором Солсбери – олицетворением англиканской церкви. Очевидно, что художник хоть и не поддерживал католическое вторжение, но все же не хотел сужать тему и делать политическое заявление, поэтому то и сменил название.
×
Темные тучи сгустились на старой доброй Англией, католики не дремлют:
С другой стороны, Джон мог показать свое душевное состояние. Смерть жены принесла хмурь и пасмурность в его жизнь, но буря прошла, появилась радуга и солнце скоро снова появится из-за туч. Таким образом художник отпускает ситуацию и надеется на светлое будущее. Все поправимо и всегда меняется в нашем мире)
Кстати, радуга появилась в самом конце. И это отличное решение – так Констебл и уравновесил композицию, и добавил умиротворения в этом темном английском краю. Основание радуги автор разместил около дома Фишера, и это решение обросло дополнительными смыслами в кругах искусствоведов - через год после завершения полотна лучший друг художника умер. Символично?
С картиной связан еще один интересный эпизод. Некий счастливчик купил на аукционе эскиз «последователя» Констебла за 5300 долларов, не подозревая насколько это удачная покупка.
Кстати, радуга появилась в самом конце. И это отличное решение – так Констебл и уравновесил композицию, и добавил умиротворения в этом темном английском краю. Основание радуги автор разместил около дома Фишера, и это решение обросло дополнительными смыслами в кругах искусствоведов - через год после завершения полотна лучший друг художника умер. Символично?
С картиной связан еще один интересный эпизод. Некий счастливчик купил на аукционе эскиз «последователя» Констебла за 5300 долларов, не подозревая насколько это удачная покупка.
Вот этот эскиз:
Как вдруг искусствоведы заголосили в едином порыве - это же набросок самого автора известных картин! Как раз проходила большая выставка работ Констебла в Лондоне, которая собрала порядочно шума и снова привлекла зрителей к художнику. Да еще и британские музеи нормально хайпанули: скинулись вместе и выкупили «Вид на собор Солсбери с луга» на аукционе, чтобы картина не досталась зарубежному любителю искусства.
В итоге все сложилось в идеальный пазл, и на торгах набросок продали за 5,2 млн долларов. Цена выросла почти в 1000 раз! Вот это я понимаю, инвестиция))
В итоге все сложилось в идеальный пазл, и на торгах набросок продали за 5,2 млн долларов. Цена выросла почти в 1000 раз! Вот это я понимаю, инвестиция))
Вот так выглядит собор сейчас, если вы вдруг захотели посмотреть на его 123-метровый шпиль:
Вы можете обвинить меня в надумывании и натягивании совы на глобус, но не забывайте - в те времена символизм в картинах был ой как важен. Некоторые работы из-за маленькой детали могли подвергнуться страшной критике (про это расскажу чуть позже). Ну и в целом обстоятельства написания картины были сложными.
Что думаете вы?
Что думаете вы?
Еще интересных историй из мира живописи можно найти в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Картину Бэнкси продали за фантастические 9,9 млн. долларов
- Француза покорил Дикий Запад
- Мини-Моне: 16-летний импрессионист покорил рынок современного искусства
- Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни
- Дизайнер наглядно показал уникальность стилей легендарных художников, объединив 4 их картины в одну
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
ЗЫ. Странно, но когда я посмотрел через очень-очень-очень сильную лупу, то на всех картинах обнаружил Петрова и Баширова, внимательно разглядывающих шпиль собора.
P.S. Поэтому про лупу и говорил)