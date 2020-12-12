12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов

Федор Конюхов – первый в СССР и России «профессиональный путешественник», капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист, писатель священник УПЦ МП. Среди достижений Конюхова – пять кругосветных экспедиций, 17 пересечений Атлантического океана на парусных яхтах и один раз – на весельной лодке.



Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области. Детство будущего путешественника прошло на берегу Азовского моря. Отец Филипп Михайлович часто ходил в море за рыбой, брал с собой сына. Дед Михаил часто делился с внуком знаниями, которые почерпнул от общения с Георгием Седовым, знаменитым русским полярным исследователем. С ним Михаилу довелось служить в одном гарнизоне царской армии. Полярник оставил Конюхову собственный нательный крест, чтобы тот достался самому крепкому из потомков друга. Этот крестик дед передал Федору.

Федор поступил в Одесскую мореходку и получил специальность судового механика. Дальше была учеба в полярном училище в Ленинграде на штурмана-навигатора, служба на Балтийском флоте. В течение 2-х лет Федор Конюхов служил во Вьетнаме матросом спецсудна, поставляющего боеприпасы вьетконговцам. За время службы побывал также в Никарагуа и Сальвадоре. После возвращения на родину Конюхов не оставляет учебы и получает специальность резчика-инкрустатора в профильном училище белорусского города Бобруйска.

Первая серьезная экспедиция состоялась в 1977 году, когда молодой человек совершил путешествие под парусом в Тихом океане и повторил маршрут Витуса Беринга. За первой последовали экспедиции на Камчатку, Сахалин.

Федор Конюхов поставил новую цель – покорить Северный полюс в одиночку.



Готовился к экспедиции Конюхов на Чукотке, осваивал езду в собачьих упряжках, учился строить хижины изо льда, развивал другие навыки для экстремального путешествия – на это ушло несколько лет. Первоначально Конюхов предпринял тренировочный поход к Полюсу относительной недоступности. Путешественник усложнил себе задачу тем, что отправился на лыжах во время полярной ночи.

Затем Федор побывал в Канаде, на Баффиновой земле и на самом Северном полюсе в составе советско-канадской группы во главе с Владимиром Чуковым. В 1990 году Конюхов на лыжах, с тяжелым рюкзаком и снаряжением отправился в путь, а через 72 дня достиг Северного полюса. Преодолевая по дороге полыньи и торосы, Федор едва не погиб во время столкновения льдин. Конюхов стал первопроходцем в одиночном путешествии туда. В 1995 году Федор Конюхов покорил Южный полюс, а через 59 дней над крайней южной точкой уже развевался флаг России.