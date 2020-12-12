12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи... "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых Доза позитива! Доза позитива! Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат... 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей. Феномен работающей нищеты Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей.... 20 интересных фактов о&nbsp;кошках 20 интересных фактов о кошках Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Идея чудовищна, воплощение гениально! Идея чудовищна, воплощение гениально! Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp; Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  Кубики Кубики Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по... Гафт ушел Гафт ушел Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Забавный случай в борделе Забавный случай в борделе
12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов

12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов (2 фото)

Автор:
12 декабря 2020 20:07
Метки: Конюхов Федор   Путгшествия   кругосветка   
885
2
Стал первым россиянином, выполнившим программы «Большой шлем» и «Семь вершин мира», покорив самые высокие точки каждого континента и оба географических полюса Земли. Первый человек в мире, покоривший пять полюсов нашей планеты: два географических полюса, полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюс яхтсменов у мыса Горн, а также полюс высоты (Эверест).

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Конюхов Федор   Путгшествия   кругосветка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
kleyman 3 часа назад
12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов
И незамедлительно съябался из роддома.

Так будет правильнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
rutt 20 минут назад
С Днем Рождения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
Opliut 23 минуты назад
Он хоть смог пережить 2020 год? Самоизоляция... Карантин... Границы перекрыты..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Полчаса назад
"А хули дома делать?"
(С) Ф.Конюхов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil Полчаса назад
За какие деньги он "путешествует"? А денег нужно много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей lekha-fil Полчаса назад
За спонсорские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Бертон 3 часа назад
Жил в Чкалово, на ул. Горького, возле кладбища )). Учился, так себе.
Он ещё и художник.
Когда жил во Владивостоке к нему прилетела мама, в аэропорту её встретил какой посторонний человек, привёз домой, там встретила жена Фёдора. А где Федя? А Федя рисует в закрытой комнате. В двери маленькое окно, через которое ему подают еду. Мешать и шуметь запрещено. Короче, вышел аж на следующий день.
Потом он перебрался в Москву и купил для жилья, здание старой котельной.
Ещё, Фёдор, имеет духовный сан и является священником в Запорожской епархии.

Если писать о Фёдоро, то обидно за его младшего брата.
Его брат, Павел Конюхов, тоже любитель путешествовать и на велосипеде поездить, установил 9 рекордов, семь до сих пор не побиты. Мастер спорта.
В 1983 совершил поездку (за хлебушком) из Находки в Чкалово, за три месяца, проехал почти 10 000 км.
В 1989 году, Павел вместе с Федей, съездили на велосипедах из Находки в Ленинград, 9700 км.
С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года совершил уникальное кругосветное велопутешествие по ста странам шести континентов.
На горном велосипеде, который тогда подарили американцы, совершал путешествия более двадцати лет.
Кстати, Пётр, тоже художник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Андрей 3 часа назад
Конюхову осталось получить звание "Почётное перекати-поле России".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
Buhlo 3 часа назад
12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
4ijik 3 часа назад
Конюх Федоров из тех людей, которые могут. Уважуха мужику! Такие свершения ну 1 или 1.5 процента людей на земле могут сделать. С Днюхой Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
kalinser 3 часа назад
Это как но доипать мужика,что он хоть к черту в зубы,но лишь бы не домой?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Аня kalinser 3 часа назад
12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Геополитики есть? Что там с путешествиями?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
917
Broscan 3 часа назад
100% Не пьёт(алкоголь) и не курит,молодец Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 3 часа назад
это какие то особые.. специфичные люди.. что бы такие вещи делать..
нам сидящим тут на фишках такое непостижимо кажется вообще..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Восьмилетний астраханец сбежал из дома в кругосветное путешествие Восьмилетний астраханец сбежал из дома в кругосветное путешествие Бесплатная кругосветка для Элизабет Галлагер Бесплатная кругосветка для Элизабет Галлагер Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Два чеха завершили крутую кругосветку на 40-летней "копейке" Два чеха завершили крутую кругосветку на 40-летней "копейке" Француз совершает кругосветку в компании курицы Француз совершает кругосветку в компании курицы
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5362



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
4
221
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
﻿
Набирающие популярность
Маленький мир больших историй
0
17
Маленький мир больших историй
Дюжина фильмов, победителей премии Оскар, которые я собираюсь пересмотреть в новогоднюю неделю
5
38
Дюжина фильмов, победителей премии Оскар, которые я собираюсь пересмотреть в...
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#картинки#позитив#природа#авто авария#еда#коты#разное
#фото#интересно#подборка#россия#смешно#собака#в мире#искусство#люди#рассказ
#прикол#история#интересное#забавно#кот#авария#дтп#китай#настроение#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться