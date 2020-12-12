12 декабря 1951 года... В селе Чкалово Запорожской области Украинской ССР родился Фёдор Конюхов

Стал первым россиянином, выполнившим программы «Большой шлем» и «Семь вершин мира», покорив самые высокие точки каждого континента и оба географических полюса Земли. Первый человек в мире, покоривший пять полюсов нашей планеты: два географических полюса, полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюс яхтсменов у мыса Горн, а также полюс высоты (Эверест).
Федор Конюхов – первый в СССР и России «профессиональный путешественник», капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист, писатель священник УПЦ МП. Среди достижений Конюхова – пять кругосветных экспедиций, 17 пересечений Атлантического океана на парусных яхтах и один раз – на весельной лодке.
Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области. Детство будущего путешественника прошло на берегу Азовского моря. Отец Филипп Михайлович часто ходил в море за рыбой, брал с собой сына. Дед Михаил часто делился с внуком знаниями, которые почерпнул от общения с Георгием Седовым, знаменитым русским полярным исследователем. С ним Михаилу довелось служить в одном гарнизоне царской армии. Полярник оставил Конюхову собственный нательный крест, чтобы тот достался самому крепкому из потомков друга. Этот крестик дед передал Федору.
Федор поступил в Одесскую мореходку и получил специальность судового механика. Дальше была учеба в полярном училище в Ленинграде на штурмана-навигатора, служба на Балтийском флоте. В течение 2-х лет Федор Конюхов служил во Вьетнаме матросом спецсудна, поставляющего боеприпасы вьетконговцам. За время службы побывал также в Никарагуа и Сальвадоре. После возвращения на родину Конюхов не оставляет учебы и получает специальность резчика-инкрустатора в профильном училище белорусского города Бобруйска.
Первая серьезная экспедиция состоялась в 1977 году, когда молодой человек совершил путешествие под парусом в Тихом океане и повторил маршрут Витуса Беринга. За первой последовали экспедиции на Камчатку, Сахалин.
Федор Конюхов поставил новую цель – покорить Северный полюс в одиночку.
Готовился к экспедиции Конюхов на Чукотке, осваивал езду в собачьих упряжках, учился строить хижины изо льда, развивал другие навыки для экстремального путешествия – на это ушло несколько лет. Первоначально Конюхов предпринял тренировочный поход к Полюсу относительной недоступности. Путешественник усложнил себе задачу тем, что отправился на лыжах во время полярной ночи.
Затем Федор побывал в Канаде, на Баффиновой земле и на самом Северном полюсе в составе советско-канадской группы во главе с Владимиром Чуковым. В 1990 году Конюхов на лыжах, с тяжелым рюкзаком и снаряжением отправился в путь, а через 72 дня достиг Северного полюса. Преодолевая по дороге полыньи и торосы, Федор едва не погиб во время столкновения льдин. Конюхов стал первопроходцем в одиночном путешествии туда. В 1995 году Федор Конюхов покорил Южный полюс, а через 59 дней над крайней южной точкой уже развевался флаг России.
Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области. Детство будущего путешественника прошло на берегу Азовского моря. Отец Филипп Михайлович часто ходил в море за рыбой, брал с собой сына. Дед Михаил часто делился с внуком знаниями, которые почерпнул от общения с Георгием Седовым, знаменитым русским полярным исследователем. С ним Михаилу довелось служить в одном гарнизоне царской армии. Полярник оставил Конюхову собственный нательный крест, чтобы тот достался самому крепкому из потомков друга. Этот крестик дед передал Федору.
Федор поступил в Одесскую мореходку и получил специальность судового механика. Дальше была учеба в полярном училище в Ленинграде на штурмана-навигатора, служба на Балтийском флоте. В течение 2-х лет Федор Конюхов служил во Вьетнаме матросом спецсудна, поставляющего боеприпасы вьетконговцам. За время службы побывал также в Никарагуа и Сальвадоре. После возвращения на родину Конюхов не оставляет учебы и получает специальность резчика-инкрустатора в профильном училище белорусского города Бобруйска.
Первая серьезная экспедиция состоялась в 1977 году, когда молодой человек совершил путешествие под парусом в Тихом океане и повторил маршрут Витуса Беринга. За первой последовали экспедиции на Камчатку, Сахалин.
Федор Конюхов поставил новую цель – покорить Северный полюс в одиночку.
Готовился к экспедиции Конюхов на Чукотке, осваивал езду в собачьих упряжках, учился строить хижины изо льда, развивал другие навыки для экстремального путешествия – на это ушло несколько лет. Первоначально Конюхов предпринял тренировочный поход к Полюсу относительной недоступности. Путешественник усложнил себе задачу тем, что отправился на лыжах во время полярной ночи.
Затем Федор побывал в Канаде, на Баффиновой земле и на самом Северном полюсе в составе советско-канадской группы во главе с Владимиром Чуковым. В 1990 году Конюхов на лыжах, с тяжелым рюкзаком и снаряжением отправился в путь, а через 72 дня достиг Северного полюса. Преодолевая по дороге полыньи и торосы, Федор едва не погиб во время столкновения льдин. Конюхов стал первопроходцем в одиночном путешествии туда. В 1995 году Федор Конюхов покорил Южный полюс, а через 59 дней над крайней южной точкой уже развевался флаг России.
В биографии путешественника были и другие маршруты. Федор стал первым россиянином, выполнившим программу «Большого шлема», то есть покорившим Северный, Южный полюс и Эверест. Раньше, в 1992 году, в одиночку поднялся на Эверест, в январе 1996 года – на гору Аконкагуа, а в 1997 году – на вулкан Килиманджаро.
Награды
1996 – Почетный житель города Находки
1988 – Орден Дружбы народов
2014 – Золотая медаль имени Н. Н. Миклухо-Маклая Русского географического общества
2015 – премия Дружбы народов «Белые журавли России» и одноименный орден
2017 – Орден Почета
Рекорды
Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты – Джомолунгму, полюса яхтсменов – Мыс Горн
Первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн, Джомолунгма).
Пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке с мировым рекордом в 46 суток 4 часа.
Пересек в одиночку Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.
Награды
1996 – Почетный житель города Находки
1988 – Орден Дружбы народов
2014 – Золотая медаль имени Н. Н. Миклухо-Маклая Русского географического общества
2015 – премия Дружбы народов «Белые журавли России» и одноименный орден
2017 – Орден Почета
Рекорды
Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты – Джомолунгму, полюса яхтсменов – Мыс Горн
Первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн, Джомолунгма).
Пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке с мировым рекордом в 46 суток 4 часа.
Пересек в одиночку Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.
Источник:
Ссылки по теме:
- Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле
- Восьмилетний астраханец сбежал из дома в кругосветное путешествие
- Француз совершает кругосветку в компании курицы
- Бесплатная кругосветка для Элизабет Галлагер
- Два чеха завершили крутую кругосветку на 40-летней "копейке"
Метки: Конюхов Федор Путгшествия кругосветка
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
И незамедлительно съябался из роддома.
Так будет правильнее.
(С) Ф.Конюхов
Он ещё и художник.
Когда жил во Владивостоке к нему прилетела мама, в аэропорту её встретил какой посторонний человек, привёз домой, там встретила жена Фёдора. А где Федя? А Федя рисует в закрытой комнате. В двери маленькое окно, через которое ему подают еду. Мешать и шуметь запрещено. Короче, вышел аж на следующий день.
Потом он перебрался в Москву и купил для жилья, здание старой котельной.
Ещё, Фёдор, имеет духовный сан и является священником в Запорожской епархии.
Если писать о Фёдоро, то обидно за его младшего брата.
Его брат, Павел Конюхов, тоже любитель путешествовать и на велосипеде поездить, установил 9 рекордов, семь до сих пор не побиты. Мастер спорта.
В 1983 совершил поездку (за хлебушком) из Находки в Чкалово, за три месяца, проехал почти 10 000 км.
В 1989 году, Павел вместе с Федей, съездили на велосипедах из Находки в Ленинград, 9700 км.
С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года совершил уникальное кругосветное велопутешествие по ста странам шести континентов.
На горном велосипеде, который тогда подарили американцы, совершал путешествия более двадцати лет.
Кстати, Пётр, тоже художник.
нам сидящим тут на фишках такое непостижимо кажется вообще..