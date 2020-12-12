Лучшее от Валентина Гафта

Всего Валентин Иосифович сыграл более чем в ста фильмах почти пятидесяти спектаклях, озвучил много фильмов, а ещё он знаменит своими короткими но хлесткими и точными фразами:

„И я, как ты, коплю года,

Чем вызвал зависть и злорадство.

Но сам не верю иногда,

Что лишь года — твоё богатство.“