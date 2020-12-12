Лучшее от Валентина Гафта

Он покинул наш мир сегодня, двенадцатого декабря нелепого 2020 года, Говорить о нем можно много, но в этот день давайте лучше вспомним его замечательное творчество:
„Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм, и тебя сыграет Безруков.“ —
Валентин Иосифович Гафт
„Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм, и тебя сыграет Безруков.“ —
Валентин Иосифович Гафт
Всего Валентин Иосифович сыграл более чем в ста фильмах почти пятидесяти спектаклях, озвучил много фильмов, а ещё он знаменит своими короткими но хлесткими и точными фразами:
„И я, как ты, коплю года,
Чем вызвал зависть и злорадство.
Но сам не верю иногда,
Что лишь года — твоё богатство.“
„И я, как ты, коплю года,
Чем вызвал зависть и злорадство.
Но сам не верю иногда,
Что лишь года — твоё богатство.“
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"О бедном гусаре замолвите слово" — полковник Иван Антонович Покровский, командир кавалерийского полка
Авторский пост
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Мужественная интеллигентность, здоровый цинизм - вот то что мне в нём нравилось.
А этот фильм очень хорош, сегодня пересмотрю.
Упокой господь душу...