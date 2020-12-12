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Лучшее от Валентина Гафта

Лучшее от Валентина Гафта (10 фото)

Автор:
12 декабря 2020 14:23
Метки: актёр   кино   театр   
1335
10
Он покинул наш мир сегодня, двенадцатого декабря нелепого 2020 года, Говорить о нем можно много, но в этот день давайте лучше вспомним его замечательное творчество:
„Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм, и тебя сыграет Безруков.“ —
Валентин Иосифович Гафт
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Метки: актёр   кино   театр   
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11  комментариев
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Alexander 2 часа назад
уходит элита нормального народного жизненного КИНО, жаль, очень жаль что ЗАМЕНЫ ИМ НЕТ!
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123k
Leff 4 минуты назад
К этому списку я б еще добавил фильм "Ночные забавы". Блестящий актерский состав : Евстигнеев ,Филозов,Гафт ,Ирина Алферова.Действие которых происходит в замкнутом пространстве, этакий фильм-спектакль. Естественно, раньше актеры играли так, что в комнате мог быть один стул, а фильм все равно получился бы гениальным. Гафт играл роль Езепова ,этакого подлеца. Но как играл! Так вжиться в роль мог только гениальный актер.
Ссылка www.youtube.com
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12k
seller-k 10 минут назад
Многогранный талант!
Мужественная интеллигентность, здоровый цинизм - вот то что мне в нём нравилось.
А этот фильм очень хорош, сегодня пересмотрю.

Упокой господь душу...

Ссылка youtu.be
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3k
Tatyana Полчаса назад
Очень интеллигентный и тонкий человек, прекрасный актёр, красивый муж Ольги Остроумовой. Вечная память.
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2k
Агасфер Полчаса назад
Даже не Актер и не Гений - он был БРЕНД нашего театра и кино
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7k
Караганда Час назад
Он был больше,чем Артист-это Талант!Очень жаль и трудно выразить словами.
Земля ему пухом.
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63
Денис Медведев Час назад
Спасибо!!!
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631
ah3007 Час назад
Как кусочек души оторвали
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160k
Игорь 2 часа назад
Жалко,но СОВЕТСКИЕ звёзды уходят. А замены-нет!
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6k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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