Белова уточнила, что в мороз маска быстро покрывается конденсатом намокает, а затем охлаждается и обмерзает.

"Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому, если идёшь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, её надо снять и выбросить", - рассказала Белова в интервью РИА Новости.





По её словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например, на остановке. Дальше она не нужна.





Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев солидарен со своей коллегой, в вопросах ношения масок. "А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, её надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - добавил он.





Также Малышев посоветовал для защиты органов дыхания, если есть такая необходимость, использовать обмотанный вокруг шеи шарф