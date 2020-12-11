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Врачи рассказали, почему не стоит&nbsp;надевать маски на&nbsp;улице в&nbsp;мороз

Врачи рассказали, почему не стоит надевать маски на улице в мороз (1 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:24
Сообщество : Пандемия
Метки: врачи   инфеционист   маски   мороз   ношение   пандемия   рекомендации   россия   
2258
1

Маска требуется на улице, если скученность людей не позволяет соблюдать дистанцию, в остальных случаях надевать её не стоит, считает врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

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Метки: врачи   инфеционист   маски   мороз   ношение   пандемия   рекомендации   россия   
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11  комментариев
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7k
Alex 2 часа назад
Служил в Дальневосточном военном округе, Вяземский Хабаровского края. Там за счастье было добыть "маску танкиста" (меховая) перед выездом зимой на полигон.
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6k
Natrogrii Полчаса назад
Всё о здоровье пекутся нашем....
Штрафы новые под это дело вводить не планируется?
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285
Оксид Бетона Natrogrii 7 минут назад
О, а это идея! Спасибо!
(кто-то из властьимущих).
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20k
Батончик с маком 58 минут назад
уролог мне сказал что надо простату беречь
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80
Михаил Батончик с маком Полчаса назад
А жополог советовал прикрывать жоппу
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285
Оксид Бетона Михаил 5 минут назад
Можно совместить - массаж простаты прикрывает жоппу и разминает простату! Но я предпочитаю трахать женский пол - там и простата тренируется и сам в тепле, вместе с жопой...
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1k
Ertin Час назад
Такими темпами скоро мнения санитарок на Фишках печатать начнём...
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26k
a.fey Час назад
Маска зимой, чтоб нос не мерз.
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8
Анна 2 часа назад
Сколько врачей - столько и мнений.
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Анна Полчаса назад
А где Вы здесь мнение врача увидели????
Если я в посте напишу "врачи рекомендуют", это не говорит о том что это мнение врачей, а не моё личное...
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