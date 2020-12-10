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Заброшенные места, которые восхищают и пугают одновременно

Заброшенные места, которые восхищают и пугают одновременно (15 фото)

Автор:
10 декабря 2020 22:00
Метки: время   заброшенное   старое   
2040
15

Несмотря на огромные темпы строительства и заселения городов, в мире так же много заброшенных мест и недостроев. И какими бы крепкими они ни были, со временем, без ухода человеком и под влиянием внешних факторов они разрушаются. А природа вступает в свои владения и захватывает их - это восхищает и пугает одновременно.

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Метки: время   заброшенное   старое   
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1k
lekha-fil 10 часов назад
Это навеивают жуть?
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9k
котегRUS 2 часа назад
Аудитория в американской хай-скул мелькала в каком то фильме, и перекресток знаком с детства..
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12k
Corvus Corax 7 часов назад
Восхитился и испугался... )))) Плюс, однако...
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9k
ss 10 часов назад
Мне бы тоже хотелось узнать, что в этих фотографиях навеяло жуть на автора.
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3M
Димон Автор поста ss 9 часов назад
А мне бы хотелось узнать, откуда на Фишках берутся зануды, которые приходят сюда с единственной целью поумничать, и развести срач в комментариях.
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RoseM Димон 3 часа назад
Скажи, откуда ты взялся и ответишь сам на свой вопрос.
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