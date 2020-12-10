Заброшенные места, которые восхищают и пугают одновременно

Несмотря на огромные темпы строительства и заселения городов, в мире так же много заброшенных мест и недостроев. И какими бы крепкими они ни были, со временем, без ухода человеком и под влиянием внешних факторов они разрушаются. А природа вступает в свои владения и захватывает их - это восхищает и пугает одновременно.