Заброшенные места, которые восхищают и пугают одновременно

Несмотря на огромные темпы строительства и заселения городов, в мире так же много заброшенных мест и недостроев. И какими бы крепкими они ни были, со временем, без ухода человеком и под влиянием внешних факторов они разрушаются. А природа вступает в свои владения и захватывает их - это восхищает и пугает одновременно.
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Метки: время заброшенное старое
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