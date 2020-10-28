15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить

"Если бы я знал...", говорят каждый раз, когда возникают непредвиденные ситуации. К сожалению, некоторые люди не способны предсказать последствия своих поступков. Герои этого поста наверняка сильно сожалеют, что не подумали дважды, прежде чем что-то сделать...
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Метки: Непредвиденные время люди подумать
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