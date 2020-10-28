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15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить

15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить (16 фото)

Автор:
28 октября 2020 23:27
Сообщество : Юмор
Метки: Непредвиденные   время   люди   подумать   
2515
16

"Если бы я знал...", говорят каждый раз, когда возникают непредвиденные ситуации. К сожалению, некоторые люди не способны предсказать последствия своих поступков. Герои этого поста наверняка сильно сожалеют, что не подумали дважды, прежде чем что-то сделать...

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Метки: Непредвиденные   время   люди   подумать   
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7  комментариев
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1k
superfox47 3 часа назад
15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить
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4k
Андрей Крылов Час назад
Что за дерьмо я сейчас прочитал и увидел?
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2k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить
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4k
Песчинка 3 часа назад
К последнему фото: зачем вытаскивать ребёнка, надо снимать, надо фоткать!
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7k
Владимир Песчинка 2 часа назад
В подписи к оригинальной фотке сказано, что сфотографировали когда это произошло уже в 3й раз за 15 минут.
https://imgur.com/zCO2QKP
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