15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить

"Если бы я знал...", говорят каждый раз, когда возникают непредвиденные ситуации. К сожалению, некоторые люди не способны предсказать последствия своих поступков. Герои этого поста наверняка сильно сожалеют, что не подумали дважды, прежде чем что-то сделать...