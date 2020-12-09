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Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое

Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое (18 фото)

Автор:
09 декабря 2020 22:11
Метки: СССР   вещи   ностальгия   
2056
18

Все взрослые иногда мечтают вернуться в детство, и не столько для того, чтобы жить беззаботно, а ради тех первых впечатлений, которые мы там испытали. У всех они были свои, особые, но общие черты, обусловленные той эпохой, тоже можно найти. Это как волшебное заклинание, скажешь – и сразу раскрывается страничка из памяти о былом. Поностальгируем?

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Метки: СССР   вещи   ностальгия   
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14  комментариев
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12k
Алексей 4 часа назад
Смешение времен...
Вкладыши Turbo из конца 80-х.
В начале 90-х появились Mars и Snickers, а Wispa уже во второй половине.
Если про коды - то самый известный, который вспомнит любой олдскул - IDDQD.
Дед Мороз вообще выдран из нескольких десятилетий СССР.
А домики из подушек? в принципе вне времени.
Самый "знаковый" пейджер 90-х - motorola advisor
Смешение времен... Вкладыши Turbo из конца 80-х. В начале 90-х появились Mars и Snickers, а Wispa уже во второй половине. Если про коды - то самый известный, который вспомнит любой олдскул - IDDQD. Дед Мороз вообще выдран из нескольких десятилетий СССР. А домики из подушек? в принципе вне времени. Самый "знаковый" пейджер 90-х - motorola advisor
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3k
Klon Полчаса назад
Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое
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27k
Peacemaker1873 Час назад
Автор нагрёб артефактов разных эпох, и явно знает о них из интернета. Не, не спорю, многое познал, но многое и "рассчитанно на расширение аудитории".

Турбо у нас менялось на две наклейки, но только редкие.
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9k
alexis Час назад
Вкладыши?
Вкладыши?
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9k
Denissg 2 часа назад
"Бородино"!
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386
француз 3 часа назад
это читы не к Vice City
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5k
JeanLuk 4 часа назад
Комментарий к фото
Ага, только жидкость была синяя, а не красная
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14k
crazyvantuz 4 часа назад
нинай, я от еды нос не воротил
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44k
noName 4 часа назад
Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое
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5k
uutb noName 4 часа назад
Есть еще такой экземпляр, причем рабочий)
Есть еще такой экземпляр, причем рабочий)
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27k
Peacemaker1873 uutb Час назад
1200 до сих пор звонилкой рабочей. Лет 10 уже. Динамик глуховат стал только.
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