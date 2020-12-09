Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое

Все взрослые иногда мечтают вернуться в детство, и не столько для того, чтобы жить беззаботно, а ради тех первых впечатлений, которые мы там испытали. У всех они были свои, особые, но общие черты, обусловленные той эпохой, тоже можно найти. Это как волшебное заклинание, скажешь – и сразу раскрывается страничка из памяти о былом. Поностальгируем?