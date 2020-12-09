Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое

Все взрослые иногда мечтают вернуться в детство, и не столько для того, чтобы жить беззаботно, а ради тех первых впечатлений, которые мы там испытали. У всех они были свои, особые, но общие черты, обусловленные той эпохой, тоже можно найти. Это как волшебное заклинание, скажешь – и сразу раскрывается страничка из памяти о былом. Поностальгируем?
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Модный парень из 90х передает вам привет. Такие очки можно было купить на раскладке у метро или на рынке.
С такими фотографиями и машина времени не нужна, ведь эти моменты так сильно впечатались в память, что стоит только немножечко напомнить, так сразу всплывают целые периоды жизни.
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Метки: СССР вещи ностальгия
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Вкладыши Turbo из конца 80-х.
В начале 90-х появились Mars и Snickers, а Wispa уже во второй половине.
Если про коды - то самый известный, который вспомнит любой олдскул - IDDQD.
Дед Мороз вообще выдран из нескольких десятилетий СССР.
А домики из подушек? в принципе вне времени.
Самый "знаковый" пейджер 90-х - motorola advisor
Турбо у нас менялось на две наклейки, но только редкие.