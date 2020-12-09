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Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности

Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности (21 фото)

Автор:
09 декабря 2020 14:25
Метки: дятлов   история   перевал   
6253
21
О перевале Дятлова слышал едва ли не каждый. Про ужасную трагедию, случившуюся на Северном Урале в 1959 году с группой туристов, которой руководил Игорь Дятлов, снято много фильмов и еще больше написано статей.
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Метки: дятлов   история   перевал   
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28  комментариев
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3k
Еркен 4 часа назад
Звучит правдоподобно, может не все было на "авось", но любая единственная из всех ошибок может привести к трагическому концу.
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107
Сеня Быгэмотиг 10 минут назад
на эту тему вышел недавно сериал "Перевал Дятлова" с Пётром Фёдоровым
все там и описано
и снегопад
и палатка под снегом
и даже бежавшие зэки и команда которая их искала

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40k
Митрий 16 минут назад
Бльть опять.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
А ну слава богу. Теперь все понятно. Правда, гриф СС до сих пор с дела не снят, но если уж такой эксперт разложил все по полочкам, тогда OK.
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15k
Сергей Matthew Hopkins 12 минут назад
А разве дело под "СС"? Где пруфы, Билли?
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1k
Виктор 52 минуты назад
Нормальная рабочая и вполне правдоподобная версия. Но люди любят сказки и мистику...
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4k
Wadim Час назад
Я понимаю когда замерзали бойцы и командиры Красной армии на фронтах Великой Отечественной при страшных морозах. Они воевали за Родину и никаких вариантов тут быть не могло.

А эти чего полезли? Чего кому доказали?
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15k
Сергей Wadim 11 минут назад
До сих пор лезут. Доказывают прежде всего сами себе. Такой тип людей, не лежится им на диване.
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805
Константин 2 часа назад
за час до темноты начать восхождение, они реально себя переоценили. нет бы переночевать спокойно с костерком и печкой в лесу, и на след. день пойти. не понимаю...
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56k
Опиум для народа Константин 19 минут назад
Надо же создать себе трудности,а потом их мужественно преодолеть. Долбо"бы,короче. В данном случае долбо"бы свежемороженные.)))
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15k
Сергей Константин 6 минут назад
Рискнули - не выгорело. В молодости все мы думаем, что бессмертны.
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0
Ямщик 2 часа назад
НЛО, ракеты, злые туземцы - намного интересней звучит! А если серьëзно, то сейчас нам остатся только гадать и принимать все возможные меры при походах,что бы самим не попасть в такую ситуацию. Ведь самое страшное, именно то, что умерли ВСЕ.
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26k
Игорь 2 часа назад
"в зимнее время идти по Уральскому хребту опасно"
Мало кто в студенческие годы будет воспринимать серьёзно слово "опасно". Да в те времена и относились к безопасности совсем по-другому.
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57k
Viktor 2 часа назад
Вот я тока одного не пойму - какой кайф идти в поход зимой, да ещё в местах с таким суровым климатом? То ли дело летом!
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15k
Сергей Viktor 5 минут назад
Есть любители.
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5k
Игорь 3 часа назад
Охренеть, как за 60 лет эта «версия» никому не пришла в голову’, кроме нового исследователя
Теперь все ясно
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15k
Сергей Игорь 4 минуты назад
Это вообще-то официальная версия следствия, только изложенная "в красках"
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Как всегда в этой истории ключевые слова "возможно", "наверное" и тому подобное
Александра Золотарева были переломаны ребра справа. Николай Тибо-Бриньоль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу и вдавленный перелом костей черепа. У Людмилы Дубининой обнаружен симметричный перелом нескольких ребер, смерть наступила от обширного кровоизлияния в сердце в течение 15-20 минут после получения травмы. У трупа отсутствовал язык. На найденных телах и рядом с ними были брюки и свитера оставшихся у костра Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Эта одежда имела ровные следы разрезов…©
Это конечно доказывает естественные причины смерти.
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19k
Ратибор АнтонПолднев Час назад
Странности начинаются раньше. Группа опытнейших туристов вдруг ни с того ни с сего отклоняется от маршрута, по неизвестной причине оставляет в лесу существенную часть имущества (так называемый лабаз), прётся на перевал, там вдруг устанавливает собственную, самостоятельно сконструированную и изготовленную палатку совсем не так, как она должна быть установлена, а абсолютно неправильно, как будто они её видели первый раз в жизни. Замерзая в палатке при -25 градусах, они не зажгли печку, которая была набита дровами и использовалась до этого каждую ночь. Но при этом они почти все разделись. Ну а дальше все знают - прорезанная палатка, разбросанные группами по территории искалеченные трупы, разрезанные вещи, отсутствие какой бы то ни было логики во всех теориях, описывающих последние часы и минуты жизни дятловцев. А между тем, есть очень простое и логичное объяснение всем известным фактам, включая данные медосмотра трупов и путаницу с датами заведения уголовного дела, которыми авторы популярных теорий вообще брезгуют. Если в двух словах - группа подверглась нападению за несколько дней до официальной даты гибели и совсем в другом месте на своём маршруте. Причины нападения и сопутствующие этому обстоятельства интересны, но непринципиальны, важно лишь то, что нападавшая сторона - "волкодавы" Ивдельлага, группа профессиональных следопытов, отлавливающая беглых зеков. После нападения группа туристов, частью травмированная, частью уже мёртвая, была доставлена в Ивдельлаг, где было принято решение ликвидировать живых и скрыть следы. Сделано это было при помощи инъекций больших доз морфия, что очень хорошо вяжется с деталями вскрытия откопанных много позже в снегу трупов. А пока трупы перетаскивают в морг, где никто им не удивляется, по зиме мало ли чьи замёрзшие трупы поступят. С них срезают вещи и бросают в кучу. Но начинается движуха по поиску группы, на которую убийцы не рассчитывали. Ирония судьбы заключалась в том, что им и поручили поиск пропавших студентов. И вот они начали инсценировку. Сперва установили палатку - совершенно неправильно (ибо не знали, как правильно) и на совершенно дурацком месте, которое хорошо лишь тем, что его видно с маршрута, и ни у кого не возникнет вопросов, как они её нашли. Покидали в палатку вещи, намалевали некую "стенгазету", якобы нарисованную дятловцами. Но вот с трупами вышла накладка. Никто не знал, кто во что был одет до смерти, поэтому надевали разрезанные вещи на тела как придётся. И трупы выложили сперва самые приличные, а позже, когда поняли, что дело совсем серьёзное - остальные, более повреждённые, и в другом месте. И с лабазом вышла накладка - его пришлось срочно сооружать и обнаруживать, когда прибыли руководители из турклуба и по описи вещей выяснили, что в палатке много чего недостаёт. Ну а прокуратура с самого начала знала правду, но всячески покрывала подлинных убийц. И то, что в прошлом году прокуратура опять опубликовала версию о фатальных ошибках туристов на самом деле говорит о том, что они просто защищают честь мундира.
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18k
Дмитрий К. Автор поста Ратибор 53 минуты назад
Зачем такие сложности? Не проще ли трупы вместе с вещами сжечь и концы в воду? Пропала группа без вести и все. Да к тому же если убили туристов люди в погонах, зачем вообще другим людям в погонах находить трупы? Да их даже сжигать не надо было, прикопали бы где-нибудь и всё, Тайга большая, ищи-свищи потом.
В жизни зачастую все оказывается проще, чем какие то конспирологические теории и чтобы погибнуть человеку порой достаточно какого-то, на первый взгляд незначительного пустяка.
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7k
Сергей Ратибор 15 минут назад
Ничего себе! Вот это прям РЕН-ТВ головного мозга!
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1k
Афраний 4 часа назад
Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности
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1k
Роман Афраний 3 часа назад
Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности
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4k
Wadim Афраний 3 часа назад
чаще мыть, как известно )
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519
neo 4 часа назад
Объявляю срач открытым!
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1k
ZillOFF 4 часа назад
Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−17
Мутный 4 часа назад
текст писал бёоблод
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