Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности

4 мая в лесу в 75 метрах от костра под четырехметровым слоем снега были найдены остальные трупы – Людмилы Дубининой, Александра Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля и Александра Колеватова.



На трупе Александра Колеватова не было никаких повреждений, смерть наступила от переохлаждения.



У Александра Золотарева были переломаны ребра справа. Николай Тибо-Бриньоль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу и вдавленный перелом костей черепа.



У Людмилы Дубининой обнаружен симметричный перелом нескольких ребер, смерть наступила от обширного кровоизлияния в сердце в течение 15-20 минут после получения травмы. У трупа отсутствовал язык. На найденных телах и рядом с ними были брюки и свитера оставшихся у костра Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Эта одежда имела ровные следы разрезов…



Уголовное дело по факту гибели группы Дятлова было прекращено с такой формулировкой: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».



В течение последующих лет предпринимались многочисленные попытки понять, что же произошло на склоне той злополучной горы. Выдвигались самые разнообразные версии – от вполне правдоподобных до маловероятных, и даже бредовых. Про имеющиеся факты при этом частенько забывали…



События той трагической ночи, когда погибла группа Дятлова, воссозданы исключительно по материалам расследования и проведенных впоследствии криминальных экспертиз. Так что те, кто ждет инопланетян, фантастических аномалий и секретных испытаний, могут дальше не читать. Здесь будут только роковые ошибки, безысходность и высасывающий жизни лютый холод Северного Урала.