Никакой мистики! Группа Дятлова погибла из-за нарушения техники безопасности

О перевале Дятлова слышал едва ли не каждый. Про ужасную трагедию, случившуюся на Северном Урале в 1959 году с группой туристов, которой руководил Игорь Дятлов, снято много фильмов и еще больше написано статей.
Версий гибели группы Дятлова – множество. Говорят о необычных природных явлениях, секретных испытаниях и даже НЛО. К сожалению, как это часто бывает, большинство из тех, кто снимал фильмы и писал эти самые газетные статьи, никогда не видели ни материалов расследования, ни результатов экспертиз этого дела. Мы постараемся непредвзято рассказать о гибели группы, основываясь исключительно на следственных материалах.
Палатка под снегом
1 февраля 1959 года группа туристов-лыжников (в основном, студенты из Свердловска) начала подъем на гору, обозначенную у них на карте под №1079. Это были Дятлов Игорь (23 года), Колмогорова Зинаида (22 года), Дорошенко Юрий (21 год), Кривонищенко Юрий (23 года), Дубинина Людмила (20 лет), Колеватов Александр (24 года), Слободин Рустем (23 года), Тибо-Бриньоль Николай (23 года), Золотарев Александр (37 лет).
12 февраля группа должна была прибыть в поселок Вижай и отправить телеграмму в спортклуб о завершении маршрута. Они не пришли. В горах была начата поисковая операция. 26 февраля на восточном склоне той самой горы нашли брошенную палатку. Она была порезана изнутри.
Палатку дятловцев нашли поисковики Борис Слобцов и Михаил Шаравин, студенты УПИ. Осматривая в бинокль восточный склон хребта, Шаравин заметил на снегу бугор, похожий на заваленную палатку. Когда поисковики подошли ближе, то увидели, что вся палатка занесена снегом, из-под которого виднелся лишь вход. Над поверхностью торчали только воткнутые в снег лыжи. Саму палатку покрывал твердый слой снега толщиной 20 см. Следы ног на снегу, уходящие в лес, указывали на то, что туристы спешно покинули ночлег, разрезав брезент тента. После обнаружения палатки был организован и поиск туристов.
12 февраля группа должна была прибыть в поселок Вижай и отправить телеграмму в спортклуб о завершении маршрута. Они не пришли. В горах была начата поисковая операция. 26 февраля на восточном склоне той самой горы нашли брошенную палатку. Она была порезана изнутри.
Палатку дятловцев нашли поисковики Борис Слобцов и Михаил Шаравин, студенты УПИ. Осматривая в бинокль восточный склон хребта, Шаравин заметил на снегу бугор, похожий на заваленную палатку. Когда поисковики подошли ближе, то увидели, что вся палатка занесена снегом, из-под которого виднелся лишь вход. Над поверхностью торчали только воткнутые в снег лыжи. Саму палатку покрывал твердый слой снега толщиной 20 см. Следы ног на снегу, уходящие в лес, указывали на то, что туристы спешно покинули ночлег, разрезав брезент тента. После обнаружения палатки был организован и поиск туристов.
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Раздетые трупы
Замерзшие и покалеченные тела всех девяти членов группы были найдены в радиусе полутора километров от палатки.
Так, у самой границы леса, около остатков костровища, были найдены трупы Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Руки и ноги парней были обожжены и изрезаны. Причем оба трупа были обнаружены в нижнем белье без обуви. Одежда с ребят была срезана ножом. Впоследствии эта одежда была найдена на других членах группы. Это говорило о том, что оба Юрия замерзли практически первыми…
На стволе дерева экспертиза обнаружила следы кожи и других тканей. Парни до последнего залезали на дерево, чтобы наломать веток для костра, обдирая при этом уже обмороженные руки до мяса.
Так, у самой границы леса, около остатков костровища, были найдены трупы Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Руки и ноги парней были обожжены и изрезаны. Причем оба трупа были обнаружены в нижнем белье без обуви. Одежда с ребят была срезана ножом. Впоследствии эта одежда была найдена на других членах группы. Это говорило о том, что оба Юрия замерзли практически первыми…
На стволе дерева экспертиза обнаружила следы кожи и других тканей. Парни до последнего залезали на дерево, чтобы наломать веток для костра, обдирая при этом уже обмороженные руки до мяса.
Из последних сил
Вскоре, при помощи собак под небольшим слоем снега, на линии от палатки до кедра, обнаружили трупы Игоря Дятлова и Зины Колмогоровой.
Игорь Дятлов находился на расстоянии примерно 300 метров от кедра, а Зина Колмогорова – примерно в 750 метрах от дерева. Рука Игоря Дятлова выглядывала из-под снега. Он замерз в такой позе, словно хотел встать и снова идти на поиски товарищей.
Игорь Дятлов находился на расстоянии примерно 300 метров от кедра, а Зина Колмогорова – примерно в 750 метрах от дерева. Рука Игоря Дятлова выглядывала из-под снега. Он замерз в такой позе, словно хотел встать и снова идти на поиски товарищей.
В 180 метрах от трупа Дятлова, по направлению к палатке, обнаружили труп Рустема Слободина. Он находился под слоем снега на склоне: условно, между трупом Дятлова и Колмогоровой. Одна его нога была обута в валенок. Рустем Слободин обнаружен поисковиками в классическом «ложе трупа», которое наблюдается у замерзших непосредственно на снегу людей.
Проведенной позднее судебно-медицинской экспертизой было установлено, что Дятлов, Дорошенко, Кривонищенко и Колмогорова скончались от действия низкой температуры – на их телах не обнаружили никаких повреждений, за исключением мелких царапин и ссадин.
У Рустема Слободина при вскрытии выявили трещину черепа длиной 6 см, полученную им прижизненно. Однако эксперты установили, что его смерть так же, как и у всех прочих, наступила от переохлаждения.
У Рустема Слободина при вскрытии выявили трещину черепа длиной 6 см, полученную им прижизненно. Однако эксперты установили, что его смерть так же, как и у всех прочих, наступила от переохлаждения.
Покалеченные тела
4 мая в лесу в 75 метрах от костра под четырехметровым слоем снега были найдены остальные трупы – Людмилы Дубининой, Александра Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля и Александра Колеватова.
На трупе Александра Колеватова не было никаких повреждений, смерть наступила от переохлаждения.
У Александра Золотарева были переломаны ребра справа. Николай Тибо-Бриньоль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу и вдавленный перелом костей черепа.
У Людмилы Дубининой обнаружен симметричный перелом нескольких ребер, смерть наступила от обширного кровоизлияния в сердце в течение 15-20 минут после получения травмы. У трупа отсутствовал язык. На найденных телах и рядом с ними были брюки и свитера оставшихся у костра Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Эта одежда имела ровные следы разрезов…
Уголовное дело по факту гибели группы Дятлова было прекращено с такой формулировкой: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
В течение последующих лет предпринимались многочисленные попытки понять, что же произошло на склоне той злополучной горы. Выдвигались самые разнообразные версии – от вполне правдоподобных до маловероятных, и даже бредовых. Про имеющиеся факты при этом частенько забывали…
События той трагической ночи, когда погибла группа Дятлова, воссозданы исключительно по материалам расследования и проведенных впоследствии криминальных экспертиз. Так что те, кто ждет инопланетян, фантастических аномалий и секретных испытаний, могут дальше не читать. Здесь будут только роковые ошибки, безысходность и высасывающий жизни лютый холод Северного Урала.
На трупе Александра Колеватова не было никаких повреждений, смерть наступила от переохлаждения.
У Александра Золотарева были переломаны ребра справа. Николай Тибо-Бриньоль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу и вдавленный перелом костей черепа.
У Людмилы Дубининой обнаружен симметричный перелом нескольких ребер, смерть наступила от обширного кровоизлияния в сердце в течение 15-20 минут после получения травмы. У трупа отсутствовал язык. На найденных телах и рядом с ними были брюки и свитера оставшихся у костра Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Эта одежда имела ровные следы разрезов…
Уголовное дело по факту гибели группы Дятлова было прекращено с такой формулировкой: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
В течение последующих лет предпринимались многочисленные попытки понять, что же произошло на склоне той злополучной горы. Выдвигались самые разнообразные версии – от вполне правдоподобных до маловероятных, и даже бредовых. Про имеющиеся факты при этом частенько забывали…
События той трагической ночи, когда погибла группа Дятлова, воссозданы исключительно по материалам расследования и проведенных впоследствии криминальных экспертиз. Так что те, кто ждет инопланетян, фантастических аномалий и секретных испытаний, могут дальше не читать. Здесь будут только роковые ошибки, безысходность и высасывающий жизни лютый холод Северного Урала.
Предупреждения и ошибки
Из показаний лесничего Вижайского лесничества Ремпеля И.Д.: «25 января 1959 года ко мне обратилась группа туристов, которая показала свой маршрут и попросила проконсультировать. Я сказал им, что в зимнее время идти по Уральскому хребту опасно, так как там имеются большие ущелья, в которые можно провалиться, и там свирепствуют сильные ветра. На что они ответили: «Для нас это будет считаться первым классом трудности». Тогда я сказал им: «Сначала надо его пройти…»
Из материалов уголовного дела: «…зная о трудных условиях рельефа высоты «1079», куда предполагалось восхождение, Дятлов как руководитель группы, допустил грубую ошибку, выразившуюся в том, что группа начала восхождение только в 15.00».
Буквально через час начало смеркаться. Сумерки приблизил начавшийся снегопад, который застал группу на склоне горы. До заката оставалось время только установить палатку.
Буквально через час начало смеркаться. Сумерки приблизил начавшийся снегопад, который застал группу на склоне горы. До заката оставалось время только установить палатку.
Те, кто ходил в зимние походы, знают, что холодная ночевка при минус двадцати пяти – серьезное испытание. Тем более, это была их первая остановка на ночлег, когда печку решили не топить.
«На авось»
Палатку туристы ставили «по-фирменному»: на лыжные палки натянули растяжки. С собой у дятловцев была небольшая жестяная печка, но она в тот день не устанавливалась, так как крыша палатки провисла и мог возникнуть пожар. В лесу проблем с установкой не было – оттяжки крепятся на деревьях, но на горе деревьев нет. Центральную часть палатки можно было дополнительно закрепить оттяжками на лыжах, но этого сделано не было.
Разумным было бы постараться все-таки закрепить центр палатки даже не для того, чтобы подвесить печку, а для того, чтобы избежать провисания скатов палатки под массой снега. Но и этого не сделали. Уже замерзли.
СПРАВКА:
Что же представлял собой хребет, на котором оказались туристы? Двигаясь к вершине, группа Дятлова вышла на один из главных хребтов Северного Урала – на так называемый водораздел. Именно здесь происходит самое большое выпадение снега зимой и дуют мощные ветра.
Разумным было бы постараться все-таки закрепить центр палатки даже не для того, чтобы подвесить печку, а для того, чтобы избежать провисания скатов палатки под массой снега. Но и этого не сделали. Уже замерзли.
СПРАВКА:
Что же представлял собой хребет, на котором оказались туристы? Двигаясь к вершине, группа Дятлова вышла на один из главных хребтов Северного Урала – на так называемый водораздел. Именно здесь происходит самое большое выпадение снега зимой и дуют мощные ветра.
В снежном саркофаге
К наступлению темноты все избавились от намокшей верхней одежды, сняли обувь. Все, кроме Тибо-Бриньоля и Золотарева. Эти двое остались одеты и обуты. Золотарев, видимо, как опытный турист и инструктор, не расслаблялся. А Тибо-Бриньоль был дежурным.
С закатом погода сильно изменилась. Усилился ветер, и начал валить снег. Тяжелый снег налипал на скаты, облеплял и практически цементировал врытую в снег палатку, делая из нее саркофаг. Из-за отсутствия центральной растяжки, под толстым слоем снега палатка прогнулась. Тент был старым, сшитым во множестве мест. Аварии долго ждать не пришлось. Непрочные скаты лопнули в нескольких местах, и под тяжестью снега палатка рухнула прямо на туристов. Произошло все быстро, в полной темноте. В палатке стало опасно находиться. Туристы лежали, накрытые тентом, под толстым слоем снега. Холодная рваная палатка не согревала, не давала тепла. Она превратилась в источник явной опасности – грозила стать общей могилой. Дятлов и Кривонищенко, находившиеся в конце палатки, стали резать скаты.
С закатом погода сильно изменилась. Усилился ветер, и начал валить снег. Тяжелый снег налипал на скаты, облеплял и практически цементировал врытую в снег палатку, делая из нее саркофаг. Из-за отсутствия центральной растяжки, под толстым слоем снега палатка прогнулась. Тент был старым, сшитым во множестве мест. Аварии долго ждать не пришлось. Непрочные скаты лопнули в нескольких местах, и под тяжестью снега палатка рухнула прямо на туристов. Произошло все быстро, в полной темноте. В палатке стало опасно находиться. Туристы лежали, накрытые тентом, под толстым слоем снега. Холодная рваная палатка не согревала, не давала тепла. Она превратилась в источник явной опасности – грозила стать общей могилой. Дятлов и Кривонищенко, находившиеся в конце палатки, стали резать скаты.
В надежде на спасение
Снаружи туристов ждали новые неприятности. Выбравшись из палатки, ребята столкнулись со снегопадом невероятной силы и густоты, со сбивающим с ног ветром. Аварийная ситуация требовала принятия быстрого решения. Шквал буквально сносил людей с ног, палатка была завалена, а рыть снег голыми руками под ледяным ветром – самоубийство.
Дятлов решил искать спасения в лесу, который находится внизу. Утеплились как смогли. Распределили кое-как добытые из палатки вещи. Обувь не достали, не смогли. Мешали ветер, снег и холод. Рустем Слободин успел обуться в один валенок.
Ветер практически сам погнал дятловцев вниз. Ребята старались идти рядом. Однако маловероятно, что в такой обстановке все смогли удержаться в пределах видимости. Жуткий холод пронзал туристов, дышать было трудно, соображать – еще труднее. Скорее всего, группа распалась. Свидетельство одного из поисковиков Бориса Слобцова: «…следы вначале шли кучно, рядом друг с другом, а дальше расходились».
Дятлов решил искать спасения в лесу, который находится внизу. Утеплились как смогли. Распределили кое-как добытые из палатки вещи. Обувь не достали, не смогли. Мешали ветер, снег и холод. Рустем Слободин успел обуться в один валенок.
Ветер практически сам погнал дятловцев вниз. Ребята старались идти рядом. Однако маловероятно, что в такой обстановке все смогли удержаться в пределах видимости. Жуткий холод пронзал туристов, дышать было трудно, соображать – еще труднее. Скорее всего, группа распалась. Свидетельство одного из поисковиков Бориса Слобцова: «…следы вначале шли кучно, рядом друг с другом, а дальше расходились».
Первая жертва
На пути к лесу туристы должны были преодолеть несколько каменных гряд. У третьей гряды несчастье постигло самого спортивного. Уверенно идти по снегу - одной ногой босой, а другой обутой в валенок, - не получилось, особенно, через обледеневшие камни курумника. Валенок сильно скользил по гладкой поверхности. Рустем Слободин потерял равновесие и крайне неудачно упал, сильно при этом ударившись головой о камень. Скорее всего, остальные дятловцы, занятые преодолением гряды, на его отставание сначала внимания не обратили. Спохватились потом, чуть позже: стали разыскивать, кричать, звать.
Очнувшись, Рустем Слободин еще прополз некоторое расстояние вниз, прежде чем потерял сознание. Травма была очень серьезная – трещина в черепе… Он умер первым, замерз в бессознательном состоянии.
Очнувшись, Рустем Слободин еще прополз некоторое расстояние вниз, прежде чем потерял сознание. Травма была очень серьезная – трещина в черепе… Он умер первым, замерз в бессознательном состоянии.
Падение и травмы
Дойдя до леса, дятловцы развели костер у высокого кедра, на единственном найденном в темноте месте, где снега под ногами было немного. Однако, костер на ветру – не спасение. Необходимо было найти место, где можно укрыться. На поиск убежища Дятлов отправил самых хорошо экипированных членов группы – Золотарева, Тибо-Бриньоля и Люду Дубинину. Втроем они брели к границе леса, обходя овраг, на дне которого течет ручей. В темноте ребята не заметили, как вышли к крутому семиметровому обрыву и оказались на небольшом снежном карнизе. Такие «нависающие берега» у притоков североуральских рек – обычное явление. Стоит только ступить на них в ночной темноте, и трагедия неизбежна…
Падение с семиметровой высоты на каменистое дно ручья не прошло бесследно для всех троих, все они получили множественные телесные повреждения, описанные впоследствии судмедэкспертом: Тибо-Бриньоль – тяжелую травму головы, Золотарев и Дубинина – травмы грудной клетки, множественные переломы ребер. Двигаться ребята уже не могли.
Падение с семиметровой высоты на каменистое дно ручья не прошло бесследно для всех троих, все они получили множественные телесные повреждения, описанные впоследствии судмедэкспертом: Тибо-Бриньоль – тяжелую травму головы, Золотарев и Дубинина – травмы грудной клетки, множественные переломы ребер. Двигаться ребята уже не могли.
Борьба за жизнь
Сейчас трудно установить, шел с ними до места падения Саша Колеватов или он с Игорем Дятловым нашел ребят позже уже в беспомощном состоянии. Как бы там ни было, он не бросил товарищей, помог перетащить друзей выше по ручью, ближе к костру. Затем Дятлов, Колеватов и Колмогорова соорудили в естественном углублении настил из пихт. Это была очень тяжелая работа. Делалось все практически замерзшими руками, без рукавиц, без обуви, без теплой верхней одежды. В идеале надо было переместить раненых к кедру, к костру. Но это было невозможно. Между ранеными и кедром была высокая круча оврага. Единственное, чем могли помочь товарищам Саша Колеватов, Игорь Дятлов и Зина Колмогорова, – это развести второй костер и поддерживать его. Группа вновь разделилась. Хождение между костром и настилом было затруднено. Их разделяла высокая снежная стена. От кедра до настила было 70 бесконечных метров.
Костер у кедра остались поддерживать Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко.
Костер у кедра остались поддерживать Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко.
Стресс Селье
На продуваемом пригорке, у границы леса, где находился кедр, сооружать костер было нелегко. Обдирая кожу до мяса, ребята ломали единственный горючий зимой материал – лапы кедрача. Костер был их спасением. Однако огонь и первые признаки тепла сыграли с Юриями злую шутку. Их стало клонить ко сну. Любой, кто идет в зимний поход, знает, что сон на морозе – это смерть. Ребята начали сознательно причинять себе травмы для того, чтобы боль возвращала сознание, чтобы не замерзнуть в беспамятстве. Следы этих травм потом опишет судмедэксперт: ожоги, прокусы ладоней, царапины.
Увы, в этой битве ребята проиграли… В психологии есть такое понятие, как стресс Селье. Как только замерзающий человек почувствует первые признаки тепла, он расслабляется, а в экстремальной обстановке это смертельно. Особенно если некому помочь. Оба Юрия умерли раньше, чем все оставшиеся.
Увы, в этой битве ребята проиграли… В психологии есть такое понятие, как стресс Селье. Как только замерзающий человек почувствует первые признаки тепла, он расслабляется, а в экстремальной обстановке это смертельно. Особенно если некому помочь. Оба Юрия умерли раньше, чем все оставшиеся.
Одежда на трупах
Состояние раненых на настиле быстро ухудшалось. Определить, кто еще жив, было трудно. По всей видимости, Дятлов дал поручение Колеватову поддерживать костер у настила, а сам решил дойти до первого костра. Дорошенко и Кривонищенко он нашел там уже замерзшими. Видимо, считая, что надо утеплить раненых, Дятлов срезал с них часть одежды. Увы, их товарищи уже не пришли в себя. Их смерть произвела на оставшихся удручающее впечатление.
Последний рывок
Сейчас трудно сказать, кто первым пошел вновь искать отставшего Слободина – Игорь Дятлов или Зинаида Колмогорова. Как бы там ни было, они ушли на его поиски, не желая свыкнуться с мыслью, что найти что-то в данной обстановке совершенно нереально…
Так их и нашли потом – замерзшими на склоне: Слободина, Колмогорову и Дятлова. Дятлов замерз в волевом положении, не свернувшись в позе эмбриона, в какой обычно находят замерзших. До последнего вздоха он пытался идти вперед на поиски товарищей.
Так их и нашли потом – замерзшими на склоне: Слободина, Колмогорову и Дятлова. Дятлов замерз в волевом положении, не свернувшись в позе эмбриона, в какой обычно находят замерзших. До последнего вздоха он пытался идти вперед на поиски товарищей.
Белое безмолвие
Возможно, не дождавшись Дятлова, Колеватов пошел к первому костру, но обнаружил там только потухшее кострище и мертвые тела Дорошенко и Кривонищенко. Вероятно, в тот момент парень осознал, что Дятлов с Зиной также уже мертвы…
Колеватов побрел назад к настилу, где лежали его мертвые друзья. Он прекрасно понимал, что шансов на выживание уже нет. Трудно представить степень отчаяния этого человека.
Впоследствии, 4 мая, поисковики нашли на этом месте четыре трупа, изъеденных мышами. У кого-то отсутствовали глаза, у кого-то – язык, у кого-то были изъедены щеки.
Колеватов побрел назад к настилу, где лежали его мертвые друзья. Он прекрасно понимал, что шансов на выживание уже нет. Трудно представить степень отчаяния этого человека.
Впоследствии, 4 мая, поисковики нашли на этом месте четыре трупа, изъеденных мышами. У кого-то отсутствовали глаза, у кого-то – язык, у кого-то были изъедены щеки.
P.S.
Перед тем как уйти от палатки, Дятлов воткнул в снег лыжи – как ориентир. Он надеялся вернуться, но повел группу на смерть. Все было заранее предопределено: усталость, старая прогнившая палатка, установленная на авось, отсутствие дров и суровый климат Северного Урала. Даже сейчас туристы ходят на Отортен по руслам притоков Лозьвы, а не по опасному Уральскому хребту, где царит только дикий холод.
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все там и описано
и снегопад
и палатка под снегом
и даже бежавшие зэки и команда которая их искала
А эти чего полезли? Чего кому доказали?
Мало кто в студенческие годы будет воспринимать серьёзно слово "опасно". Да в те времена и относились к безопасности совсем по-другому.
Теперь все ясно
Александра Золотарева были переломаны ребра справа. Николай Тибо-Бриньоль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу и вдавленный перелом костей черепа. У Людмилы Дубининой обнаружен симметричный перелом нескольких ребер, смерть наступила от обширного кровоизлияния в сердце в течение 15-20 минут после получения травмы. У трупа отсутствовал язык. На найденных телах и рядом с ними были брюки и свитера оставшихся у костра Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Эта одежда имела ровные следы разрезов…©
Это конечно доказывает естественные причины смерти.
В жизни зачастую все оказывается проще, чем какие то конспирологические теории и чтобы погибнуть человеку порой достаточно какого-то, на первый взгляд незначительного пустяка.