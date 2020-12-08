Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей

— Когда поступил заказ, то хотелось сделать что-то необычное, креативное, связанное с шахтерской тематикой. За основу создания персонажа я взял придуманный мною же миф: когда здесь только осваивались недра земли, то проходчики обнаружили поселение вот таких существ — гномов-землекопов. Но потом они исчезли. И вдруг один из них пришел на заправку за топливом, поэтому в одной руке у него настоящая 250-литровая бочка. А в другой — кайло, подчеркивающее род его занятий, — объяснил Каноник.