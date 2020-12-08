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Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей

Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей (3 фото)

Автор:
08 декабря 2020 08:54
Сообщество : Искусство
Метки: Арт-Объект   гномы   красота   люди   скульптура   фото   
2421
3
Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки.

Источник:

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Метки: Арт-Объект   гномы   красота   люди   скульптура   фото   
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5  комментариев
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9k
Паша Эмильевич 7 часов назад
Зубр, Королева Бензоколонки, Пегас, Русалка... И ещё много других скульптур. У Владимира Каноника много шедевров.
Зубр, Королева Бензоколонки, Пегас, Русалка... И ещё много других скульптур. У Владимира Каноника много шедевров.
Зубр, Королева Бензоколонки, Пегас, Русалка... И ещё много других скульптур. У Владимира Каноника много шедевров.
Зубр, Королева Бензоколонки, Пегас, Русалка... И ещё много других скульптур. У Владимира Каноника много шедевров.
Зубр, Королева Бензоколонки, Пегас, Русалка... И ещё много других скульптур. У Владимира Каноника много шедевров.
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9k
Wolfsangel 3 часа назад
Во штучка прикольная...Новая Зеландия... Нельсон
Во штучка прикольная...Новая Зеландия... Нельсон
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6k
amrita 7 часов назад
произведение искусства!!! Здорово!
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77
Khapalov Petr 8 часов назад
Мило, талантливо.
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