Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей

Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки.
Огромного гнома, который идет на заправку с бочкой, чтобы пополнить запасы топлива, создал скульптор Владимир Каноник (больше его работ можно увидеть здесь). Арт-объект высотой 3,5 метра создана из старых металлических деталей.
— Когда поступил заказ, то хотелось сделать что-то необычное, креативное, связанное с шахтерской тематикой. За основу создания персонажа я взял придуманный мною же миф: когда здесь только осваивались недра земли, то проходчики обнаружили поселение вот таких существ — гномов-землекопов. Но потом они исчезли. И вдруг один из них пришел на заправку за топливом, поэтому в одной руке у него настоящая 250-литровая бочка. А в другой — кайло, подчеркивающее род его занятий, — объяснил Каноник.
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Метки: Арт-Объект гномы красота люди скульптура фото
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