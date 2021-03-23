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Боец ММА Алан Хадзиев погиб от ножевого ранения, полученного в драке

Боец ММА Алан Хадзиев погиб от ножевого ранения, полученного в драке (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 16:32
Сообщество : Спорт
Метки: 360подмосковье   Алан Хадзиев   видео   драка   мма   спорт   спортсмен   
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Двукратный чемпион по версии FCF-MMA Алан Хадзиев погиб в ходе драки в ресторане в Моздоке. Спортсмен получил смертельное ранение, когда разнимал дерущихся людей.

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Метки: 360подмосковье   Алан Хадзиев   видео   драка   мма   спорт   спортсмен   
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7  комментариев
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83
Hunde Beißer2 44 минуты назад
Потом его брат зарэзал того кто зарэзал его...Ну и дальше как всегда.
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geminisf Минуту назад
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20k
BillyBonzz 18 минут назад
а у них у всех одна судьба: или тюрьма, от нанесения побоев обидчику в драке, несовместимых с жизнью, или на кладбище, потому что обидчик шустрее оказался.
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7
Fisher1979 23 минуты назад
Жаль конечно, но скорее всего от такого же кавказца нож получил, хули говорить горные они все.
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−37
PaBLoS Полчаса назад
Чёт мало инфы, видео бы посмотреть как он драку разнимает.
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3k
Vladimir Taranovich 36 минут назад
Так тупо. Быть проф.бойцом и погибнуть в гэндэле, разнимая драку. Соболезнования.
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12k
KOSTELLO 42 минуты назад
В Моздок Алан приехал, чтобы обвенчаться с супругой

Приехал, на свою голову.
Земля пухом......
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