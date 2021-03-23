Боец ММА Алан Хадзиев погиб от ножевого ранения, полученного в драке

В Моздок Алан приехал, чтобы обвенчаться с супругой. Сразу после торжества спортсмен должен был вернуться в столицу, чтобы начать подготовку к очередному бою. Друзья узнали о его приезде и пригласили в ресторан. Там он стал очевидцем драки, начал разнимать дерущихся, но один из участников потасовки достал нож. Алан получил удар в сердце и скончался на месте.