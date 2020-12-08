10 советских мультфильмов для взрослых

Все дети любят мультики. Особенно если они интересные и красиво нарисованы. Но есть и другая категория мультфильмов, которые были сняты не для детской аудитории. Они так и назывались – мультфильмы для взрослых. Не был исключением и СССР, где было снято громадное количество таких мультфильмов.
Хочется сразу пояснить для тех, кто не застал те времена – мультфильмы для взрослых, это не то, что вы подумали. Никакой «клубнички» 18+ в этих мультфильмах не было. Категорией «для взрослых» помечались мультфильмы, сюжет которых вряд ли могли оценить дети, поднимающие совсем не детские темы.
Эти темы были разные: агитационные, сатирические, пародийные, экранизации классических литературных произведений. В программе передач так и писали «Мультфильм для взрослых». И, кстати, многие из этих мультиков всё равно нравились детям.
Лично я первый раз познакомился с мультфильмами этой категории лет в семь с очень интересного мультика «Приключения Васи Куролесова».
Сейчас этот мультфильм считается вполне детским, но я помню до сих пор, что в программе он был обозначен именно как «для взрослых»
Эта замечательная экранизация повести Юрия Коваля сильно мне понравилась тогда. Я увидел мультик другого рода. Не про зайчиков-котиков, не сказку-прибаутку, а настоящий детектив. Причем смешной детектив.
Я стал намеренно отмечать в программе мультфильмы с таким обозначением, чтобы не пропустить. Часто их показывали поздно вечером. Но это не мешало мне посмотреть (родители были лояльны к моему режиму дня). Надо отметить, что меня ждало разочарование – далеко не все мультфильмы оказались такими же интересными, как «Приключения Васи Куролесова». Часто попадалась какая-нибудь антиалкогольная или антирелигиозная агитка, социальная реклама, или что-то настолько заумное, что детский мозг принять это не мог никак.
Но были среди них настоящие бриллианты, которые остались в памяти до сих пор
Давайте попробуем вспомнить самые интересные советские мультфильмы для взрослых.
Итак, оставаясь в детективной тематике, сразу хочется вспомнить два пародийных шедевра – «Шпионские страсти» и «Ограбление по…»
«Шпионские страсти» - изумительная пародия на отечественные и зарубежные шпионские фильмы.
Думаю, вы помните, как доблестные наши спецслужбы обезвреживают шпионов, охотящихся на инновационным зубоврачебным креслом.
«Ограбление по…» - четыре смешных детективных сюжетов об ограблении банков в разных странах и прекрасными шаржами на знаменитых иностранных и отечественных актёров.
Почти детектив был рассказан в мультфильме «История одного преступления». Но тут уже пошла социальная сатира.
Очень забавным был целый сериал – 10 серий «Великолепного Гоши» про гражданина, постоянно попадающего в комичные ситуации.
«Очень синяя борода».
До сих пор иногда напеваю:
«Здоровые почки, железные нервы, гимнастика, йога, трусца! И так постоянно, и так ежедневно, и так без конца до конца.
«Дарю тебе звезду».
"Любимая, я поведу тебя к самому краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду! Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность!…"
Времена меняются, а кастрюля вечна.
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»
"Ага… Вас-то мне и надо. Вы съесть изволили мою морковь"
«Фильм-фильм-фильм»
Изумительный рассказ о кухне производства кинофильмов
«Остров»
Потрясающая история современного Робинзона на крошечном необитаемом острове.
Источник:
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