10 советских мультфильмов для взрослых

Хочется сразу пояснить для тех, кто не застал те времена – мультфильмы для взрослых, это не то, что вы подумали. Никакой «клубнички» 18+ в этих мультфильмах не было. Категорией «для взрослых» помечались мультфильмы, сюжет которых вряд ли могли оценить дети, поднимающие совсем не детские темы.

Эти темы были разные: агитационные, сатирические, пародийные, экранизации классических литературных произведений. В программе передач так и писали «Мультфильм для взрослых». И, кстати, многие из этих мультиков всё равно нравились детям.

Лично я первый раз познакомился с мультфильмами этой категории лет в семь с очень интересного мультика «Приключения Васи Куролесова».