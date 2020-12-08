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10 советских мультфильмов для взрослых

10 советских мультфильмов для взрослых (12 фото)

Автор:
08 декабря 2020 18:45
Метки: интересно   мультфильмы   познавательно   
5050
12

Все дети любят мультики. Особенно если они интересные и красиво нарисованы. Но есть и другая категория мультфильмов, которые были сняты не для детской аудитории. Они так и назывались – мультфильмы для взрослых. Не был исключением и СССР, где было снято громадное количество таких мультфильмов.

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Метки: интересно   мультфильмы   познавательно   
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8k
Taxi007 2 часа назад
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dikijjim 3 минуты назад
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6k
dikijjim 8 минут назад
10 советских мультфильмов для взрослых
10 советских мультфильмов для взрослых
10 советских мультфильмов для взрослых
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1k
zenon 11 минут назад
Ещё был мультик, где пацан рассказывает про жизнь отца. То, как он говорит и что показывают - чудесно. Вдруг налетели волки - волки летят в морде пропеллер. Ревизор - то он капает на папу, пипеткой, то копает под него - лопатой. Волки - ОБХСС.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Мутабор. Му-та-бор.
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5k
Владимир 39 минут назад
Еще была хорошая серия "Если бы я был моим папой"
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14k
Н.Е. Верная 53 минуты назад
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14k
Н.Е. Верная 58 минут назад
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14k
Н.Е. Верная 59 минут назад
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48k
smakido Час назад
Мульфильм " Пуговица" 1982 года!
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19k
Davy Jones Час назад
Шпионские страсти на ютубе пересмотрел, прикольно +
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8k
Taxi007 Час назад
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651
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
помню все эти мультики
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20k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Вот немецкие мультфильмы для взрослых, были реально для взрослых.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
В "Ограблении по..." долгое время не показывали "ограбление по-русски".
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Если не изменяет память,то "Приключения Васи Куролесова" печатали то ли в "Костре", то ли в "Пионере".
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804
him67 2 часа назад
Почему то во всех хитах отсутствует это творение Таллнифильма за 1984 год:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15346771337969226803&from=tabbar&reqid=1607446238579949-1807201427109746412200154-vla1-1508&suggest_reqid=260514635160381927162578994943411&text=Time out мультфильмhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=15346771337969226803&from=tabbar&reqid=1607446238579949-1807201427109746412200154-vla1-1508&suggest_reqid=260514635160381927162578994943411&text=Time out мультфильм
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9k
alexis 2 часа назад
Вот Теремок
правда 1995, но по инерции хороший мультик сделали.
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129
K 2 часа назад
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129
K 2 часа назад
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129
K 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Taxi007 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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