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Интересная деталь на скульптуре

Интересная деталь на скульптуре (4 фото)

Автор:
05 декабря 2020 10:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   короткопост   мышца   познавательно   скульптура   факт   фото   
45856
4
Надеюсь, вы тоже это оцените.

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Метки: интересно   короткопост   мышца   познавательно   скульптура   факт   фото   
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131  комментарий
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7k
Сергей День назад
Так на то он и Микеланджело.
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83k
grigori80 3 часа назад
А то, что ноут у него. Ниче так-то??
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866
Роман Машков 3 часа назад
интересно и познавательно - респект автору
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9k
Нихуахуа 4 часа назад
Сейчас все подняли свой мизинец?
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53
goldin.nickolay 4 часа назад
А я вот заметил у него в руках две плитки керамогранита. Выходит от плиточник.
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2k
Том Джоуд 6 часов назад
Все, в том числе и прекрасное, складывается с мелочей.
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23
J J 7 часов назад
Истина с деталях.
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1k
Vaskon 7 часов назад
Неповторимый гений! Так детализировать скульптуры из мрамора!
Неповторимый гений! Так детализировать скульптуры из мрамора!
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593
Казак 8 часов назад
Все проверили наличие такой мышцы у себя?)) и как это работает)
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246
Toll944 14 часов назад
Вы работник морга?
Вы, если не работник морга, и хорошо знаете медицину...
Я, как не сведущий в этих делах, ставлю вам плюс!
И далее, если всё это правда, вы - Гений!
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2k
мемфрид 14 часов назад
Могет
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6k
gena 14 часов назад
Акуеть вот это неожиданная деталь!
А рога на башке у святого пророка деталь обыденная и неприметная совсем. Анатомическая особенность плять
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303
Владимир Ульянов gena 13 часов назад
Это все трудности перевода.
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5k
Злобный 15 часов назад
А теперь просто задумайтесь, сколько он трупиков или даже обвинённых к смертной казни препарировал, что бы это всё понять!!!
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2k
Alexander Parshuto Злобный 12 часов назад
А сколько нужно пропустить уроков русского языка чтобы не знать, что ЧТОБЫ пишется в 99% случаев ВМЕСТЕ?
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4k
Subic 16 часов назад
Не знаю, конкретно про Микеланджело, но в средние века художники и скульпторы специально посещали медицинские факультеты и лично препарировали трупы, что бы понять анатомию и правильно прорисовывать фактуру. Думаю, что все же МА, обошелся без анатомички, а просто долго терзал натурщика. Надеюсь ни один натурщик не пострадал. :)
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7k
Cornho Subic 15 часов назад
Почему всех так тянет "чтобы" раздельно писать?
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1k
Алексей Cornho 3 часа назад
Иногда и раздельно надо писать...
Иногда и раздельно надо писать...
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4k
Subic Cornho 3 часа назад
Господа, не возбуждайтесь так. Моя жизнь, так повернула, что последние 20+ лет я редко пишу, да и говорю по-русски. И школу (вполне в СССР и вполне не плохо) заканчивал уже 30+ лет назад. Немного забыл уже русскую грамматику. Постараюсь учесть. Но это же развлекательный ресурс, давайте без красного карандаша к постам подходить, а?
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7k
Cornho Алексей 40 минут назад
Разумеется. Но многие почему-то уверены, что существует исключительно раздельный вариант.
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558
Alex 17 часов назад
интересно,как изготовлена скульптура-молотком и зубилом,вылеплена или как то отлита...?
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7k
Cornho Sasa 15 часов назад
Мы вроде не про "сейчас" говорили, а про скульптуру 16 века?
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6k
Sterling Malory Archer Клим Чугункин 15 часов назад
Где их нет?
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8k
Sasa Cornho 13 часов назад
Дык, бетон известен еще был Древним Римлянам! А может и раньше. А искусственный камень - это он и есть фактически. Только добавки другие! И только!
Факт в том, что мы потеряли технологию точного и прочного литья из бетона. Только большие объемы умеем заливать.
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3k
Platinum Клим Чугункин 10 часов назад
Интересная деталь на скульптуре
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1k
Ильдар Суюндиков Cornho 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
The Royal aegis 18 часов назад
Так той были мастера своего дела с большой буквы! А сейчас сходил в штаны - и уже перфоманс, ты художник....
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256
DjonDalton The Royal aegis 16 часов назад
Яйца прибил к брусчатке)))
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303
Владимир Ульянов The Royal aegis 13 часов назад
Насрал под дверь, позвонил и убежал - инсталяция.
Позвонил и сел срать - перфоманс.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−38
8k
Андреич Князь Курбский 17 часов назад
Ты смердишь, как собачье дерьмо.
Ты смердишь, как собачье дерьмо.
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2k
Coott 18 часов назад
это не скульптура, а окаменевший бог Земли под воздействия оружия Арктурианцев
это не скульптура, а окаменевший бог Земли под воздействия оружия Арктурианцев
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1k
Chris Taylor 19 часов назад
молодец!
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347
Vlad 19 часов назад
Оно конечно да, но это смотря с какой стороны посмотреть. Если справа то оно конечно, но с другой стороны совершенно нет.
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5k
Андрей 19 часов назад
1 скульптура лайков собрала мульон... 100 плюсов...
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