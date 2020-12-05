Интересная деталь на скульптуре

Надеюсь, вы тоже это оцените.
В предплечьях есть одна очень маленькая мышца, которая сокращается только при поднятии мизинца, в остальном она незаметна.
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Вы, если не работник морга, и хорошо знаете медицину...
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И далее, если всё это правда, вы - Гений!
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