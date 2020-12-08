FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2251 пост • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
8 национальных блюд, которые удивят русских

8 национальных блюд, которые удивят русских (9 фото)

Автор:
08 декабря 2020 12:09
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   история   традиции   
3578
9
Блюда традиционной русской кухни на современный взгляд кажутся удивительными и даже немного устрашающими. Привычные к гамбургерам, пицце и картошке фри россияне порой даже не представляют, как выглядят такие яства как няня, пироги с визигой или рыбный борщ.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: еда   история   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
Виталий Касандров 5 часов назад
Пирожки с вязигой в конце 70х можно было свободно купить в кулинарии Астрахани как и белужьи головы ,вот с остальными частями осетровых была проблема.В селах борщ, где вместо мяса осетрина, был вполне обычным блюдом . Остальное из перечисленных в посте не пробывал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
29k
Korolev 3 часа назад
В книге Л. В. Милова "Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса" есть глава, посвящённая деревенской пище (основной массе населения) - "Очерк одиннадцатый. Деревенская пища". Очень интересно и познавательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Брюквы нет и пареной репы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Yasen_Perec Час назад
И кислых щей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Аня 3 часа назад
Кулеш вообще-то название имеет от венгерского köles(пшено), и другие крупы тут явно не подходят, это будет уже совсем другое блюдо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 5 часов назад
Короче: что было, то и ели.
Ни кусочка туши не выбрасывали.
При дорогой соли, рассол тоже не выливали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
SuB 5 часов назад
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!...
https://www.litmir.me/br/?b=82776&p=1https://www.litmir.me/br/?b=82776&p=1
Похлебкин В В
Национальные кухни наших народов
Читайте, наслаждайтесь, очень познавательная книга в области национальных кухонь и их истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 5 часов назад
"По старорусскому рецепту их нужно было...., .... присыпать белыми сухарями, лимонной цедрой, а также добавить в блюдо лавровый лист и семена кинзы.

Сомневаюсь я...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria dimitr 4 часа назад
Рецепт действительно старинный, но вместо "белые сухари" следует читать "засохшие хлебные корки" - способ утилизировать всё до последней крошки, а вместо "лимонной цедры, лаврового листа и семян кинзы" - просто "добавьте душистых травок всяких, и поболее", чтобы перебить запах не совсем свежего мяса или рыбы, а так же - нехолощёной (естественно) дичины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Izrin Maria 4 часа назад
Рис мы заменили отварным картофелем, рыбу - жареной свининой, но в целом ваш рецепт суши нам очень понравился©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как восстановить случайно утерянные данные (2 фото) Как восстановить случайно утерянные данные (2 фото) Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться Супер-повар, который работает в доме престарелых Супер-повар, который работает в доме престарелых В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями Чем же покрывают голову восточные мужчины Чем же покрывают голову восточные мужчины
АРОН

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

378864



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Гоша, дай снежок!
2
35
Гоша, дай снежок!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях
3
16
25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях
Почему перспективные дети покидают спорт?
0
9
Почему перспективные дети покидают спорт?
10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки
10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#авария#прикольные#авто авария#люди#подборка#на различный вкус#разное
#фото#история#россия#в мире#дети#картинки#настроение#позитив#истории#сша
#прикол#факты#дтп#природа#животные#кино#новости#смешные#красиво#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться