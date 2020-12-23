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Назад в СССР

Назад в СССР (6 фото)

Автор:
23 декабря 2020 15:13
Метки: СССР   ЯНАО   детство   новый год   праздники   рождество   россии   ямал   
1117
6
Осторожно! Засмотревшись на такую красоту высока вероятность пропустить свой автобус.
Иллюстрации Владимира Зарубина заставляют нас на мгновение вернуться в детство? Прекрасные новогодние открытки можно увидеть на остановках посёлка Правохеттинский, ЯНАО.
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Источник:

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Метки: СССР   ЯНАО   детство   новый год   праздники   рождество   россии   ямал   
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9  комментариев
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1k
ALEX 9 часов назад
Красиво, главное чтобы быдлота не испоганила такую красоту.
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−197
Васек повесил трубача 4 часа назад
А при чем тут совок? У каждого персонажа есть автор с конкретными Ф.И.О. Гомосеки-совкодрочеры уже не знают к чему бы еще свои дегенеративные мрии о жидо-коммуняцкой власти прилепить.
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9k
Сергей 5 часов назад
Гораздо лучше, вместо грёбанной рекламы.
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19k
hebpat 7 часов назад
Просто великолепно
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20k
Сибиряк 9 часов назад
не, ну молодцы, могут же доброту нести в люди. надо внедрять повсеместно!
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3k
Квизо 9 часов назад
Знакомят население моложе 40 с советским наследием. Моя матушка собирала открытки с иллюстрациями этого художника. Они же годов 50-ых?
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ваня панкин Квизо 8 часов назад
70-80-х...
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Квизо ваня панкин 8 часов назад
С 62-ого.
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ваня панкин Квизо 7 часов назад
я имел в виду массовость...
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