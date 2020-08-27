Дети попали в больницу после нападения ос

Как сообщают медики, пострадавшим детям от 12 до 15 лет. Все они были отпущены по домам после оказания первой помощи, за исключением одной девочки, у которой из-за аллергии после укусов наблюдались трудности с дыханием. Причина нападения ос пока остается невыясненной. Известно, что осиное гнездо было обнаружено на школьной игровой площадке, и она была закрыта на время перемены для уничтожения гнезда. Поскольку осы нападают лишь в случаях, когда чувствуют угрозу, возможно, их насторожили действия дезинфекторов.