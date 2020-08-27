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Дети попали в больницу после нападения ос

Дети попали в больницу после нападения ос (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Люденшайд   германия   дети   медицинская помощь   новости   осиное гнездо   осы   
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4
16 школьников из немецкого города Люденшайд попали в больницу после того, как на них набросился рой рассерженных ос. Как оказалось, на школьной игровой площадке былоосиное гнездо - от его обитателей и пострадали дети.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Люденшайд   германия   дети   медицинская помощь   новости   осиное гнездо   осы   
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8  комментариев
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27k
Peacemaker1873 Час назад
А после уроков гнездо убирать они не догадались...
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3k
Саша 4 минуты назад
Нехер первым в драку лезть))) Мы раз, в гнездо шершней залезли, убегая, оглянулся, а они шо истребители за нами, я упал на землю, они(3 штуки) надо мной пролетели.....а когда я падал, закувыркался, кореш впереди бежал, обернулся посмотреть шо там произошло со мной и как раз в этот момент те шо надо мной пролетели его догнали, один ему в лобешник кааааак всёк со всего разгона, тяжелейший нокдаун))) Дня два в школу не приходил)))
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2k
Красаучег) 13 минут назад
Мы в армии расчетом сье#ывали от разъярённых ос во все лопатки)) душара, кран тормознутый несмотрел под ноги и раздавил их бумажный домик в буреломе..
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−3
Raptorishka 21 минуту назад
А есть тут те, кого ни разу не кусала оса?
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1k
Hazanoff 23 минуты назад
Та нет там никого (с)
Та нет там никого (с)
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4k
sivanov1079 56 минут назад
100% дети первые их залупнули!
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2k
Борис Карабанов 59 минут назад
Твою ж... Целая эпичная баталия по окружению и уничтожению укрепрайона ос. Потери - шестнадцать раненых, один - тяжело! Пресса пестрит заголовками! Победа!
Как-то в нашем детстве всё иначе было. Обычно сами выступали в роли дезинСекторов, ну, а уж накусают - не жалуйся, а то родители ещё добавят.
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