Дети попали в больницу после нападения ос

16 школьников из немецкого города Люденшайд попали в больницу после того, как на них набросился рой рассерженных ос. Как оказалось, на школьной игровой площадке былоосиное гнездо - от его обитателей и пострадали дети.
Как минимум, 16 школьников попали в больницу в городе Люденшайд на западе Германии в результате нападения рассерженного осиного роя. Ученики были искусаны осами во время школьной перемены. По словам представителя парамедицинской службы, эвакуировавшей детей в госпиталь, подобного масштаба нападение насекомых стало первым в истории города.
Как сообщают медики, пострадавшим детям от 12 до 15 лет. Все они были отпущены по домам после оказания первой помощи, за исключением одной девочки, у которой из-за аллергии после укусов наблюдались трудности с дыханием. Причина нападения ос пока остается невыясненной. Известно, что осиное гнездо было обнаружено на школьной игровой площадке, и она была закрыта на время перемены для уничтожения гнезда. Поскольку осы нападают лишь в случаях, когда чувствуют угрозу, возможно, их насторожили действия дезинфекторов.
Однако, по словам специалиста по дезинфекции, участвовавшего в уничтожении осиного гнезда, поведение ос быо нетипичным. "Это не нормальное поведение для ос, - говорит специалист. - Я никогда не видел, чтобы осы в такой короткий промежуток времени покусали столько людей. По его словам, агрессивность ос могла быть связана также с вибрациями почвы, возникшими из-за шумных детских игр на перемене, или даже переменой погоды.
После инцидента учащиеся школы были немежденно отпущены с уроков по домам до полного уничтожения гнезда.
После инцидента учащиеся школы были немежденно отпущены с уроков по домам до полного уничтожения гнезда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как-то в нашем детстве всё иначе было. Обычно сами выступали в роли дезинСекторов, ну, а уж накусают - не жалуйся, а то родители ещё добавят.