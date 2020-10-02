В Польше художница украсила здания кружевами

Художница из Варшавы украсила французский музей кружевоплетения изящными кружевами.
Кале — город на севере Франции, известный своими кружевными традициями. Оказывается, ещё в конце 19 века многие художники и инженеры по текстилю из Англии иммигрировали в Кале, чтобы избежать экономических и социальных трудностей, превратив в итоге город в промышленный центр производства кружев. Тогда на местных кружевных фабриках работали около 40 тысяч жителей города.
В честь традиций кружевоплетения в городе Кале в отреставрированном здании фабрики XIX века был открыт французский музей моды и кружева Cité de la Dentelle et de la Mode. Недавно же одну из стен музея украсила художница из Варшавы по имени NeSpoon, которая изобразила на ней замысловатое кружево.
Музей расположен в городе Кале, хорошо известном своими кружевными традициями.
Музей расположен в городе Кале, хорошо известном своими кружевными традициями.
×
Художница описывает все свои работы как «что-то среднее между уличным искусством, керамикой, живописью, скульптурой и ювелирными украшениями». Большинство работ NeSpoon состоят из традиционных кружев, сделанных из глины или нарисованных на стенах.
Он находится в отреставрированном здании фабрики XIX века.
Он находится в отреставрированном здании фабрики XIX века.
«Почему кружева? Потому что в кружевах есть эстетический код, который глубоко укоренился в каждой культуре. В каждом кружеве мы находим симметрию, какой-то порядок и гармонию, разве это не то, к чему все мы инстинктивно стремимся?», — говорится на страничке автора.
Большинство работ NeSpoon состоит из принтов, выполненных в виде традиционного кружева.
Большинство работ NeSpoon состоит из принтов, выполненных в виде традиционного кружева.
«Кале, что на севере Франции, славится своими традициями кружевоплетения. В прошлом на местных фабриках в кружевной индустрии работало 40 тысяч человек, — говорится в описании проекта. — Сегодня в городе действует уникальный музей кружева. Он расположен в недавно отреставрированном здании фабрики XIX века. Помимо великолепной коллекции кружев, здесь хранятся работающие 200-летние кружевные машины. На обучение управлению этой машиной до уровня «мастер» уходило до 12 лет. Мастер-ткач контролировал одновременно 11 тысяч нитей.»
Для этого проекта художница выбрала узор из машинного кружева 1894 года, который был найден в архиве музея.
Для этого проекта художница выбрала узор из машинного кружева 1894 года, который был найден в архиве музея.
Для этого конкретного проекта художница решила нарисовать с помощью спреев узор машинного кружева, который был разработан в 1894 году. Она нашла этот узор в одном из каталогов, хранящемся в архиве музея.
Вот небольшое видео из профиля художницы в Instagram, на котором запечатлён процесс создания мурала.
Вот небольшое видео из профиля художницы в Instagram, на котором запечатлён процесс создания мурала.
«Почему кружева? Потому что в кружевах есть эстетический код, который глубоко укоренился в каждой культуре.»
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка сделала 100 пластических операций и не узнаёт себя
- 16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого
- «Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из разных стран
- Школьница публикует милые фото, но на самом деле она парень
- Работы победителей фотоконкурса от National Geographic в категории «Люди»
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Или художница из Польши разрисовала дом в Польше?
Либо текст либо заголовок неверны.