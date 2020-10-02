В Польше художница украсила здания кружевами

«Кале, что на севере Франции, славится своими традициями кружевоплетения. В прошлом на местных фабриках в кружевной индустрии работало 40 тысяч человек, — говорится в описании проекта. — Сегодня в городе действует уникальный музей кружева. Он расположен в недавно отреставрированном здании фабрики XIX века. Помимо великолепной коллекции кружев, здесь хранятся работающие 200-летние кружевные машины. На обучение управлению этой машиной до уровня «мастер» уходило до 12 лет. Мастер-ткач контролировал одновременно 11 тысяч нитей.»





Для этого проекта художница выбрала узор из машинного кружева 1894 года, который был найден в архиве музея.