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В Польше художница украсила здания кружевами

В Польше художница украсила здания кружевами (7 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здание   красота   кружева   люди   фото   художница   
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Художница из Варшавы украсила французский музей кружевоплетения изящными кружевами.
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Метки: в мире   здание   красота   кружева   люди   фото   художница   
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2  комментария
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186k
Северное сияние Час назад
Что-то мне это напомнило про мою покойную бабулю.
Что-то мне это напомнило про мою покойную бабулю.
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9k
Денис Час назад
Автор, Вы бы определились - художница ИЗ Польши разрисовала дом в Кале, во Франции.
Или художница из Польши разрисовала дом в Польше?
Либо текст либо заголовок неверны.
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